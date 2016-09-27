Колумнисты
4116 Государственный суд Линча
Террору становятся тесны любые процедурные рамки
Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»
Фотографии, из-за которых закрылась злополучная фотовыставка в Центре братьев Люмьер, мне лично показались не то что невинными, а даже целомудренными. Это, конечно, мое субъективное мнение, но с какой стати начинать с него правовой комментарий? Дело в том, что перед нами квазиюридическая (по форме) процедура, которая закончилась административно-правовым, по сути, решением. А всякая такая процедура также включает в себя оценку: обстоятельств, их соответствия тем или иным нормам и так далее. В нормальном случае такую оценку дает судья. Его суждение, как и всякое другое, тоже субъективно, но, вынесенное уполномоченным лицом по определенной процедуре, обжалованное и подтвержденное, оно вступает в законную силу, то есть становится обязательным для всех.
Свои публичные оценки творчеству американского фотографа дали: сенатор Елена Мизулина, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова и член Общественной палаты Антон Цветков. Конечно, эти граждане более нас причастны к чему-то «государственному», но точно так же свое мнение об этой фотовыставке мог бы высказать, например, и министр сельского хозяйства Тамбовской области.
Вопрос ведь не в том, какой у кого вкус — о вкусах не спорят, а в том, у кого какие полномочия. Добровольное согласие владельцев фотогалереи закрыть выставку нас ведь не обманет: некто принял решение, а некая группа, именующая себя на этот раз «Офицерами России», привела это решение в исполнение.
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+
Юридически действия «Офицеров России» квалифицируются как «самоуправство»: «самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается…» (статья 330 УК РФ). Однако они не прячут лица (не все похожие на офицерские), чувствуют себя «в своем праве» и ждут награды, которую, наверное, в той или иной форме и получат.
На них одинаковые куртки, которые им кто-то выдал утром для этого случая: они ни разу не надеванные. Кто-то сообщил им адрес этой выставки, на которую никто из них сам никогда бы не заглянул, и вместе с куртками выдал некий «мандат».
Это, по сути, судебные исполнители, безразличные к самому предмету спора. А кто судья? Кто эксперт? Чем обеспечивается их компетентность и беспристрастность? А вдруг оценка ошибочна? Где право на защиту, какова процедура обжалования?
Группа исполнителей в другой раз может называться как-то иначе или вообще никак не называться. У нее могут быть с собой бутылочки с мочой, а могут быть с зеленкой, а могут быть бейсбольные биты или пистолеты. Мы постоянно видим эти группы, в которых даже мелькают одни и те же лица, хотя они в разной одежде и под разными флагами. Но этот очередной случай появления квазисудебных палачей — может быть, из-за покорности хозяев выставки — переводит проблему на какой-то новый уровень. За лицами только марионеток мы должны увидеть что-то другое.
Они имитируют, по сути, суд Линча — ситуативную ярость толпы. Но они не толпа и не случайные прохожие. Видимость публичности и народного гнева не должна нас обманывать: все ровно наоборот.
Из публичной сферы, какой судебная процедура должна оставаться по определению, принятие обязательных решений относительно того, что хорошо, а что плохо, что красиво, а что безобразно, что правда, а что ложь, — перенесено в сферу непубличную и вообще никак и ничем не регламентированную.
Поскольку государство раз за разом поощряет такое насилие самоустранением в нужное время и в нужном месте, мы вправе сделать вывод, что это государственная политика. Это государственный суд Линча. Он выходит на историческую авансцену с претензией упростить и заменить собой судебную систему — абсолютно послушную (во всяком случае, когда вопрос касается политики), но все же связанную какой-то тягомотиной процедур. А этот террор — ему слишком тесны процедурные рамки.
Автор
Леонид Никитинский
обозреватель, член СПЧ
Другие материалы
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Кто дал взятку полковнику Захарченко?
Облившего мочой фотографию Стерджеса отправили под арест
Международный паралимпийский комитет потребовал от России прекратить судебные разбирательства
Накануне реформы правоохранительной системы силовые кланы борются за сферы влияния
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе20553
-
30 тысяч марафонцев в Москве409
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+41066
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2163
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге480
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве5908
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
то есть ватник ?
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина
2 соображения 1)не след такое важное патриотическое дело доверять...
Гибридные выборы. Дмитрий Орешкин — с предварительным отчетом «Народного избиркома»
Ссылку сейчас не смогу найти (занята). Одна телеведущая центрального...
Самое читаемое
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина238448
Полковнику никто не спишет221997
«Он был тенью»133808
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
21 комментарий