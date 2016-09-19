Когда-то в Москве было непросто найти место, где можно быстро, недорого и вкусно поесть в интерьере, радующем глаз. Я — не о чертогах, именуемых «кабак», куда и не попасть-то было без блата или очереди. А о столовках — народных харчевнях.

Сейчас вместо них «Крошка-картош­ка» да «Макдоналдс»… А ведь недавно этот фаст-фуд слыл диковиной с самым длинным «хвостом» у входа.

Но это забыто. Новое поколение и Москвы-то не представляет без него. Идешь улицей (от витрины к витрине, от террасы к террасе) и радуешься обилию и разнообразию. Вот строй кафе и пивных на Сретенке и Пятницкой. Вот «Стена жрача» у Центра международной торговли… Вот Покровские ворота: перекресток кухонь (чешской, итальянской, грузинской, вьетнамской) — хороших и недорогих.

А сравнивать супермаркет «Перекресток» с советским продмагом мало у кого и язык-то повернется. Казалось бы: ешь — не хочу! Веселится и ликует весь народ!

Но весной социологи РАН выяснили: 12% россиян апатичны и подавлены. 10% безотчетно раздражены и агрессивны. Почти треть ощущает это в других. Стольких же гнетут тревога и страх. Виной тому, говорят ученые, множество причин, которые (как бы отмахиваясь) обобщают словом «кризис». Люди видят их не все, а частями. Но прежде всего — рост цен на еду. И в рознице, и в кафе.

Веками их ничто так не волнует, как нехватка еды и денег. Веками в ней — причина социальных потрясений. Еда властвует не только над телом, но и над сознанием. В том числе и массовым.

Меж тем группа бедных россиян с доходом ниже минимума в прошлом году выросла на 3,1 млн человек — до 19,2 млн. А летом Росстат сообщил уже о 20 млн.

В августе каждый пятый мог позволить себе траты только на еду. Весомая часть населения, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, при общем падении уровня жизни тратит на еду большую часть дохода. Причем чем беднее семья, тем больше ее траты на продукты. В правительстве хотели ввести льготное питание и выделение бедным средств на продукты. Но в июле стало известно: деньги на «продовольственные талоны» вряд ли включат в бюджет-2017.

Здесь не до разговоров о пищевом эмбарго. Те, кто считает его ошибкой и досадой, свыклись с нехватками.

Речь о лоббистах и агропромышленниках, которым выгодны высокие цены. Но обеспечат ли они стране нужное количество доступной еды? Ведь при стагнации в экономике (так называют специалисты состояние хозяйства при годовом росте ВВП на 1,5%) зарплаты вряд ли увеличатся. Как и число рабочих мест или финансирование стратегических отраслей.

Прежде всего — науки. Оно сокращается три года. Нет средств на закупку приборов, заморожены исследования. Профсоюз работников РАН сообщает: приходится непрофильно расходовать фонды заработной платы, сокращать сотрудников. От Владивостока до Москвы идут акции протеста.

Рабочим порой не платят месяцами. Недовольство растет. Чиновники растеряны. Широко известен нервный ответ самарского губернатора на вопрос: когда выплатят долги? — Никогда! Г-на Меркушкина обидел сам тон вопроса. Странно. Рабочие умеют спрашивать куда более жестко.

Особенно когда нет денег, чтоб собрать детей в школу.

Пенсии ушли в минус в 2014-м и были проиндексированы на 4% при инфляции в 15%. А правительство вообще намерено заменить индексацию разовой выплатой.

В Архангельске, Красноярске, Краснодаре и ряде других городов школьники больше не будут получать бесплатное молоко. Финансирование закрыто.

Меж тем власти заявляют, что к 2020 году будет завершено перевооружение армии и флота. ВПК получил крупнейшие заказы. Институт Гайдара извещает: почти четверть расходов бюджета в 2017-м будет закрытой (т.е. военной). Пик военных закупок придется на ближайшие 3—4 года. Но зачем — сейчас? Разве зря народ говорит: дорога ложка к обеду. А расходы бюджета сократят почти на 20% к уровню 2016-го.

То есть заплатят за оружие из денег на молоко? Или — на развитие образования, науки, пенсий, рабочих мест, зарплат, которых не хватает на еду уже 20 млн россиян.