Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Колумнисты / Выпуск № 109 от 30 сентября 2016

28 Мимо Цельсия

Как нам протопить Россию

30.09.2016 Теги: блиц-фельетон

Если генералы готовятся к прошлой войне, то коммунальщики порой готовятся к прошлой зиме. А то и к позапрошлой. Кстати, кто помнит, какой была позапрошлая зима? Можно поинтересоваться в метеоцентре, а еще лучше — в прокуратуре. В прокуратуре Татарстана могут с точностью сообщить, что среднесуточная температура в республике тогда составляла минус 5,4 градуса. Это по Цельсию. А по Харитонову — минус 30.

Кто такой Харитонов и каков его вклад в метеорологию? И при чем тут прокуратура? А при том, что с ее помощью разоблачен и осужден за мошенничество на 4 года колонии бывший генеральный директор ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» Михаил Харитонов. Он заключал с потребителями договоры на поставку тепла и определял оплату, исходя из среднесуточной температуры минус 30 градусов. И это несмотря на глобальное потепление, которое достигло уже Средней Волги, где из прорубей вот-вот начнут выглядывать зеленые крокодилы. Своими 30 градусами Харитонов нагрел местных потребителей тепла на 5 с лишним миллионов рублей.

Интересно, сколько же градусов прибавляют в договорах такие истопники в холодных регионах, например в Бурятии, где зимой и без того в среднем минус 25? В Бурятии прокуратура тоже следит за котельными. Но там все по-честному. Там, оказывается, и мошенничать некому. Прокуратура отмечает, что в Тункинском районе никак не могут определиться, какая организация будет подавать тепло в дома, и «в связи с этим подготовка к предстоящему отопительному периоду фактически не осуществлялась». Суд уже признал бездействие районной администрации незаконным (видимо, бездействие власти бывает и законным тоже). А глава Бурятии Вячеслав Наговицын обратил внимание еще и на Муйский район. «Вроде бы все есть, — приводит его слова информационный портал Region03.ru, — мы даже 13 миллионов рублей выделили на подготовку к зиме, но они до сих пор не дошли до исполнителей».

Денежные потоки часто меняют русло, а к зиме вообще замерзают. Одно за другим появляются сообщения СМИ, что города и поселки не готовы к отопительному сезону. Где-то стынут многоквартирные дома, а где-то холод в детских садах и клубах и заморозки на почте. И так каждый год, и прорыва в этом деле не видно (если не считать 360 прорывов, случившихся недавно при гидравлических испытаниях тепловых сетей Тулы).

Чаще других причин называется следующая: собранные с жильцов деньги используются управляющими компаниями не по назначению. А те, в свою очередь, жалуются, что с жильцов ничего не соберешь, одни должники кругом. Так надо же уметь собирать. Вот как целеустремленно это делают в Барнауле, в ЖСК‑166. Там люди заселились в новый дом в марте нынешнего года, а летом от них потребовали оплатить отопление за декабрь 2015-го, когда в доме еще никто не жил. Причем, как сообщает информагентство «Свежий ветер», деньги собирают без чеков и квитанций. А сколько градусов было в декабре в Барнауле? Снова без прокуратуры не разобраться…


Читайте также

Автор

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

Другие материалы

Этот материал вышел в номере

№ 109 от 30 сентября 2016 № 109 от 30 сентября 2016

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

29 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама