Летом, когда совпали сезон отпусков и предвыборная кампания, в России совершенно незамеченной прошла масштабная реформа, притом в такой чувствительной сфере, как ЖКХ. Если быть точным, реформируется система начисления и администрирования коммунальных платежей. Традиционные «жировки» теперь становятся своего рода бумажным приложением к государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Уже с 1 июля этот сайт считается единственным источником официальной информации о коммунальных счетах россиян. А с 1 января вступит в силу норма, согласно которой россияне смогут и вовсе не оплачивать «жировки», если данные в них не внесены в ГИС ЖКХ. Мы попытались разобраться в том, что из этого выйдет и почему столь важная реформа была проведена в короткие сроки и осталась совершенно незамеченной большинством граждан.

Справка «Новой» Совместный приказ Минкомсвязи России (№ 589) и Минстроя России (№ 944/пр) «Об утверждении порядка и способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной в ней», зарегистрированный в Минюсте России 19 февраля 2016г. № 41149, содержит положения об обязательном осуществлении в системе функции «квитирования», то есть сопоставления информации о начислении платы за ЖКУ и информации об оплате. Большая часть субъектов рынка ЖКХ в лице управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций обладают собственными биллинговыми системами, при этом информация об оплате у участников рынка обрабатывается в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства РФ от 28.03.2012 г. № 253, которыми установлен четкий порядок учета поступивших платежей граждан как в счет погашения задолженности, так и по их разнесению по видам ресурсов. И этот порядок не предполагает автоматического квитирования информации об оплате с начислениями за расчетный период, поскольку в биллинговых системах используется дополнительная оперативная информация о рассрочках, перерасчетах, начисленных штрафах и пени, исполнительных листах (включая взыскание госпошлины) и т.д., использование которой в ГИС ЖКХ не предусмотрено. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает внесение информации о начислении, оплате и задолженности по коммунальным услугам непосредственно управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также информации о внесении платы кредитными организациями, организациями федеральной почтовой связи и платежными агентами, но не предусматривает выполнение системой функции квитирования.

Реформа носит межведомственный статус, однако непосредственно за создание и дальнейшее функционирование ГИС ЖКХ отвечает Министерство связи и массовых коммуникаций. Государственным заказчиком выступал подведомственный Минкомсвязи ФГУП «Почта России» (что стилистически не очень хорошо монтируется с представлениями о скорости и точности работы, которыми, безусловно, должна обладать информационная система). Главный идеолог проекта — заместитель министра связи Михаил Евраев. «Новая газета» направила на его имя официальный запрос, но на момент подготовки публикации ответа мы не получили. Поэтому пока будем опираться на публичные высказывания Михаила Евраева, в том числе на интервью «Российской газете», которое он дал по случаю выхода системы «на проектную мощность».

Первое, что обращает на себя внимание: замминистра гордится тем, что ГИС ЖКХ была разработана и запущена всего за два с половиной года, хотя, по его же оценкам, стандартный срок для реализации такого проекта составляет пять — семь лет. Сразу же возникает вопрос: а к чему была эта спешка? В системе ЖКХ, безусловно, масса проблем, но администрирование коммунальных платежей россиян явно не входило в их число. Показатель собираемости платежей физлиц очень высокий, то есть управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и другие операторы рынка и без ГИС ЖКХ прекрасно справлялись со своей работой.

Правда, стахановские темпы позволили всего за два с половиной года освоить 2,4 миллиарда рублей. Теперь отступать министерству и «Почте России» действительно некуда. Нужно показать, что система работает, и работает хорошо. Участники рынка уверены, что это не так. Более того, по ряду экспертных оценок, проблема не только в технических недоработках, число которых велико и, очевидно, связано со спешкой разработчиков. Но концептуальные изъяны есть и в самой архитектуре системы. Если коротко, то она должна сделать рынок прозрачным, но в нынешнем виде она будет стремиться его собой заменить.

