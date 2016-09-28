Колумнисты / Выпуск № 108 от 28 сентября 2016
5 По холсту, как по маслу
Картины российской жизни рисуются руководителям страны все еще в жанре соцреализма
Надо бы сказать что-нибудь убедительное про выборы и демократию. Но что-то нет слов, и вряд ли они найдутся…
А пока мы вместе с несгибаемой оппозицией подбираем слова к цифрам, лидер победившей партии любуется картиной, которую ему нарисовал Центризбирком. При этом он, возможно, даже отвлекся от другой картины — картины в рамке, которую незадолго до триумфального голосования ему подарил президент. Ну, слышали, наверное, Владимир Путин преподнес Дмитрию Медведеву на день рождения картину «В цеху» и сказал при этом что-то загадочное. Мол, это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается.
Вскоре стало известно, что картину эту написал чувашский художник Николай Овчинников (ныне покойный), и изобразил он в 1975 году вполне реальный цех Чебоксарского завода промышленных тракторов (ЧЗПТ). В ту пору художники цепко держались за принципы соцреализма. Была задача четко вырисовывать гусеницу (не важно, трактор ли изображался или личинка насекомых) и при этом показывать полное благополучие (не важно, в рабочей бригаде или в отряде чешуекрылых). Надо заметить, что на ЧЗПТ некое благополучие при социализме и впрямь наблюдалось. Завод как-никак работал, люди получали какую-никакую зарплату, чего нельзя сказать о нынешних временах.
«Только от упоминания тракторного завода бросает в дрожь», — признался журналистам на августовской пресс-конференции прокурор Чувашии Сергей Легостаев. Республиканская прокуратура непрерывно проверяет «Промтрактор» (это нынешнее название чебоксарского предприятия, входящего в концерн «Тракторные заводы») — то на предмет неискоренимых долгов по зарплате, то по поводу массовых сокращений работников. Предприятия концерна работают с нарастающими убытками, имеют тяжеловесные долги перед бюджетом, Пенсионным фондом, Фондом соцстраха, а энергетики из компании «Т Плюс» пытаются взыскать с «Промтрактора» 77 миллионов рублей через Арбитражный суд Чувашии.
Неужели как раз этим и занимается сейчас Дмитрий Анатольевич, если мы правильно поняли намек президента? Может быть, ему уже готовят подробную справку по «Промтрактору»? Правда, есть опасения, что справка будет написана в жанре соцреализма. Как картина художника Овчинникова или, к примеру, протоколы избирательных комиссий в Саратовской области. Напишут, что цеха — все, как один — работают на 62,2 % мощности, и вроде это не так уж и плохо.
Цеха «Промтрактора» еще не совсем опустели, а сколько в России заводских помещений, где нынче торгуют купальниками и шлепанцами, делают модельные стрижки и татуировки, устраивают презентации дисков поп-групп и выставки кактусов, скрещенных с полевой ромашкой? Это там, где в соседних корпусах уже выбиты окна и выворочена плитка. Это там, где уже не до промышленности и где перед любым арендатором рады распахнуть двери, даже если они давно сняты с петель.
Автор
Борис Бронштейн
обозреватель «Новой»
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