Колумнисты / Выпуск № 109 от 30 сентября 2016
28 Мимо Цельсия
Как нам протопить Россию
Если генералы готовятся к прошлой войне, то коммунальщики порой готовятся к прошлой зиме. А то и к позапрошлой. Кстати, кто помнит, какой была позапрошлая зима? Можно поинтересоваться в метеоцентре, а еще лучше — в прокуратуре. В прокуратуре Татарстана могут с точностью сообщить, что среднесуточная температура в республике тогда составляла минус 5,4 градуса. Это по Цельсию. А по Харитонову — минус 30.
Кто такой Харитонов и каков его вклад в метеорологию? И при чем тут прокуратура? А при том, что с ее помощью разоблачен и осужден за мошенничество на 4 года колонии бывший генеральный директор ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» Михаил Харитонов. Он заключал с потребителями договоры на поставку тепла и определял оплату, исходя из среднесуточной температуры минус 30 градусов. И это несмотря на глобальное потепление, которое достигло уже Средней Волги, где из прорубей вот-вот начнут выглядывать зеленые крокодилы. Своими 30 градусами Харитонов нагрел местных потребителей тепла на 5 с лишним миллионов рублей.
Интересно, сколько же градусов прибавляют в договорах такие истопники в холодных регионах, например в Бурятии, где зимой и без того в среднем минус 25? В Бурятии прокуратура тоже следит за котельными. Но там все по-честному. Там, оказывается, и мошенничать некому. Прокуратура отмечает, что в Тункинском районе никак не могут определиться, какая организация будет подавать тепло в дома, и «в связи с этим подготовка к предстоящему отопительному периоду фактически не осуществлялась». Суд уже признал бездействие районной администрации незаконным (видимо, бездействие власти бывает и законным тоже). А глава Бурятии Вячеслав Наговицын обратил внимание еще и на Муйский район. «Вроде бы все есть, — приводит его слова информационный портал Region03.ru, — мы даже 13 миллионов рублей выделили на подготовку к зиме, но они до сих пор не дошли до исполнителей».
Денежные потоки часто меняют русло, а к зиме вообще замерзают. Одно за другим появляются сообщения СМИ, что города и поселки не готовы к отопительному сезону. Где-то стынут многоквартирные дома, а где-то холод в детских садах и клубах и заморозки на почте. И так каждый год, и прорыва в этом деле не видно (если не считать 360 прорывов, случившихся недавно при гидравлических испытаниях тепловых сетей Тулы).
Чаще других причин называется следующая: собранные с жильцов деньги используются управляющими компаниями не по назначению. А те, в свою очередь, жалуются, что с жильцов ничего не соберешь, одни должники кругом. Так надо же уметь собирать. Вот как целеустремленно это делают в Барнауле, в ЖСК‑166. Там люди заселились в новый дом в марте нынешнего года, а летом от них потребовали оплатить отопление за декабрь 2015-го, когда в доме еще никто не жил. Причем, как сообщает информагентство «Свежий ветер», деньги собирают без чеков и квитанций. А сколько градусов было в декабре в Барнауле? Снова без прокуратуры не разобраться…
Автор
Борис Бронштейн
обозреватель «Новой»
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