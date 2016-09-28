Председатель президиума «Офицеров России» Антон Цветков — не офицер, он даже в армии не служил вовсе. Зато вырос в семье силовиков. Отец работал в КГБ, брат — в прокуратуре. По неподтвержденным данным, он и сам после окончания МГЮА имени Кутафина пошел работать в КГБ. Второе образование Цветков получил в Государственной академии государственной службы при президенте РФ (кафедра национальной безопасности). Сейчас Цветков называет себя общественником: общественных должностей у него много. Он и председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по г. Москве, и главный редактор журнала «Офицеры» (и член Союзов журналистов России и Москвы). Цветков также работает в Общественной палате, а в 2013 году стал еще и председателем Общественной наблюдательной комиссии за тюрьмами Москвы. Стал со скандалом: 17 членов ОНК Москвы вместе с предыдущим председателем, правозащитником Валерием Борщевым, вышли из зала, не желая участвовать в голосовании. «Люди Цветкова — это те, кто лоббирует интересы силовых структур», — прокомментировал позже Борщев.

Члены ОНК имеют право посещать московские СИЗО, контролировать соблюдение прав заключенных, они также часто приходят на помощь административно задержанным на митингах. Цветков запомнился на этом поприще делом Гарри Каспарова: шахматист и оппозиционер был задержан у Хамовнического суда в день приговора Pussy Riot. Цветков заявил, что видел, как шахматист укусил полицейского при задержании, но других доказательств так и не нашлось.

Осенью того же года в Киеве фигуранта политического «дела 6 мая» Леонида Развозжаева задержали неизвестные, после чего он пропал, а нашелся в СИЗО в Москве. Именно Антон Цветков первым из представителей ОНК встретился с заключенным и заявил, что тот на здоровье и обращение с ним не жалуется. Другие члены ОНК — правозащитники Анна Каретникова, Валерий Борщев, Зоя Светова — говорили противоположное: по их словам, Развозжаев рассказал о пытках при задержании.

Примерно в то же время за Цветковым среди оппозиционеров закрепилось нелестное прозвище. Он приехал в ОВД к задержанным за акцию поддержки бунтующих заключенных колонии в Копейске. По рассказам других задержанных, активист Павел Шехтман назвал Цветкова «подментованным ……(ублюдком. — Ред.)», в ответ Цветков тут же обратился к полицейским, утверждая, что Шехтман ругается в общественном месте, а значит, нарушает закон. За эту ругань активиста и отправили под арест на 15 суток, а его товарищи позже даже писали новую кличку Цветкова на плакате и стояли с ним в пикете.

В деле об убийстве юриста Магнитского в СИЗО Цветков тоже успел отметиться. Точнее, ОНК сыграла важную роль в придании огласке этой истории. Но Цветков оказался на другой стороне баррикад. В июле 2011 года было возбуждено уголовное дело против замначальника московского СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова по статье «Преступная халатность». Кратов оказался членом цветковских «Офицеров России». Когда обвинения с него сняли, Цветков заявлял в СМИ: «Генпрокуратура извинилась перед членом нашей организации Дмитрием Кратовым, полного оправдания которого мы добились в Мосгорсуде, за незаконное уголовное его преследование по делу Магнитского».

Антон Цветков известен резкими заявлениями. В 2012 году он обращался к президенту с просьбой перевести статью «Неповиновение законным требованиям полиции» из Административного кодекса в Уголовный. В связи с сетевым флешмобом #Янебоюсьсказать, когда женщины открыто писали в Facebook об опыте изнасилований летом 2016 года, Цветков посоветовал женщинам осторожнее обороняться от насильников: «То есть если, например, женщину мужчина насилует, а она вставила ему отвертку в бок, то ее привлекут к уголовной ответственности, потому что ее жизни не угрожала опасность — такие случаи есть», — пояснил он агентству «Москва». Его «Офицеры России» наблюдают за согласованными и несогласованными митингами в Москве. Их флаги можно регулярно видеть на провластных акциях. В 2014 году помощник кандидата в Мосгордуму от КПРФ Андрея Клычкова Юрий Урсу писал, что на агитаторов Клычкова нападают люди из «Офицеров России», они же устраивают провокации на митингах кандидата: он сфотографировал нападавших и сравнил с официальными снимками Цветкова и его товарищей.

В воскресенье у галереи имени братьев Люмьер были как взрослые мужчины в камуфляже и берцах, так и юноши (и даже девушки) в разномастных джинсах и одинаковых куртках с шевроном «Оперативный молодежный отряд». Это подразделение «Офицеров России», как утверждается, уже несколько лет участвует в рейдах вместе с ГАИ, выявляет наркопритоны и бордели, ловит тех, кто выпивает на детских площадках, и мешает нелегальной торговле. «В советские времена активно действовали комсомольские оперативные отряды, которые принесли много пользы обществу, а их лидеры и активисты впоследствии продолжили работу на благо страны уже на руководящих государственных постах» — так объясняются цели и образцы поведения на сайте движения. Руководит молодежным отрядом Сабина Цветкова, жена основателя «Офицеров России» и тоже выпускница кафедры национальной безопасности РАНХиГС при президенте РФ. Впрочем, должностей и у нее много: она и председатель Благотворительного совета «Офицеров России», и заместитель председателя Общественного совета при МВД в Центральном федеральном округе, и заместитель председателя Общественного совета при УФСИН по г. Москве, и, в конце концов, руководитель оперного шоу «Aнгелы».