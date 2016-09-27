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Колумнисты

4116 Государственный суд Линча

Террору становятся тесны любые процедурные рамки

27.09.2016 Теги: акции протеста, выставки, запреты, искусство, культура


Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Фотографии, из-за которых закрылась злополучная фотовыставка в Центре братьев Люмьер, мне лично показались не то что невинными, а даже целомудренными. Это, конечно, мое субъективное мнение, но с какой стати начинать с него правовой комментарий? Дело в том, что перед нами квазиюридическая (по форме) процедура, которая закончилась административно-правовым, по сути, решением. А всякая такая процедура также включает в себя оценку: обстоятельств, их соответствия тем или иным нормам и так далее. В нормальном случае такую оценку дает судья. Его суждение, как и всякое другое, тоже субъективно, но, вынесенное уполномоченным лицом по определенной процедуре, обжалованное и подтвержденное, оно вступает в законную силу, то есть становится обязательным для всех.

Свои публичные оценки творчеству американского фотографа дали: сенатор Елена Мизулина, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова и член Общественной палаты Антон Цветков. Конечно, эти граждане более нас причастны к чему-то «государственному», но точно так же свое мнение об этой фотовыставке мог бы высказать, например, и министр сельского хозяйства Тамбовской области.

Вопрос ведь не в том, какой у кого вкус — о вкусах не спорят, а в том, у кого какие полномочия. Добровольное согласие владельцев фотогалереи закрыть выставку нас ведь не обманет: некто принял решение, а некая группа, именующая себя на этот раз «Офицерами России», привела это решение в исполнение.

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Юридически действия «Офицеров России» квалифицируются как «самоуправство»: «самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается…» (статья 330 УК РФ). Однако они не прячут лица (не все похожие на офицерские), чувствуют себя «в своем праве» и ждут награды, которую, наверное, в той или иной форме и получат.

На них одинаковые куртки, которые им кто-то выдал утром для этого случая: они ни разу не надеванные. Кто-то сообщил им адрес этой выставки, на которую никто из них сам никогда бы не заглянул, и вместе с куртками выдал некий «мандат».

Это, по сути, судебные исполнители, безразличные к самому предмету спора. А кто судья? Кто эксперт? Чем обеспечивается их компетентность и беспристрастность? А вдруг оценка ошибочна? Где право на защиту, какова процедура обжалования?

Группа исполнителей в другой раз может называться как-то иначе или вообще никак не называться. У нее могут быть с собой бутылочки с мочой, а могут быть с зеленкой, а могут быть бейсбольные биты или пистолеты. Мы постоянно видим эти группы, в которых даже мелькают одни и те же лица, хотя они в разной одежде и под разными флагами. Но этот очередной случай появления квазисудебных палачей — может быть, из-за покорности хозяев выставки — переводит проблему на какой-то новый уровень. За лицами только марионеток мы должны увидеть что-то другое.

Они имитируют, по сути, суд Линча — ситуативную ярость толпы. Но они не толпа и не случайные прохожие. Видимость публичности и народного гнева не должна нас обманывать: все ровно наоборот.

Из публичной сферы, какой судебная процедура должна оставаться по определению, принятие обязательных решений относительно того, что хорошо, а что плохо, что красиво, а что безобразно, что правда, а что ложь, — перенесено в сферу непубличную и вообще никак и ничем не регламентированную.

Поскольку государство раз за разом поощряет такое насилие самоустранением в нужное время и в нужном месте, мы вправе сделать вывод, что это государственная политика. Это государственный суд Линча. Он выходит на историческую авансцену с претензией упростить и заменить собой судебную систему — абсолютно послушную (во всяком случае, когда вопрос касается политики), но все же связанную какой-то тягомотиной процедур. А этот террор — ему слишком тесны процедурные рамки.


21 комментарий

10
Анатолий Прокопьев , 27 сентября 2016 в 15:31
Искать право в неправовом государстве дело неблагодарное..
Ведь эти т.н. "офицеры" нарушили много законов, как их нарушали те, кто собирался у посольства Украины или США, или нападали на оппозицию в аэропортах и ресторанах.. Ведь приняли драконовский закон - больше трех не собираться )))
А это явная демонстрация с пикетом..
Если бы оппозиция таким образом пыталась чему либо воспрепятствовать, тут же прилетели Омоны и скрутили.. Выходит, что кому то можно, а кому то нельзя.. Вот это и есть основной признак неправового государства, где произвол позволен, если это кого надо произвол..
Так же были снесены в Москве вполне законные строения, по прямому произволу руководства мэрии..
В страну, где царит произвол власти, никто не будет вкладывать инвестиции ни в бизнес, ни в культуру.. И останется слушать и смотреть на "балерину Захарову или престарелых попсовых звездулек.. )))
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5
Dow Jones , 27 сентября 2016 в 15:37
Россия все дальше скатывается в средневековое мракобесие. Дальше нас ждут публичные казни во имя царя и сожжения на костре за оскорбления православной инквизиции...
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1
Елена Курошева , 27 сентября 2016 в 16:10
Вот именно.
Неправосудные приговоры - разве это не террор?!
Незаконные законы, принятые вопреки Конституции РФ - разве это не террор?!
И еще многие, многие примеры убеждают нас, что в РФ государство - главный террорист.
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5
Юрий . , 27 сентября 2016 в 15:46
Это не суд Линча, это гибридное правосудие, гибридной власти.
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1
Екатерина Шварц , 27 сентября 2016 в 16:06
гибридное правосудие = рыба второй свежести
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0
Мои Пятькопеек , 27 сентября 2016 в 16:29
Совершенно верно. И нечего Линча оскорблять сравнением с этой мерзостью.
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1
Владимир Воробьев , 27 сентября 2016 в 16:08
//Выходит, что кому то можно, а кому то нельзя..//

