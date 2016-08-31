Экономика
1228 Евгений Гонтмахер: «Заморозка пенсий — это ущемление прав людей»
Как решение правительства отразится на россиянах
Вице-премьер Ольга Голодец объявила в среду, что пенсионные накопления россиян в 2017 году снова заморозят. Такая практика впервые была введена в 2014 году, и с тех пор правительство практически ежегодно обещало больше не замораживать пенсии, но каждый раз отказывалось от своих обещаний.
Недавно стало известно, что Минфин и вовсе ратует за продление заморозки пенсий еще на три года. Согласно подсчетам, такой шаг поможет бюджету в последующие годы сэкономить около 400 миллиардов рублей.
«Новая газета» выяснила у эксперта, как отражается пенсионная заморозка на гражданах.
Евгений Гонтмахер,
замдиректора Института мировой экономики и международных отношений им.Примакова РАН:
Кого это касается
На тех, кто уже получает пенсию, решение о продлении заморозки никак не отразится. Это повлияет на людей 1967 года рождения и моложе. У этих людей по закону есть отчисления, которые делает работодатель — 6% от зарплаты, которые идут на их персональные накопительные счета.
Если раньше, еще несколько лет назад, была возможность поварьировать, например, отправить (деньги — ред.) в тот или иной негосударственный пенсионный фонд, управляющую компанию, то теперь эти деньги поступают в Пенсионный фонд и выдаются нынешним пенсионерам.
То есть вместо живых денег, которые скапливались на счетах людей 1967 года рождения и моложе и могли бы быть инвестированы, теперь начисляются некие новые страховые права. Деньги как бы не пропадают юридически, но по факту это неравноценная замена.
Это ущемление прав людей, которые имеют накопительные счета, обесценивание их пенсионного будущего, которое могло бы быть, если бы эти счета были наполнены живыми деньгами.
Как это повлияет на экономику
Министерство финансов благодаря заморозке пенсий может сэкономить 150, 200 или 250 млрд рублей (в зависимости от года), которые они не переводят Пенсионному фонду для закрытия его дефицита. Эти деньги бюджет может потратить на что-то другое.
Экономическому росту это никак не способствует, а лишь помогает закрыть дыры в федеральном бюджете.
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Скажется ли решение на итогах выборов
На выборы объявление о заморозке пенсионных накоплений никак не повлияет. Заморозка идет уже несколько лет. Люди привыкли, хотя многие недовольны.
Практически для всех было понятно, что другого варианта нет. Речь вообще идет о том, что в какой-то перспективе, видимо, довольно близкой, эти накопительные счета будут полностью отменены. Они могут стать сугубо добровольными в дополнение к взносу.
Сейчас же 22% — полный пенсионный взнос — платятся за работника. Есть предложение Минфина, чтобы эти 22% полностью поступали в Пенсионный фонд, а если вы как работник хотите подкопить сверх того, тогда вы идете в негосударственный пенсионый фонд и вкладываете.
Сейчас эти 6% «сидят внутри» 22%, существует весьма большие шансы, что предложение сделать накопительный элемент сугубо добровольным, примут в ближайшие пару-тройку лет.
Можно ли отказаться от накопительной части пенсий
В оптимистическом варианте такие накопления смогут делать около 15% работников, не больше, остальные не станут, потому что зарплаты низкие, и у людей есть другие более насущные потребности. Пенсионные накопления тогда станут малораспространенным явлением.
Автор
Вера Юрченко
корреспондент
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