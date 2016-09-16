Заместителю главного редактора

«Новой газеты»

О.Н. Хлебникову

Уважаемый Олег Никитьевич!

Минобороны России уделяет постоянное и серьезное внимание развитию музеев, находящихся в ведении Вооруженных Сил, в том числе музея Военно-воздушных сил.

Никаких решений о перемещении экспонатов музея Военно-воздушных сил из Монино в подмосковную Кубинку министром обороны Российской Федерации не принималось.

Более того, с учетом необходимости создания комфортной, современной и благоустроенной среды для посетителей и экспонатов даны поручения о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности музейных фондов.

Музея Военно-воздушных сил это касается особенно, так как возраст значительной части выставленных образцов авиатехники достигает полувека, а вся экспозиция круглогодично находится под открытым небом, подвергаясь неблагоприятному воздействию погодно-климатических факторов.

Музей ВВС, по праву являясь национальным достоянием, сегодня де-факто превратился в местную достопримечательность районного масштаба.

Дальнейшее сохранение его в нынешнем состоянии неизбежно превратит его в, попросту говоря, «кладбище» отечественной авиатехники.

В современном авиационном музее зритель должен иметь возможность собственными глазами увидеть степень развития авиационной техники за длительный период времени, от первых истребителей или дальних бомбардировщиков до перспективных многофункциональных авиационных комплексов, а также не только визуально осмотреть статическую экспозицию исторических самолетов, но и посидеть за штурвалом в настоящей кабине.

При этом никаких внутренних финансовых, организационных или других ресурсов, программ развития для поддержания экспозиции в нынешнем состоянии у администрации Монино не имеется.

По этой причине министром обороны Российской Федерации принято решение о создании специальной комиссии под руководством главнокомандующего Военно-воздушными силами генерал-полковника Виктора Бондарева для проведения анализа технического состояния воздушных судов и выработке предложений по вопросам развития экспозиции музея, при условии сохранения и восстановления исторических экспонатов в первозданном виде.

В подмосковной Кубинке на территории военно-патриотического комплекса Парк «Патриот» параллельно создается выставочный кластер Воздушно-космических сил, который уже вызвал живой интерес у сотен тысяч жителей Москвы, Московской области и других регионов.

В настоящий момент работа по выработке предложений о дальнейшем использовании имеющихся экспонатов музея Военно-воздушных сил продолжается.

Все решения принимаются и будут приниматься только с учетом позиций предприятий и конструкторских бюро авиационной промышленности, сотрудников других военных музеев, ветеранов Военно-воздушных сил и энтузиастов российской школы авиастроения.

О результатах этой работы мы будем своевременно информировать российскую общественность и средства массовой информации.

Начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

И. Конашенков

P.S. «Новая газета», в свою очередь, будет пристально следить за развитием событий.