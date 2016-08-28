Комментарии / Выпуск № 95 от 29 августа 2016
176 Оставьте учителя в покое
Педагоги сомневаются, что новый министр образования даст им передышку
Чего ждут от нового министра образования и науки педагоги и ученые? Попытка получить ответ на этот вопрос, так сказать, не отходя от семейного очага, привела к предсказуемому результату. «Пусть оставят в покое», — сердито ответила жена, собираясь на пересдачу в университет. Собственно, этот же тезис, нередко с добавлением выражений разной степени непечатности, мне пришлось услышать от большинства участников моего экспресс-опроса.
Громче всех стонут школы. Во-первых, их слишком много, по мнению руководящих и финансирующих институций. Во-вторых, они ближе всего к почве, с которой им как-то надо сопрягать очередные плоды реформаторского гения. Получается плохо — примеров любой затравленный жизнью педагог даст вам десяток и более, но вот пара навскидку.
— Оплата за ЕГЭ и ОГЭ. В этом году Единому госэкзамену исполняется уже 15 лет, в обязательном порядке сдается с 2009 года. Каждый год школы превращаются в пункты сдачи, десятки тысяч учителей — в организаторов и экспертов. И тем не менее до сих пор непонятно, как оплачивать работу всей этой массы людей. Есть принятый в 2012 году Федеральный закон «Об образовании», который предполагает за эту работу оплату, но оставляет принятие соответствующего положения за регионами. И есть регионы, которые вплоть до настоящего времени такие положения не приняли и оплачивать работу педагогов не хотят. Как результат, вместо подготовки к урокам учителям приходится идти в суд. 31 августа в Самаре начнется судебный процесс, истцом в котором выступает учитель физкультуры, которого обязали работать на экзамене по иностранному языку. Его требование — оплатить работу, позиция регионального министерства — это входит в должностные обязанности. Начальство к суду уже подготовилось. Учителя-жалобщика выгнали из спортивного зала и урезали часы.
— Переход на новый историко-культурный стандарт (ИКС) и новые линейки учебников по истории. ИКС, как рапортуют его разработчики, включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе. Принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных вопросов истории», вызывающие острые дискуссии в обществе. Беда, однако, в том, что изучить или даже упомянуть всех предписанных данным стандартом деятелей и события при нынешнем количестве часов истории в школе невозможно. Было найдено, как казалось, гениальное решение в духе возвращения «к наследию лучшего в мире советского образования». А именно: отказ от концентрического принципа изучения истории, при котором учащиеся в 9-м классе заканчивали изучение всей истории, вплоть до современной, а те, кто шел в 10-й класс, должны были пройти второй «концентр» — то же самое, но в «углубленной» форме. Оперативно внесли изменения в федеральный перечень учебников, выбросив оттуда все «концентрические» учебники, напечатали новые. Учителя начали учить по-новому, однако же в этом году назревает скандал. Дети, выученные по-новому, где программа 9-го класса обрывается на 1914 годе, вынуждены будут сдавать основной госэкзамен (аналог ЕГЭ за курс основной школы) по темам, включающим XX век.
От реформаторской активности у большинства педагогов изжога, переходящая в рвотные спазмы. Школьному образованию настоятельно требуются отдых и покой. Пауза в реформировании на 10—15 лет, как написали еще в 2015 году участники опроса профсоюза «Учитель». Переварить бы все уже введенные новации.
Но есть сфера, где педагоги и ученые покоя не хотят, а хотят, напротив, непрестанной активности государства. Это финансирование. На днях опубликованы данные опроса ВЦИОМа. Социологи поинтересовались у граждан, как они оценивают материальное положение учителей. Так вот, доля тех, кто полагает, что зарплаты учителей позволяют им достойно жить, составила всего 15%. Эксперты признают, что по своей покупательной способности зарплаты педагогов вернулись на уровень 2011 года — до майских указов. Сможет ли новый министр переломить такую тенденцию? Маловероятно. В России на бюджетном ринге Минфин традиционно сбивает Минобр с ног одной левой.
Андрей Демидов,
учитель истории,
активист профсоюза «Учитель»
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