ГИС ЖКХ — огромный информационный хаб, в который должна быть внесена информация обо всем жилом фонде страны, а также о собственниках жилья, эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организациях. В ней же должны отражаться все данные о платежах за коммунальные услуги. Делается это для того, чтобы каждый гражданин, зарегистрировавшись на сайте ГИС ЖКХ, мог в любой момент времени оперативно и бесплатно получить информацию о своей недвижимости и счетах. Само по себе это правильно и полезно. Однако участники рынка и эксперты обращают внимание на то, что из информационной система мутировала в платежную. И тут на первый взгляд нет ничего плохого: удобно ведь оплачивать все счета из одного аккаунта. Так оно и было бы, если бы ГИС ЖКХ давала такую возможность в качестве дополнительной к уже существующим на рынке предложениям. Но законодательная база сформирована таким образом, что ГИС ЖКХ становится фактически безальтернативной. А все потому, что в системе предусмотрена функция квитирования.

Подробнее о том, что это такое, можно прочитать в справке «Новой», но попробуем объяснить коротко. Основные показатели — это сумма начислений и сумма внесенных платежей, а квитирование — это процесс их сопоставления. Если вы заплатили ровно столько, сколько начислено, то по итогам квитирования получается ноль, если больше — то переплата, если меньше — задолженность.

Совместным приказом Минкомсвязи и Минстроя (в ведении которого находится ЖКХ) установлен порядок, по которому управляющие компании и ресурсоснабжающие организации (например, водоканалы, тепловые и энергетические компании) будут выгружать в ГИС информацию о начисленных платежах, а банки, платежные системы и почтовые отделения — информацию об оплате. После этого в недрах ГИС будет происходить таинство автоматического квитирования и на выходе будет получен единственно верный вариант, который каждый гражданин сможет узнать в личном кабинете на сайте системы.

Выглядит так стройно и красиво, что даже дух захватывает. Но в реальности неизбежно возникнет конфликт между ГИС ЖКХ и биллинговыми системами ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций. Они, разумеется, тоже производят квитирование, но не в автоматическом режиме, и вовсе не потому, что их софт менее совершенен, чем у «Почты России». Просто есть информация, которую нужно учитывать при начислениях: перерасчеты, пени, взыскания по исполнительным листам. В то же время зачисление денег на счета ресурсоснабжающих организаций происходит не в момент перечисления их плательщиком со счета карты, а с некоторым — и порой значительным — опозданием. Существующие на рынке биллинговые системы все эти нюансы учитывают, а ГИС ЖКХ — нет.

Это значит, что между ГИС ЖКХ и данными участников рынка неизбежно и систематически будут возникать расхождения. В масштабах страны речь будет идти о накоплении миллиардов «условно уплаченных» рублей.

При этом официальными будут считаться только данные ГИС ЖКХ, и с 1 января граждане получат право не оплачивать счета, если они не заведены в систему, независимо от причин, по которым это произошло.

А таких причин масса. Наиболее очевидная из них — несовершенная работа самой ГИС ЖКХ. Например, НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» был проведен опрос 500 ТСЖ из разных регионов страны — от Центральной России до Камчатки. По данным опроса, в 68,6% случаев у участников опроса возникали трудности с подготовкой к размещению информации в ГИС ЖКХ, в т. ч. участники опроса отмечали:

отсутствие необходимой техники — 45%;

отсутствие квалифицированного персонала — 48%;

отсутствие средств на дополнительные расходы (покупка электронных ключей и т. п.) — 65%.

Расскажем об этих проблемах чуть подробнее, начиная с последней. Если гражданам для регистрации в ГИС ЖКХ достаточно пройти сравнительно легкую процедуру регистрации, то представителям ТСЖ потребуется ключ электронной подписи. Для того чтобы его получить и использовать, нужно иметь соответствующую технику и программное обеспечение, в том числе сертифицируемое ФСБ (речь-то идет о шифровании). Даже если у вас есть современное оборудование и навыки программиста (а такое в реальности встречается редко), потребуется заплатить не менее 10 тысяч рублей. Причем если произойдет любое изменение реквизитов, и платить, и регистрироваться в системе придется по новой.

Граждане могут регистрироваться бесплатно и ничего не платить, но тогда их персональные данные, переданные в систему, не будут защищены — на радость мошенникам. Или можно использовать защищенные каналы, но это уже стоит денег.