Анатолий, Вы нечаянно сформулировали самый смысл права. "Право есть совокупность правил (норм), определяющих обязательные взаимные отношения людей в обществе" (С).
Отсюда следует, что если нормы сложились именно так, а не иначе, то см. право, свое право, а не УК.
Демократы скажут, что эти, сложившиеся в последние годы нормы, навязаны "антинародной" властью.
Но что такое наши демократы?,
страшно узок их круг и страшно далеки они от народа.
Наши, доморощенные, пусть искренне в душе демократы, почему-то думают, что народ обманут и надо только раскрыть ему глаза. И он, народ, все поймет. Осознает. Отряхнется от прошлых преступлений, совершенных во имя народа его же сынами.
Как бы не так. Народ это и есть Сталин. Не жалкий сухорукий рябой Джугашвили, а Великий Сталин. И если бы не было недоноска Джугашвили, то Сталин все равно был бы. Народ бы его придумал и посадил себе на горб.
Ну а Путин, конечно, это Сталин сегодня. Одно время народ в этом засомневался. Это было во времена правления айфончика. Но после Крыма, тут уж и к бабке не ходи, конечно мы великие, и Сталин-Путин наш рулевой.
А что сыновей во имя расширения великой империи стреляют, так царь добрый, за каждого застреленного пять миллионов дает.
А Вы про инвестиции.
От модератора: 20 минут до того у Вас был почти точно такой же комментарий. Давайте обходиться без клонов!)))
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0
Владимир Воробьев , 27 сентября 2016 в 16:29


Браво!
Не теряйте бдительности, товарисч модератор.
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5
Алекс Кондаков , 27 сентября 2016 в 15:35
По законам жанра, далее последует, не сечас- потом, ночь длинных ножей.
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3
Андрей В , 27 сентября 2016 в 15:41
Тоже смотрел фото, там половина даже под эротику 14+ не попадает. Дети вообще только в повседневных сюжетах, где все прикрыто.
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5
Антон Андреев , 27 сентября 2016 в 15:43
Страна уже давно вышла из правового поля. Абсолютная вседозволенность цепных псов режима, которая выдается за "общественное мнение", развращает и вредит.
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2
Юрий . , 27 сентября 2016 в 15:59
Антон Андреев , 27 сентября 2016 в 15:43

Ну они же с "честными" глазами уже который год выдают на Донбассе многотысячную, сеющую смерть орду россиян на российской тяжелой военной технике за "разгневанных" местных "шахтеров и трактористов". Весь мир сотни раз тыкает их мордой в их ложь, а они в очередной раз утерев "божью росу" продолжают, даже не покраснев врать, врать и врать... Если там, на глазах у всей планеты, они ведут себя с такой беспримерной наглостью и цинизмом, то что или кто им может помешать душить внутри страны всё что они посчитают для себя не приемлемым или опасным?
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3
Екатерина Шварц , 27 сентября 2016 в 15:51
Леонид Никитинский, спасибо, как отлично сформулировано, ни добавить, ни убавить...

Только что делать? Мы уже давно наблюдаем эти нападения с растерянностью первоклашки, столкнувшегося со школьными хулиганами, когда учителя на минутку закрылись в учительской... а как выйдут, скажут: "Ну что же вы, сами разобраться не можете? И почему у тебя рубаха не заправлена? И нос грязный... давай-ка дневник!"
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1
Алексей Неважно(Киев) , 27 сентября 2016 в 15:52
А Коротаев с Бен Джойсом поддерживают.Воот...
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3
Dimitr Max , 27 сентября 2016 в 15:52
Прецеденты имеются, по крайней мере есть два наиболее известные. Это штурмовые отряды СА Рема в нацистской Германии и отряды хунвейбинов во времена "культурной революции" в Китае.
Конец подобных "отрядов" схож и закономерен: рано или поздно они выходят из колеи тоталитарной власти (вначале использовавшей их для своих целей), становятся слабоуправляемыми и начинают мешать власти, превращаясь из послушного орудия и союзника в досадную помеху. Их ахиллесова пята - неопределеннный правовой статус, поэтому власть рано или поздно поддается соблазну силового их устранения. Ночь Длинных Ножей (в Германии) и публичный расстрел (в Китае) - вот их конец.
Поэтому молодым и горячим активистам подобных "отрядов" рекомендую задуматься. То, что они в данный момент как бы исполняют то, о чем власть лишь намекает, и то, что они "верные и преданные" исполнители, отнюдь не гарантирует им ничего, и в первую очередь - долгую жизнь. Такова логика Истории.
Поскольку аналогия довоенной Германии (в отличие от коммунистического Китая) в данный момент ближе современной России (формально демократическая, с оговорками, избранная власть плюс капиталистическая, с оговорками, экономика) - то позволю себе напомнить: ИМЕННО ТАК НАЧИНАЛСЯ ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ (создание "отрядов" вне правового поля при полном попустительстве государства).
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3
Екатерина Шварц , 27 сентября 2016 в 16:10
Согласна.
Ответить 
3
Ирина Барсова , 27 сентября 2016 в 15:52
хунвейбины.
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1
Ашот Ибрагимов , 27 сентября 2016 в 16:23
«На них одинаковые куртки, которые им кто-то выдал утром для этого случая: они ни разу не надеванные.»

