Комментарии / Выпуск № 103 от 16 сентября 2016
61 Готовится авиаудар по Монино
Ответ Министерства обороны на материал Олега Хлебникова
Заместителю главного редактора
«Новой газеты»
О.Н. Хлебникову
Уважаемый Олег Никитьевич!
Минобороны России уделяет постоянное и серьезное внимание развитию музеев, находящихся в ведении Вооруженных Сил, в том числе музея Военно-воздушных сил.
Никаких решений о перемещении экспонатов музея Военно-воздушных сил из Монино в подмосковную Кубинку министром обороны Российской Федерации не принималось.
Более того, с учетом необходимости создания комфортной, современной и благоустроенной среды для посетителей и экспонатов даны поручения о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности музейных фондов.
Музея Военно-воздушных сил это касается особенно, так как возраст значительной части выставленных образцов авиатехники достигает полувека, а вся экспозиция круглогодично находится под открытым небом, подвергаясь неблагоприятному воздействию погодно-климатических факторов.
Музей ВВС, по праву являясь национальным достоянием, сегодня де-факто превратился в местную достопримечательность районного масштаба.
Дальнейшее сохранение его в нынешнем состоянии неизбежно превратит его в, попросту говоря, «кладбище» отечественной авиатехники.
В современном авиационном музее зритель должен иметь возможность собственными глазами увидеть степень развития авиационной техники за длительный период времени, от первых истребителей или дальних бомбардировщиков до перспективных многофункциональных авиационных комплексов, а также не только визуально осмотреть статическую экспозицию исторических самолетов, но и посидеть за штурвалом в настоящей кабине.
При этом никаких внутренних финансовых, организационных или других ресурсов, программ развития для поддержания экспозиции в нынешнем состоянии у администрации Монино не имеется.
По этой причине министром обороны Российской Федерации принято решение о создании специальной комиссии под руководством главнокомандующего Военно-воздушными силами генерал-полковника Виктора Бондарева для проведения анализа технического состояния воздушных судов и выработке предложений по вопросам развития экспозиции музея, при условии сохранения и восстановления исторических экспонатов в первозданном виде.
В подмосковной Кубинке на территории военно-патриотического комплекса Парк «Патриот» параллельно создается выставочный кластер Воздушно-космических сил, который уже вызвал живой интерес у сотен тысяч жителей Москвы, Московской области и других регионов.
В настоящий момент работа по выработке предложений о дальнейшем использовании имеющихся экспонатов музея Военно-воздушных сил продолжается.
Все решения принимаются и будут приниматься только с учетом позиций предприятий и конструкторских бюро авиационной промышленности, сотрудников других военных музеев, ветеранов Военно-воздушных сил и энтузиастов российской школы авиастроения.
О результатах этой работы мы будем своевременно информировать российскую общественность и средства массовой информации.
Начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации
И. Конашенков
P.S. «Новая газета», в свою очередь, будет пристально следить за развитием событий.
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