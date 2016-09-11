Комментарии / Выпуск № 101 от 12 сентября 2016
658 Манипуляция страхом
Мигранты из Средней Азии не совершали в Москве «70% изнасилований»
В № 98 «Новой газеты» от 5 сентября вышла заметка журналистки Анастасии Мироновой «Справа налево. Как российский либерализм табуировал проблему мигрантов». Автор утверждает: «Наша прогрессивная публика встала на защиту мигрантов только потому, что пропаганда сделала их инструментом политической спекуляции… И готова терпеть насилие назло воскресному выпуску теленовостей».
Имеется в виду насилие со стороны мигрантов. В чем Анастасия Миронова не сомневается: «Около 70% всех изнасилований в Москве совершают приезжие из Средней Азии…» Откуда такие сведения? Из сообщения РИА «Новости», которое, как пожар, разлетелось по всем изданиям. Первоисточник — замначальника управления Уголовного розыска Москвы Михаил Трубников: «Если брать общую статистику и разделить на количество изнасилований, то 75% совершают приезжие не московского региона. Из них 90% — это выходцы из стран Азии: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии».
И после таких фактов «либерализм» (беру в кавычки, так как не понимаю, что имеет в виду Миронова) смеет «табуировать проблему мигрантов»? Да, некоторые люди — «табуируют». Потому что сомневаются в этих фактах, руководствуются здравым смыслом, арифметикой. Население Москвы — 12 330 126 человек. Сколько из них «выходцев из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии»? И они, значит, совершают 70% всех изнасилований и до 50% всех убийств? Днем метут дворы, кладут асфальт, ремонтируют канализацию, а ночами — насилуют и убивают. Без роздыха, круглосуточно — иначе не получится такая статистика.
Обратимся к истории вопроса. Подобными сообщениями нас пугают уже второе десятилетие. «В Москве 60% преступлений совершаются иногородними гражданами» (РИА «Новости», 2005 г.). «Армия гастарбайтеров может стать армией разбойников» («Известия», 2008 г.). «В России гастарбайтеры объединяются в банды» («Interfax.Ru», 2009 г.). «Мигрант — угроза нации» («Газета.Ru», 2009 г.).
Причем пресса опиралась на информацию отдельных должностных лиц из прокуратуры и полиции. Тогдашний глава Федеральной миграционной службы генерал Ромодановский не выдержал и отреагировал на очередное подобное выступление не по-официальному резко: «Мне уже тошно повторять из года в год одну и ту же цифру: только 3,5 процента от общей преступности по России приходится на мигрантов, причем около трети связано с использованием поддельных документов».
Отметим: треть преступлений — поддельные документы, фальшивые бумажки о регистрации, выданные российскими посредническими «фирмами». Это было необычное заявление официального лица — наперекор общему хору. Статистика МВД за последние 9 лет гласит: доля преступлений граждан СНГ в России — 1,5%. Может, Москва — особый страшный случай? На сайте ГУВД Москвы соответствующей статистики я не нашел. Зато нашел отчет УВД Южного административного округа, безусловно, репрезентативный для всей Москвы. В январе—сентябре 2011 года на территории ЮАО было зарегистрировано 17 643 преступления. Из них гражданами СНГ совершено 438 преступлений—2,4%. Наверно, включая и треть за нарушение правил регистрации.
Нами манипулировали, нагнетая страх, ненависть. Таким образом, власть направляла в сторону недовольство, негативную энергию широких народных масс.
Кампании по мобилизации страха и ненависти идут волнами. В 2006—2012 годах — антимигрантская волна. Потом — антиукраинская, затем — антитурецкая, которые себя исчерпали. Сейчас, накануне выборов, снова возникли «75% изнасилований, совершаемых выходцами из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии».
Приведем статистику МВД на сегодняшний день: «В январе—июле 2016 года раскрыто 747,5 тыс. преступлений… Иностранными гражданами совершено 27,6 тыс. преступлений». То есть — 3,6%. Всеми «иностранцами и лицами без гражданства», а не только «приезжими из Средней Азии». В эти 3,6% входит и треть за нарушение правил регистрации.
Когда тот или иной начальник из московских правоохранительных структур объявляет, что половина или две трети преступлений в столице совершаются мигрантами, то он вроде бы и не грешит против истины. Это значит, что статистика фиксирует как мигрантов, так и всех немосквичей — от Смоленска до Владивостока, от Архангельска до Махачкалы. Прессу о таких тонкостях не предупреждают, да она и не рвется вникать: считает, что ей и так все ясно.
Сергей Баймухаметов,
публицист
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