==
Искал что за организация «офицеры России» и кто ее финансирует…Сами читайте…

==

Общероссийская общественная организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
http://oficery.ru/content/%D0%...
«Мероприятия проводятся с участием и при взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления.»

«Организация не занимается коммерческой деятельностью, не имеет дочерних коммерческих структур, не участвует ни в каких бизнес-проектах и не имеет обязательных членских взносов.

Обеспечение деятельности органов управления и реализация социальных проектов осуществляется за счет добровольной помощи граждан и организаций.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» получают средства государственной поддержки, выделяемые в виде грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации, как организация, участвующая в развитии институтов гражданского общества и реализующая социально значимые проекты.»
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4
L. Doktai , 27 сентября 2016 в 16:07
Это, по сути, судебные исполнители, безразличные к самому предмету спора.
***************
Сосунки это, у которых еще молоко на губах не обсохло.

А кто судья?
*********
мизулина

Кто эксперт?
**********
кузнецова

Чем обеспечивается их компетентность и беспристрастность?
***********
Похоже, полным отсутствием того, что присутствует на фотографиях Стерджеса: у "судьи", по всей видимости, там все давным-давно зашито суровой ниткою, у "иксперда"... я вообще отказываюсь тогда понимать, чем она своих пятерых рожала?!? – страшно даже представить! ))

А вдруг оценка ошибочна?
*********
А на этот случай есть первоскрепные моча, кал и деготь, " по ГОСТу", – "патриотичные"... :((

Где право на защиту,
*********
Чяго?!? – Ханжи рулят, йоу!
А "Педофилию" пущай у себя разводят! Обколються там своей марихуаной, и начинають учить нас, как жить... Не потерпим, и не допустим! Костьми ляжем, но ни одного участка голого детского тела никто никогда здесь больше не увидит! Детскую "порнографию" за фотоснимки хочет выдать?! – Знаем, чем это все заканчивается потом: Тверком!!! :)))

какова процедура обжалования?
*********
А н-на тебе мочой, "скреподуховной", в морду! Мало?! Н-на тебе еще "высоконравственным" говном вдогонку! Не понял?!? Не, ты чо, внатуре, ваще ничего так и не понял?!? – Н-на тебе в щи, н-на тебе в дыню...
Понял?!?

p.s. Пардон моа, аудитория: Мрак! Беспросветный гомосоветикувский мрак.
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4
Mariya Kruglyakova , 27 сентября 2016 в 16:20
Никогда не питала восторженных чувств в адрес военных, но вот уж эти полугопники-полухипстеры с офицерами ну никак не ассоциируются.
Что же за лжевремя у нас, всему даны абсолютно противоположные названия.
Им больше подойдут нашивки "гопота Росии" или "быдло России".
Хотя если честно, смотрю вот сейчас на лица именно на этом фото и мне их даже жалко - как можно быть настолько неразборчивыми и небрезгливыми. Я вовсе не хочу вызвать сочувствие в адрес людей прямо нарушивших закон. Просто у тех кто постарше, наверно, уже успел сформироваться комплекс неполноценности и постоянное ощущение ущемленного достоинства, отсюда и поведение соответствующее, но отдельные псевдоофицеры ведь совсем пацаны, а уже такие "заслуги". Невозможно не проводить параллель с гитлерюгендом.
PS Интересно, подобная дурь, в головах молодых представителей этой организации, способна покинуть голову в случае угрозы физической расправы?
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0
Мои Пятькопеек , 27 сентября 2016 в 16:45
PS Интересно, подобная дурь, в головах молодых представителей этой организации, способна покинуть голову в случае угрозы физической расправы?
---

Со стороны кого? Ряженых (казаков)? Ночных Волков? Ботаников ("Наших")?

Это чисто академический вопрос, Мария. "Кто ж его посадит, он же памятник!" А если Вы об угрозе со стороны государства, так то же завтра!
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обозреватель, член СПЧ

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