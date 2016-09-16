Экономика
194 Как выбрать радиатор отопления?
Материал на правах рекламы
Сегодня на смену чугунным батареям пришли современные энергоэффективные алюминиевые и биметаллические радиаторы. В чем их основное преимущество и почему они так популярны?
Советами по выбору отопительного прибора делятся специалисты промышленной группы Royal Thermo.
Вес и толщина секции, сплав алюминия и стали, технология производства, покрасочный материал, сертификаты качества и гарантия производителя — основные характеристики, на которые следует обращать внимание при покупке радиатора.
Алюминиевые радиаторы производятся полностью из алюминия и обладают максимальной теплоотдачей. Около 50% тепла они отдают посредством лучистого обогрева, остальную часть — при помощи конвекции. Эти отопительные приборы подходят для установки в частных домах и коттеджах, где можно контролировать качество теплоносителя. В системах центрального отопления, где используется жесткий теплоноситель и уровень pH часто превышает 8,5 моль/л, алюминиевые радиаторы устанавливать не рекомендуется.
К конструктивным особенностям алюминиевых радиаторов относится технологическое отверстие в вертикальном коллекторе. Большинство производителей приваривают заглушку к коллектору методом контактной сварки, что не очень хорошо сказывается на качестве прибора. Алюминий выгорает и становится очень хрупким. Совершенно другой подход имеет промышленный концерн Royal Thermo. В производстве они используют технологию вальцовки. Стальная заглушка с усиленной нанополимерной мембраной намного прочнее и позволяет выдерживать максимальное давление.
Биметаллические радиаторы — самое передовое поколение современных отопительных приборов. Их основные преимущества — повышенная стойкость к коррозии и высокое рабочее давление. Внутри каждой секции находится стальной коллектор. Существует два вида сечения коллекторов — овальное и округлое. В большинстве случаев коллектор имеет овальное сечение, однако на него неравномерно распределяется давление. Например, в биметаллических радиаторах Royal Thermo коллектор округлого сечения, а сварка осуществляется методом сопротивления. Такая конструкция исключает соприкосновение теплоносителя с алюминием, что надежно защищает прибор от коррозии. В отличие от алюминиевых радиаторов, они могут устанавливаться в любую систему отопления.
Одной из главных характеристик радиатора является его вес. Чем больше вес секции радиатора, тем выше теплоотдача прибора. Так, секция алюминиевого радиатора Royal Thermo весит от 1,25 кг, в то время как секции других производителей из стран Юго-Восточной Азии — всего 700 г.
Показателем качества приборов также является соответствие ГОСТ, наличие гигиенического сертификата и гарантии от производителя. К примеру, алюминиевые радиаторы Royal Thermo имеют гарантию 10 лет, биметаллические радиаторы — 15 лет, биметаллические дизайн-радиаторы из итальянской коллекции PIANOFORTE и BILINER — 25 лет.
Выбирайте лучшее, обращайте внимание на детали и остерегайтесь недобросовестных производителей. Подробности на royal-thermo.ru
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
В Петрозаводске полиция задержала раздатчиков газет в поддержку Ширшиной
Программа «Здоровье» с Хиллари Клинтон
Госдеп рассказал о нарушении перемирия в Сирии
«А теперь как на фоне «нашего» мельдония выглядит американский «букетик»?»
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)2700
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве4140
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2817
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1733
-
Москва. День города: благоустройство и кино6942
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5176
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
VLADIMIR -KIEV , 15 сентября 2016 в 10:58 мировая общественность и...
Пять рецептов спасения российской экономики
Для ЮРИЙ НИКОЛЬСКИЙ , 16 сентября 2016 в 00:14 +++++++++!
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
Безымянный, Олеся, Беляев- поддерживаю. Забыли ещё добавить...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»177277
Полковника нашли в «капусте»119158
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»99864
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев