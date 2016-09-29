Глубокое мое сочувствие семье Шимона Переса и еврейскому народу, потерявшему одного из создателей Государства Израиль. Он посвятил свою жизнь расцвету и образованию стольких поколений не узколобых националистов — а защитников будущего человечества как братства всех народов. Он понимал значение воспитанности русской литературой многих новых сограждан, уважал тех ветеранов, кто успел распахнуть ворота фашистских концлагерей.

Он сам был упрямый практический идеалист. Он понял, что Сахаров только казался непрактичным. А его идея конвергенции была неудачна лишь по выбору этого иностранного слова, непонятного массам, а по сути своей была самой наидоступной для понимания и осуществления, если в нее вдуматься.

Я несколько раз в течение полувека встречался с Шимоном, и он был одним из самых тонких читателей литературы. Как точно он уловил, что лучше всех героев «Детей Арбата» психологию вождя разгадал его зубной врач…

Шимон Перес принадлежал к тем, кто предпочитал не политику, диктующую какой быть культуре, а культуру, определяющую нравственность политики.

Разговоры с Шимоном Пересом

Говорили мы с ним о поэзии и о прозе,

о Толстом, Достоевском, об Амосе Озе.

Говорили о книге бестселлерной «Дети Арбата»,

себя перед историей чувствуя виновато.

Оба сердца нам ранил, их так расцарапав,

призрак древней вражды, разделившей евреев, арабов.

— Неужели вражда навсегда? — я спросил, и ответил мне Перес:

— Через что-то нам надо перешагнуть!

Да вот как объяснить это «через»?!

26.09.2016