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Комментарии

3978 Учкудук, или три сценария

Как живут страны Азии после ухода персоналистского режима

30.08.2016 Теги: иран, киргизия, туркмения, узбекистан


Ислам Каримов. на переднем фоне — Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: РИА Новости

Ислам Каримов в течение 26 лет возглавлявший Узбекистан, скорее всего, уже не вернется к выполнению своих обязанностей. Личность следующего лидера государства, его политический курс и реакция общества — главные вопросы, на которые предстоит ответить оставшемуся после него авторитарному режиму. Большинство исследователей авторитаризма сходятся в том, что уход диктатора может приводить к трем возможным сценариям.

Первый предполагает, что кто-либо из действующей политической элиты приходит к власти в качестве замены предыдущему лидеру: этот человек, как правило, определен заранее, но в открытую не называется «преемником». Если режим включает в себя выборность элит, то глава государства нуждается в легитимации, а значит, наследование преподносится гражданам как их самостоятельный выбор. Этот сценарий не предполагает серьезных изменений — новый автократ продолжает поддерживать старые порядки. Второй вариант предполагает, что к власти приходят новые демократические силы (как правило, в результате выборов), которые берут курс на либерализацию существующего политического режима. Совершенно не обязательно эти силы приходят извне — они также могут быть преемниками предыдущей политической системы, но с обновленной идеологией. Наконец, третий вариант, по мнению американского политолога Барбары Геддес, является наиболее распространенным: на смену старому авторитарному режиму приходит новый, не являющийся продолжением первого, с новыми неформальными и, возможно, формальными правилами игры. Процесс изменений в политической системе Узбекистана может пойти по одному из этих сценариев, у каждого из которых есть реальные аналоги в соседних странах.

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Туркменский сценарий: преемник

Политолог Андрей Мельвиль определяет Туркменистан и Узбекистан в одну режимную группу консолидированных автократий, со схожими институциональными характеристиками политической системы: президентские республики с широкими полномочиями исполнительной власти, бессрочными возможностями оставаться у власти пожизненно и организационной кадровой базой с постсоветских времен. После смерти Сапармурата Ниязова, пожизненного президента Туркменистана, ему на смену пришел заранее подготовленный ставленник — Гурбангулы Бердымухаммедов. Приход нового лидера прошел гладко, и не только не вызвал массовых движений или процесса передела власти номенклатурой, но и продолжил усиление режима (к примеру, запрет на въезд и выезд из страны), а также сохранил культ личности Туркменбаши. Основное отличие Узбекистана от Туркменистана, с одной стороны, в наличии этнических и религиозных расколов, влияющих на формирование в стране оппозиции, а с другой — в отсутствие возможностей покупать лояльность населения за счет экспорта углеводов.

 

Киргизский сценарий: демократизация

На данный момент Киргизия, окруженная Китаем, Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном, сильно выделяется среди соседей с точки зрения политического режима. Так было не всегда — с 1991 по 2005 год страна находилась во власти автократа Аскара Акаева, регулярно переписывавшего конституцию в сторону усиления своих позиций. В следующие пять лет аналогичными механизмами пользовался бывший премьер-министр и лидер оппозиции Курманбек Бакиев. В результате массовых демонстраций и ожесточенных акций протеста в 2010 году против властного произвола Бакиев был вынужден бежать из страны, а через год в результате свободных и честных выборов победу одержал действующий премьер, выходец из прежнего авторитарного режима Алмазбек Атамбаев.

Новый президент оказался значительно демократичнее своих предшественников и активно занялся реформированием политической системы страны в сторону ослабления политического влияния исполнительной власти и формирования новых правил игры. Киргизия, однако, по-прежнему сотрясается этническими конфликтами между киргизами и узбеками — эта внутренняя неоднородность страны во многом объединяет ее с Узбекистаном, полным внутренних противоречий между различными общественными группами.

 

Иранский сценарий: новые автократы

Религиозные или этнические конфликты внутри среднеазиатских республик еще ни разу не завершались приходом к власти новой правящей элиты, выстраивающей свою авторитарную вертикаль. Ярчайший пример смены одного недемократического режима другим дает соседствующий со средней Азией Иран. Исламской революции 1979 года предшествовал хоть и вестернизированный, но крайне жестокий по отношению к любой оппозиции режим. Единственной относительно свободной «нишей» для недовольства оставались религиозные общины, из которых в результате серии политических и экономических кризисов и вышла новая власть во главе с Мусави Хомейни. В стране для такого исхода сложилось несколько факторов: экономический кризис, массовые протесты и яркий лидер оппозиции, опирающийся на широкую общественную поддержку.

