Проблема с формированием зарплат учителей возникла после реформы 2008 года, когда в стране была введена Новая система оплаты труда в бюджетных учреждениях (НСОТ). По этой системе все выделенные школе деньги тратятся внутри нее самой, а все сэкономленные (не потраченные на предназначенные цели) средства выплачиваются сотрудникам в виде стимулирующих надбавок и премий.

На практике львиной долей все эти суммы переходят в зарплатные выплаты администрации и близким к ней лицам. НСОТ априорно поставила учителей и администраторов в состояние бизнес-партнеров с противоположными интересами: чем меньше директор заплатит учителям, тем больше сможет заплатить себе и своим сотрудникам. Учительский корпус устал от войны в условиях, когда администрация издает локальные акты, все более и более ухудшающие условия работы учителей. СМИ пестрят сообщениями о запредельно низких зарплатах учителей в Тульской области, Дагестане и т.п. А на другом полюсе мы имеем, судя по декларациям, сверхдоходы директоров школ. При этом доходы заместителей директоров даже не декларируются. Сейчас в каждой московской школе около десятка заместителей директоров.

Но обнищание учительства — лишь одно из последствий НСОТ. Другое последствие касается уже всех граждан: это всемерное сокращение объема бесплатных услуг, предоставляемых школами. Из «экономии» директора делают все, чтобы уменьшить объем работ, выполняемых школами, и чтобы сократить число рабочих мест, принудив работников к увольнению. Именно этим обусловлено, например, увольнение за последний год более 1600 педагогов дополнительного образования. Директора с редким изобретательством делают так, чтоб «не набрать» учащихся в бесплатные кружки. (Зачем набирать, если можно по закону выделенные на дополнительное образование деньги перевести в зарплатные выплаты?)

В школах Москвы практикуется и такое: директора стремятся уволить опытных знающих учителей (им надо платить надбавки за квалификацию, за научную степень и т.п.) и набрать учителей из соседних областей — желательно только что окончивших вузы (чтобы не платить надбавки). При этом любому учителю, посмевшему поднять голос в защиту работников, создают такие условия, что он вынужден уволиться.

Администрации вводят положения об оплате труда «под себя». Например, директор ЦО «Технологии обучения» (Москва) ввел не соответствующее законодательству положение, позволяющее платить за ставку работы базовую зарплату с разницей в 3–4 раза. Вот только маленький фрагмент беседы председателя профкома с директором: «Я спросила директора: «Вы понимаете, что по этому положению за один урок учитель может получать в качестве базовой части оплаты урока 300, 450, 600, 1200 руб., что такой разницы нет ни в одной школе? И что выпускник может получать за ту же нагрузку в 4 раза больше доктора наук с высшей категорией?» Ездов А. А., директор бюджетной школы, ответил: «Конечно, я могу платить выпускнику, если он работает с группой в 5 человек, больше, чем замшелому доктору наук». И данное положение было директором введено без изменений. На жалобу профкома прокуратура ответила отпиской прокуратуры. Инспекции по труду сейчас завалены жалобами: из-за НСОТ объем нарушений чудовищен.

Вношу предложения.

Лишить администрацию школ права самим формулировать школьные положения об оплате труда и издавать локальные акты. Вернуться к единой тарифной сетке.

Создать систему финансирования школ, по которой администрация не будет заинтересована в том, чтобы «сэкономить» (не потратить по назначению) как можно больше денег.

Разработать новый приказ о рабочем времени педработников, потому что запутанность действующих двух приказов Минобра РФ приводит к грубейшим нарушениям трудовых прав учителей (об этом см. аналитику профсоюза «Учитель»).

От НСОТ страдают не только образовательные учреждения, но и другие бюджетные организации. Более подробно я изложила это в петиции «Ликвидируйте механизм присвоения бюджетных средств под маркой экономии», доступной в интернете. Давайте признаем, что введение НСОТ было системной ошибкой.

Ирина Канторович,

учитель, кандидат исторических наук