Экономика
251 Как получить 5600 долларов за девять букв?
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Современный рынок требует современных маркетинговых решений. Необходим четкий прагматический план, расчет и талантливая презентация продукта, который не просто понравится потенциальному клиенту, а станет для него полезным и даже необходимым. Успех же может сопутствовать только инновациям, от внедрения которых будут в восторге как заинтересованные топ-менеджеры компании, так и представители независимых СМИ.
PrivateFX запускает акцию длиной более полугода
Акция «Собери слово», объявленная в брокерской компании PrivateFX, стартовала 9 августа 2016 года. Зарегистрироваться для участия в ней можно в любой момент. Участники должны выполнять задания и собирать буквы, из которых состоит название компании. На это у них уйдет не менее 7 месяцев.
На одном из этапов организаторы предлагают написать отзыв о качестве сервиса PrivateFX.com. За это, как и за другие несложные действия, компания обещает наградить участника очередной буквой для составления «PrivateFX», а также – некоторой суммой денежных средств для инвестиций в ПАММ-сервис брокера.
Самое главное, что акция не имеет ничего общего с конкурсами, в которых есть победители и побежденные. Каждый, кто выполнит поставленные условия, получит на время стартовый капитал.
Речь идет о 5600 долларах США, из которых $600 «сдают в аренду» на месяц, а $5000 – на полгода. Затем, конечно же, деньги придется вернуть компании. Однако вся прибыль, заработанная на инвестициях, останется в распоряжении участников акции.
Кстати, первую сотню долларов и букву «Р» компания предоставляет участнику сразу после регистрации. Если эти деньги принесут прибыль, вывести ее можно будет уже через несколько дней.
С информацией об организаторе акции, а также с ее условиями можно ознакомиться на сайте компании PrivateFX.
Обратите внимание на форум по инвестициям MMGP.RU. Здесь вы можете поделиться своими впечатлениями от участия в акции и прочитать отзывы, а также обсудить актуальные вопросы из мира финансов и найти много полезной информации.
Почему инвесторы вкладывают деньги в PrivateFX?
Объясняя свой выбор, блогеры упоминают три главных достоинства группы компаний PrivateFX:
– Предложение большого выбора инвестиционных продуктов, среди которых – ПАММ-счета, индексы ПАММ-счетов и сервис «Активный инвестор», разработанный непосредственно в PrivateFX. Компания с первого дня своего существования занялась созданием новых инвестиционных инструментов.
– Счетами управляют успешные трейдеры. Профессионалов привлекают выгодные торговые условия и возможность легче привлекать средства клиентов. Капитал, имеющийся в распоряжении некоторых управляющих, уже превышает миллион долларов. Основные показатели вывели площадку в лидеры ПАММ-инвестирования.
– Акция «Собери слово» стала отличной возможностью для каждого новичка попробовать свои силы в ПАММ-инвестировании. А профессионалы тем временем испытывают ПАММ-сервис компании и пытаются найти собственные решения. Так, Клуб инвесторов Masterforex-V в начале июля с.г. вложил $15000 в инвестиционный портфель «PrivateFX №1» и подсчитывает дивиденды в конце каждой недели.
– Существует возможность пополнять депозиты прямыми банковскими переводами в долларах США, евро или рублях. Вывод средств производится аналогичным образом.
PrivateFX открывает широкие перспективы для всех своих клиентов. Инвесторы же особо ценят возможности диверсифицировать риски и вкладывать деньги в различные торговые стратегии управляющих трейдеров.
В рейтинге Академии Masterforex-V делового издания «Биржевой лидер» компания PrivateFX названа открытием года. Журнал «Коммерсантъ» также упоминает о компании как об одной из лучших в своей сфере деятельности.
PrivateFX – группа компаний, обеспечивающая доступ на биржевые и внебиржевые рынки.
Предупреждение о рисках: «Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны».
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