 

Виктория Полторацкая, специально для «Новой»


13 комментариев

5
Юрий . , 30 августа 2016 в 16:39
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отказался комментировать перспективу и дату встречи Путина и Каримова...
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-1
Владимир Воробьев , 30 августа 2016 в 17:42
//через год в результате свободных и честных выборов победу одержал действующий премьер, выходец из прежнего авторитарного режима Алмазбек Атамбаев.
Новый президент оказался значительно демократичнее своих предшественников//

Чу-у - чхе!!
Киргизия совсем маленькая страна, в которой ничего нет. Кто ее кормит, тот ее и танцует.
Амеры со своей авиабазой не прокормили, вот Путин и перекупил.
И теперь там конечно демократия. Дзюдохерийского разлива.
Роль личности в истории восточных деспотий конечно много значит, но как сказал Геродот, личность меняется, а история остается. Такой же.
Так вот, хватит ли у Путина денег на этот раз?
Конечно денег еще много, 400 млрдюсд в центробанке еще имеется.
Но тут альтернатива: то ли бомбить Сирию и строить рогозинские базы на Луне,
то ли бабушек кормить. А ведь бабушки гораздо более мощное оружие, чем ядерные бомбы - это ядерный электорат.
Я бы посоветовал все-таки вложиться в Узбекистан.
Великие мы или не великие?!
А бабушки что-ж, бабушки потерпят..
Любят все-таки.
Вождя.., свою комсомольскую молодость, чтобы нас все боялись..
В общем с Узбекистаном все неинтересно.
Гораздо более интересна история с будущим Казахстаном.
Ведь там Назарбаев принял закон о приоритете Лондонского суда в хозяйственных спорах. Этого не смог сделать , хотя и хотел, даже Саакашвили в Грузии. Назарбаев, конечно авторитет. А после него?
И как с этим Сечин и Усманов смирятся?
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5
Berty V , 30 августа 2016 в 16:40
- Алло.Это администрация президента Узбекистана?
- Да.
- Вы не знаете, жив ли Ислам Каримов?
- Мммм... Вы знаете про парадокс кота Шрёдингера?
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7
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 16:56
Наконец-то мы узнаем, как передается власть в стране, где у президента есть две дочери и ни одного сына...
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4
Berty V , 30 августа 2016 в 17:15
Только нам это не поможет))
Мы не знаем доподлинно, есть ли сыновья у нашего. Да и сколько дочерей - не знаем. Подтверждённых - и то никто не видел. Это большой секрет. Огромный такой секрет.
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0
Доктор Ольга , 30 августа 2016 в 17:44
Так те ж будут байстрюки, а мы о законных....
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0
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 30 августа 2016 в 17:47
..байстры бывают покруче законных носителей генома...- только подрасти бы да зубами папиными обзавестись..((
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0
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 30 августа 2016 в 17:45
элементарно, доктор ват..,э-э-э, простите, Ольга!- на востоке по наследству (ну, естественно, у кого оно в эквиваленте ЮСД поболее будет, да кто не пожадничает и точнее-хитрее им распорядится)... волчья яма и ночь длинных...-не приведи Господь)))
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1
Анатолий Прокопьев , 30 августа 2016 в 17:34
Все правильно, пока ящик "инфа" закрыт, то президент и жив и мертв одновременно.
Но так ведь не бывает?! Значит надо открыть ящик и увидеть истинное состояние объекта наблюдения.. Если не проводить мониторинг, то состояние объекта всегда будет "ни жив, ни мертв", что противоречит природе.. Два состояния одновременно не может быть, ибо тогда разрушается мозх наблюдателя.
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3
Анатолий Прокопьев , 30 августа 2016 в 17:22
Можно предполагать любой сценарий, кроме демократического..
Дас ист фантастиш..
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-1
Андрей Ростов , 30 августа 2016 в 17:26
У природы нет плохой погоды -
Каждая погода благодать.
Дождь ли снег - любое время года
Надо благодарно принимать.

Отзвуки душевной непогоды,
В сердце одиночества печать,
И бессонниц горестные всходы
Надо благодарно принимать.

Смерть желаний, годы и невзгоды -
С каждым днём всё непосильней кладь,
Что тебе назначено природой
Надо благодарно принимать.

Смену лет, закаты и восходы,
И любви последней благодать,
Как и дату своего ухода
Надо благодарно принимать.

У природы нет плохой погоды,
Ход времён нельзя остановить.
Осень жизни, как и осень года,
Надо, не скорбя, благословить.
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5
Юрий (Минск) , 30 августа 2016 в 17:34
Шутки вверху классные, а вот сама статья слабоватенькая.
Есть четвертый сценарий - по типу Крыма, пятый - раскол, развал, шестой - афганский, седьмой - сирийский и т.д.
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0
Игорь Фенютин , 30 августа 2016 в 17:49
Согласен с Юрием.Статья ни о чем.На 99% уверен, что царедворцы давно определились с выбором.А кто захочет влезть на трон поперек батьки - того укоротят.Думаю,слухи о домашнем аресте вице-премьера Азимова - из этой оперы.Если Каримов и вправду скончался, то народу объявят об этом после 1 сентября - День независимости омрачать вряд ли осмелятся.И,как где-то уже писали,кто поздравит народ с праздником,тот и станет новым лидером.Может,хоть экономические реформы проведет.
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