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Экономика

194 Как выбрать радиатор отопления?

Материал на правах рекламы

16.09.2016

Сегодня на смену чугунным батареям пришли современные энергоэффективные алюминиевые и биметаллические радиаторы. В чем их основное преимущество и почему они так популярны?

Советами по выбору отопительного прибора делятся специалисты промышленной группы Royal Thermo.

Вес и толщина секции, сплав алюминия и стали, технология производства, покрасочный материал, сертификаты качества и гарантия производителя — основные характеристики, на которые следует обращать внимание при покупке радиатора.

Алюминиевые радиаторы производятся полностью из алюминия и обладают максимальной теплоотдачей. Около 50% тепла они отдают посредством лучистого обогрева, остальную часть — при помощи конвекции. Эти отопительные приборы подходят для установки в частных домах и коттеджах, где можно контролировать качество теплоносителя. В системах центрального отопления, где используется жесткий теплоноситель и уровень pH часто превышает 8,5 моль/л, алюминиевые радиаторы устанавливать не рекомендуется.

К конструктивным особенностям алюминиевых радиаторов относится технологическое отверстие в вертикальном коллекторе. Большинство производителей приваривают заглушку к коллектору методом контактной сварки, что не очень хорошо сказывается на качестве прибора. Алюминий выгорает и становится очень хрупким. Совершенно другой подход имеет промышленный концерн Royal Thermo. В производстве они используют технологию вальцовки. Стальная заглушка с усиленной нанополимерной мембраной намного прочнее и позволяет выдерживать максимальное давление.

Биметаллические радиаторы — самое передовое поколение современных отопительных приборов. Их основные преимущества — повышенная стойкость к коррозии и высокое рабочее давление. Внутри каждой секции находится стальной коллектор. Существует два вида сечения коллекторов — овальное и округлое. В большинстве случаев коллектор имеет овальное сечение, однако на него неравномерно распределяется давление. Например, в биметаллических радиаторах Royal Thermo коллектор округлого сечения, а сварка осуществляется методом сопротивления. Такая конструкция исключает соприкосновение теплоносителя с алюминием, что надежно защищает прибор от коррозии. В отличие от алюминиевых радиаторов, они могут устанавливаться в любую систему отопления.

Одной из главных характеристик радиатора является его вес. Чем больше вес секции радиатора, тем выше теплоотдача прибора. Так, секция алюминиевого радиатора Royal Thermo весит от 1,25 кг, в то время как секции других производителей из стран Юго-Восточной Азии — всего 700 г.

Показателем качества приборов также является соответствие ГОСТ, наличие гигиенического сертификата и гарантии от производителя. К примеру, алюминиевые радиаторы Royal Thermo имеют гарантию 10 лет, биметаллические радиаторы — 15 лет, биметаллические дизайн-радиаторы из итальянской коллекции PIANOFORTE и BILINER — 25 лет.

Выбирайте лучшее, обращайте внимание на детали и остерегайтесь недобросовестных производителей. Подробности на royal-thermo.ru


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