Совсем другой — пугающий — масштаб цифр мы получаем, когда заводим речь о внедрении ГИС ЖКХ на уровне не отдельного ТСЖ, а крупной ресурсоснабжающей организации. Например, Мосводоканал уже разместил на «госзакупках» соответствующую заявку. Цена вопроса — более 15 миллионов рублей. А за все в системе ЖКХ в конечном итоге платит потребитель.

О проблемах внедрения ГИС ЖКХ говорили и на рабочей группе Российского союза промышленников и предпринимателей, причем в некомплиментарных выражениях: «Система работает нестабильно: ее форматы и интерфейс часто меняются (10 раз за последние четыре месяца) и отсутствует четкое законодательное регулирование между поставщиками информации и оператором («Почта России»). Кроме того, с 1 января 2017 года потребитель может воспользоваться правом не оплачивать услуги ресурсоснабжающих организаций, если в ГИС ЖКХ отсутствует электронный аналог платежного документа. Члены Комиссии РСПП по ЖКХ отмечают, что по состоянию на сегодняшний день недопустимо использовать ГИС ЖКХ в качестве платежной системы и провоцировать неплатежи. ГИС ЖКХ должна быть исключительно информационной системой, содержащей проверенную информацию».

Замминистра Минкомсвязи Михаил Евраев занимает противоположную позицию. По его мнению, безальтернативность ГИС ЖКХ создает «экономические стимулы» для того, чтобы ТСЖ, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не отлынивали от ее использования. При этом Евраев полагает, что такие стимулы будут эффективнее штрафов. Но дело в том, что штрафы законодательство как раз предусматривает, причем не копеечные — до 200 тысяч рублей. Да, Минкомсвязи к этому не будет иметь никакого отношения, но есть ведь и жилищная инспекция, и прокуратура, которые получают в распоряжение дополнительный инструмент борьбы за «интересы граждан».

Между тем интересы граждан, вполне возможно, в результате работы ГИС ЖКХ будут как раз нарушаться. Например, корректная информация о платежах за ЖКУ необходима для начисления гражданину субсидий, при проведении перерасчетов и других неавтоматизированных операциях. К тому же никто не может ответить на вопрос: а что, если в систему ГИС ЖКХ закрадется ошибка? Понятно, что идеологи и разработчики системы отрицают саму такую возможность, но ведь объективно она существует. А вот системы арбитража и контроля за правильностью начислений — нет. ГИС ЖКХ приобретает черты высшей силы, спорить с которой бесполезно. Интересно, как это соотносится с законодательством о защите прав потребителей?

Одним словом, прогрессивная в принципе идея о создании прозрачной системы контроля над деятельностью управляющих компаний и ТСЖ обернулась принудительным внедрением сырого и недоработанного продукта, который грозит внести еще большую путаницу и спровоцировать рост социальной напряженности. Для того чтобы этого избежать, достаточно убрать избыточное требование об автоматическом квитировании, отказаться от системы штрафов и как минимум перенести введение нормы о приоритете данных ГИС до того момента, как система начнет работать без недоработок и сбоев.

Виктор Латухин



Мнение эксперта

Андрей Пинчуков, председатель Костромской региональной ассоциации ТСЖ и ЖСК:

— Мне сложно оценивать функционирование Государственной информационной системы ТСЖ, так как по факту у нас она пока не работает в полном смысле этого слова. Она внедрена, она обязательна для заполнения учетных данных, но наполнение ее необходимой информацией пока затруднительно. Объясню: работа в этой системе сопряжена со значительными усилиями, внесением огромного количества документации, ее сверки, даже процесс регистрации ТСЖ связан с получением платного ключа электронной подписи и прочими действиями. Скажу прямо: в нашем регионе только около 6% ТСЖ интегрированы в ГИС ЖКХ.

Простым людям очень сложно вникнуть в эту сложную систему, разобраться в этом проекте, просто понять ее функционал. Это же обычные граждане, выбранные своими соседями для организации управления хозяйственной деятельностью дома, взявшие на себя внушительные обязанности ради общего блага. А теперь, с введением ГИС ЖКХ, их общественная работа превратилась в головную боль. В Facebook создана группа, посвященная ГИС ЖКХ, в дискуссии там участвуют и управляющие компании, и представители ТСЖ, и простые граждане, есть даже разработчики этого проекта. Так даже они не всегда могут помочь с возникающими вопросами и проблемами. Сайт системы часто находится на профилактике, что и без того трудоемкий процесс внесения данных превращает в истерию.

