Комментарии / Выпуск № 110 от 3 октября 2016
61 Прессу повели на убой
Госкорпорация «Роснефть», возглавляемая Игорем Сечиным, требует взыскать с медиахолдинга РБК репутационный вред в размере 3,1 млрд рублей
Госкорпорация «Роснефть», возглавляемая Игорем Сечиным, требует взыскать с медиахолдинга РБК репутационный вред в размере 3,1 млрд рублей. При этом по итогам 2015 года оборот медийных активов РБК составлял 2,8 млрд рублей. Юристы Сечина, таким образом, стреляют точно в цель. Их задача, судя по всему, не просто добиться опровержения материалов, якобы нанесших вред репутации компании, но и, вероятно, уничтожить холдинг РБК. Мотивация понятна: без независимой прессы или хотя бы ее рудиментов «Роснефти» и ее руководству будет намного проще продолжать свой созидательный труд на благо родины. Иск рассматривается в арбитражном суде, поэтому исход процесса будет зависеть не от «внутреннего убеждения» судьи, а от того, смогут ли юристы «Роснефти» документально доказать факт причинения репутационного вреда публикацией РБК. Юристы у компании Сечина, разумеется, самые высококвалифицированные, мирового класса и с соответствующей почасовой оплатой.
До сих пор самый крупный денежный иск к прессе в России был выплачен в рамках процесса Альфа-Банка против газеты «Коммерсант» в 2005 году. Он составил 320 млн рублей и был впоследствии сокращен апелляционной инстанцией до 40 млн рублей. Против «Новой газеты» в 2002 году аналогичный иск на сумму 15 млн рублей (около $500 тысяч по тогдашнему курсу) выдвигал Межпромбанк, принадлежащий скандально известному Сергею Пугачеву. Выплата иска также могла бы привести к прекращению издания газеты, однако Межпромбанк впоследствии отказался от своих требований. Еще раньше, в 1998 году, иск на сумму 100 млн рублей (более $16,5 млн) «Новой газете» и Александру Минкину предъявлял «алюминиевый король» Михаил Чёрный, которого пресса подозревала в связях с криминалом. Со своим рекордным иском глава «Роснефти» оказался в весьма специфической компании.
Параллельно Сечин уже в личном качестве продолжает судиться с «Новой газетой» за публикацию о яхте «Принцесса Ольга», а недавно выиграл иск к «Ведомостям» в связи с информацией о «доме в Барвихе». Последний иск предполагает физическое уничтожение номеров газеты с неугодным материалом, но «Ведомости» подали апелляцию, и решение пока не вступило в силу. Можно предположить, что бывший чиновник и успешный бизнесмен,судя по исковым требованиям, считает, что нашел правильное решение своих проблем: это террор в отношении прессы. Но чем масштабнее такой террор, тем больше растет вероятность, что Сечин столкнется с организованным сопротивлением журналистов, борющихся за выживание, и живой части общества. Если обществом, как можно предположить, Сечина не напугаешь, то большой интерес у него должна вызвать реакция ключевого иностранного инвестора «Роснефти» — концерна BP. Представители этой компании вряд ли обрадуются новости о том, что они теперь делают бизнес в России на уничтожении свободы слова.
Да и в кремлевских коридорах атака Сечина на прессу вряд ли выглядит столь уж однозначной добродетелью. Стараясь колебаться вместе с линией партии, Игорь Иванович должно быть решил, что раз уж редакция РБК перешла «двойную сплошную», то можно воспользоваться этим моментом и добить холдинг вовсе. Однако генеральная линия — вещь непредсказуемая, и никто не гарантирует, что Сечин сам не перешел сейчас свою собственную «двойную сплошную».
Автор
Кирилл Мартынов
редактор отдела политики
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