5 октября в силу подписанного на прошлой неделе указа президента теперь уже бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин, уступивший должность пришедшему из Кремля тяжеловесу администрации Володину, приступит к исполнению обязанностей главы Службы внешней разведки. Приход Володина в Госдуму породил типичную, ставшую стандартной для нашей политики, цепь перестановок на постах с неравными степенями влияния. Нынешний шеф СВР Фрадков уходит на пост председателя совета директоров РЖД, вытеснив оттуда Дворковича, за которым остается пост вице-премьера.

Со стороны кажется, что при каждой частичной перезагрузке властной машины чиновники всех уровней как дети на ярмарочной карусели под присмотром заботливого родителя дружно пересаживаются с лошадок на осликов, оттуда — обратно на собачек и петушков. Но когда глядишь на нераспечатанные пачки с миллиардами в доме сестры Дмитрия Захарченко, милиционера и миллионера, сидевшего не на самой интересной лошадке, понимаешь, что все слишком серьезно — в малышовой группе под подушкой хранят шесть бюджетов иного районного центра, например Троицка или звезды «Золотого кольца» Переславля-Залесского. Наличными.

Каждая смерть на посту, каждый уход на пенсию или по выходу из доверия на должностях вплоть до областных структур сопровождается уже пятнадцать лет чередой перестановок по горизонтали. На мой взгляд, это очень близкий аналог политической системы, установленной нашими пращурами тысячу лет назад.

Идея создать систему владения и наследования, не позволяющую присвоить отдельной семье конкретную область, проистекает из традиций общего родового владения землей и всеми порождаемыми ей доходами. Она характерна для периода распада родового строя, так называемой военной демократии. Встречалась у тюрков, венгров, возможно, хазар.

Объединив Русь, Ярослав Мудрый попытался дать закон, который бы позволил править всей страной целиком не одной семье, а всему роду. Важно было, чтобы у ярославичей не было семей, заведомо не включенных во владение. Так родилось знаменитое лествичное право наследования. Были определены три богатейших города по убыванию: Киев, Чернигов и Переяславль. Старший брат занимал самый богатый город (Киев), младший — самый бедный. Каждый со своей администрацией и дружиной, кормящейся от городского бюджета.

По смерти старшего брата его дети, и управляющие должны освободить Киев: туда вселяется следующий по лествице средний брат из Чернигова. Соответственно, младший с тиунами и гриднями получал Чернигов взамен Переяславля, меняя там всех на своих людей. Никто при такой схеме не может закрепить за собой отчину и передать область сыну — Русь общая. Во всех землях отдельные семьи рода Ярославичей передают друг другу власть точно по такому принципу, вплоть до мелких городов. В результате вся элита осознает Русь как общее владение.

Умер Ярослав. Старший брат Изяслав вселяется в Киев. Следующий брат Святослав в Чернигов. Младший Всеволод в Переяславль. И далее все движутся на освобождающиеся места по горизонтали каждый раз во все более богатый город.

Обычай этот в свое время благополучно дожил до разорвавшего страну на куски татарского нашествия. Предки наши прошли через феодальную раздробленность и абсолютизм, пока, наконец, Александр II не даровал подданным свободу, твердый закон и самую современную судебную систему.

Попытки наших чиновников закрепить за собой подведомственные доходы через включение прямых родственников и доверенных людей в переходящие к следующему министру бюджетные схемы и контракты наблюдаются постоянно. Могу вспомнить, например, контролирующиеся различными способами доверенным Сердюкова Григорием Нагинским, бывшим главой Спецстроя, огромные строительные бюджеты Министерства обороны. Давно уже нет Сердюкова, щедро оплаченные стройки срывают все сроки, деньги в значительной части разворованы, а отвечает команда Шойгу.

По аналогии получается, что президент Путин пытается установить порядок княжения, когда Россией правят представители кланов, перемещающихся по отраслям и областям, но никто не может закрепиться на хлебном участке (это уже вотчинное владение). Если ты покидаешь СВР, твой сын не наследует тебе, он станет заместителем управделами президента России. В результате вся элита осознает Россию как общее владение. На днях мы и наблюдали перемещение князей по горизонтали согласно древнему лествичному праву.

Володин из Кремля в Думу, Нарышкин — из Думы в СВР, Фрадков — из СВР в РЖД, Дворкович — из РЖД в правительство (где и сидел уже). И так без конца.

Скорость исторического процесса увеличилась с X века примерно в сто раз. Впереди у нас раздробленность, абсолютизм (в современных условиях — полная диктатура) и, наконец, эпоха полноценного разделения властей. Давайте смотреть в будущее с оптимизмом, дорогие читатели.