В принципе система создания ГИС ЖКХ мне понятна, в каких-то моментах я ее даже одобряю. Не секрет, что многие управляющие компании, отвечающие, например, за ремонт вашего дома, ведут себя недобросовестно. Средства граждан или субсидии, выделяемые из городской казны на работы по содержанию жилых комплексов, бесследно исчезают, работы не выполняются, а оплата коммунальных услуг неуклонно растет. Контроль за такими участниками рынка необходим, и в этой функции ГИС ЖКХ может стать основным источником раскрытия информации. Полная прозрачность информации о структуре управляющих компаний или товариществ собственников жилья, их бухгалтерская отчетность, акты и выполнении работ и их полная стоимость — все это предусмотрено на новом портале. В остальных аспектах создание этой системы вызывает вопросы.

Я понимаю стремление вывести огромный пласт бумажно-номенклатурной деятельности ЖКХ в электронную форму — все к этому идет. Но мне совсем непонятно, почему эту «сырую» систему навязывают, делают обязательной, не оставляя, по сути, никаких альтернатив. Например, моим родителям, которым 80 лет, трудно объяснить, почему они должны регистрировать личный кабинет и оплачивать платежи не по старинке — в кассах банка, а безналичными платежами, которые, на их взгляд, не дают гарантий успешно проведенной операции. И, поверьте, подобных им пенсионеров, да и просто людей, живущих вдали от цивилизации — в селах, деревнях без интернета и высоких технологий, довольно много. Если ГИС ЖКХ призвана упростить оплату «коммуналки» — зачем в ней столько сложностей? И кому это удобно, когда в регионах и так существуют иные способы безналичной оплаты — через приложения на смартфонах и терминалы оплаты? Насколько безопасна будет система оплаты через единую (ОДНУ!) ГИС ЖКХ? И насколько она будет оперативна и эффективна, учитывая перебои в работе программы и большой поток посетителей со всей страны?

Также пока у меня нет подтвержденных гарантий, что внесенная в ГИС ЖКХ информация для потребителей, оплачивающих коммунальные услуги, будет достоверной. Уже сейчас там много неточностей. Автоматически сверяясь с кадастровой картой или базой Росреестра, ГИС ЖКХ пропускает в свою систему ошибки, допущенные этими организациями. Например, моей квартиры, судя по их данным, вообще не существует в доме, у кого-то неправильно указан метраж. Я принял бы это, если бы проект ГИС ЖКХ находился в разработке, работал в тестовом режиме. Но, по заявленным данным, он с 1 декабря заработает на полную мощность, а неточности и ошибки должны исправлять сами пользователи. Опять же, насколько затянется этот процесс, не нужно объяснять.

Я слышал сообщения о том, что если информации о платежах не будет в ГИС ЖКХ, то и платить по счетам, выставленным управляющими компаниями, будет не нужно. Это миф, придуманный для популяризации этой программы. Платить все равно придется, а за просрочку (не по вашей вине) могут еще и начислить штрафы, в противном случае обратятся в суд. Будьте бдительны! Сверяйте показания приборов учета, данных в платежных документах и данных, внесенных в ГИС ЖКХ. При расхождениях обращайтесь в ТСЖ, ЖСК, УК или ЕИРЦ, имея в виду, что на каком-либо этапе могли произойти ошибки, а виноватыми в них окажемся именно мы — собственники жилья.

И основной момент, наиболее важный для каждого из нас. Учитывая особенности работы с программой ГИС ЖКХ, управляющим компаниям потребуется дополнительный персонал, обладающий необходимыми знаниями и навыками. Оплата их труда ложится и на наши плечи. Также для работы в программе ГИС ЖКХ каждому ТСЖ, ЖСК или УК необходимо приобретение ключа электронной подписи. Его цена около 4000 рублей в год. Это крошечная сумма для ТСЖ, объединяющего несколько многоквартирных домов, но для собственников в домах сельских районов может здорово ударить по бюджету. По подсчитанным нами данным, введение ГИС ЖКХ повысит трудоемкость и оплату содержания дома на 10%.