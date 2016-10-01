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Колумнисты

1636 Носиковое

Мы знаем, что Россия влезла в Сирию по требованью Носика А. Б.

01.10.2016 Теги: блогеры, война, сирия

Пора ответить наглому насилию сомнительных партнеров-блатарей. Пусть кто-нибудь расплатится за Сирию, и лучше, чтобы это был еврей. Я требую: пускай сажают Носика, накликавшего Сирии беду. Кого еще? Не нашего же боссика? (Не скажем, кто имеется в виду). Не власти же российские пассивные бомбили этот самый гумконвой? Мы знаем: все решения по Сирии сам Носик принял бритой головой. Товарищи, оставьте мысль нелепую, что властью управляется страна. Вся авантюра с этою Алеппою была еврейским лобби внушена — конечно, под прикрытьем Pax'a Rossica, экспансии российской и т.п., — а кто у нас еврей, помимо Носика, подчеркнуто ходящего в кипе? Пусть слушает ООН кобылу сивую, Саманту эту с пеной на губе, — мы знаем, что Россия влезла в Сирию по требованью Носика А.Б. Пора платить по счету. Время пробило. Россия подставляет честный лоб по наущенью экстремиста-блогера с сомнительною кличкой Dolboeb. Да разве кто поддерживал бы Асада, который приближает свой финал, — без этого таинственного аспида? Он безусловный серый кардинал, во всем виновный прямо или косвенно, агент неуловимых тайных сил. Тут ничего не делают без Носика. С него бы и за «Боинг» я спросил. Все то, что в интернете русском деется, — его рука. Не зря его пасут. На что, не понимаю, он надеется, являясь добросовестно на суд?

И кстати, да: решение выносится, в натуре двушку просит прокурор, — а посмотрите, граждане, на Носика! Он все стереотипы поборол. Не зря ему, болезному, икается: он подлинно сорвался с якорей, не прячется, не плачется, не кается, ведет себя совсем не как еврей. Хотя евреев помянул не зря ли я? Ведь он не чудь, не потьма и не жмудь: он гражданин коварного Израиля, а там они воинственные — жуть! И все-таки процесса столь похабного пока еще не видели у нас. Нам зрелище еврея, слишком храброго, внушает когнитивный диссонанс. Пора спросить с деляги-девяностника за общий наш стремительный провал. Мы требуем: пускай посадят Носика, чтоб ротика уже не открывал. За все, что нынче явственно итожится: за торжество невыносимых морд, за пятьдесят седьмую и за Стерджеса, за главпопов и их антиаборт, за теле-гоны и за телегонию, за вайно-нооскоп и за ворье, — чтоб увенчал грядущую агонию и стал компактным символом ее. Он тертый малый, он невыносим бывал, он смотрится средь нас, как конь в пальто, — но коль он хочет стать в России символом, не сможет помешать ему никто.

А, впрочем, есть эффект и положительный: в России станет ясно, кто из ху. В его карьере головокружительной придет пора работать наверху. Придет пора ответственного, трудного, крутого торможенья на краю.

Тогда властей без опыта подсудного в Отечестве не будет, зуб даю.


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Автор

Дмитрий Быков

обозреватель «Новой»

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