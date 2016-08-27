Экономика
546 Отбросим копыта и к делу
Россиян заставляют отчитываться о поголовье скота в личных хозяйствах, пугая африканской чумой. Кому это выгодно?
Фото: РИА Новости
22 августа: «Африканская чума убивает свиней в Чувашии». 23 августа: «Африканская чума приближается к Ульяновску». 26 августа: «Африканская чума свиней подступает к Самарской области». Такие заголовки висят в «красной зоне» региональных новостных лент.
На этом фоне все чаще говорят об усилении контроля над личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). Уровень ветеринарного надзора в них действительно ниже, чем в современных животноводческих комплексах. Однако некоторые эксперты полагают, что за ширмой борьбы с эпидемией чиновники могут провести поправки, выгодные для агрохолдингов. Речь идет о принудительной «декларации о поголовье».
— Личные подсобные хозяйства (их почти двенадцать миллионов) дают 40% молока, 25% мяса и 80% картофеля и овощей от всего объема производства в стране, — утверждает бывший замминистра экономики Иван Стариков, агроном по специальности. — На них же приходится самая низкая доля просроченных и невозвратных кредитов в Россельхозбанке. Кроме того, люди сейчас возвращаются в деревню из-за безработицы, самозанятость растет. Поэтому крупные производители лоббируют ограничения для ЛПХ под каждым удобным предлогом: африканская чума, нарушение ветеринарного законодательства, нарушение закона о торговле, — чтобы добиться сокращения поголовья скота и птицы в личных подворьях.
Сейчас, в соответствии с законом «О личном подсобном хозяйстве», учет поголовья носит добровольный характер. Иван Стариков, со ссылкой на свой источник в аппарате правительства, предупреждает: в кабинете министров все настойчивее желают, чтобы главы сельских поселений приходили к крестьянам с дотошными проверками.
Экономист считает, что эта задача невыполнима.
— Глава администрации не всегда является человеком, которому на селе доверяют. Он что, будет с участковым врываться в сараюшки? Ведь не все согласятся докладывать. Зато у всех есть право на неприкосновенность частной собственности. К любому учету на селе относятся настороженно. За этим видят попытки ввести дополнительно налогообложение.
Что таят закрома Родины. Cтажеры «Новой газеты» подобрались к тайне
Законопроект, который предусматривает принудительное декларирование скота и птиц, лежит в Госдуме еще с апреля 2016 года. Автор поправок — Михаил Афанасов, член Совета Федерации от Ставрополья. В пояснительной к законопроекту записке указано, что сведения, записанные в похозяйственную книгу добровольно, не всегда соответствуют действительности. А эта книга — единственный источник информации о деятельности ЛПХ.
В пресс-службе Минсельхоза «Новую газету» заверили, что ведомство не планирует вводить налогообложение или лицензирование на какие-либо виды домашних животных в личных подсобных хозяйствах: «Законопроект направлен на предупреждение вспышек африканской чумы».
— Сейчас нет такой инициативы — ограничить, — сказал «Новой газете» начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхоза Игорь Баглай. — Свиньи — это личное хозяйство. Как велосипед. Что вы хотите, то с ним и делайте: ездите, продаете, ломаете. Это ваше дело.
Ровно год назад правительство уже задумывалось о регулировании деятельности подсобных хозяйств. В тот раз предложение тоже поступило из Ставропольского края. Его озвучил глава региона Владимир Владимиров на совещании у Дмитрия Медведева. Премьер поручил Минсельхозу рассмотреть вопрос ограничения количества скота в ЛПХ. Ведомство посчитало это предложение невыгодным, потому что подворья участвуют в общем производстве сельхозпродукции.
Отметим, что именно против давления со стороны агрохолдингов протестовали кубанские фермеры, которые 21 августа отправились в тракторный марш на Москву. В результате лидеров протеста арестовали, а остальных сопроводили под полицейским конвоем назад, в Краснодарский край.
Надежда Мироненко, Анастасия Шаблинская
Автор
«Новая газета»
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