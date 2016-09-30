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Экономика / Выпуск № 109 от 30 сентября 2016

49 «Каждому свой чемодан»

Правительство конкретизировало идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко о «налоге на тунеядство»

30.09.2016 Теги: законопроекты, налоги

Министерство труда и социальной защиты работает над законопроектом, который предполагает введение в России версии «налога на тунеядство» — дополнительного социального платежа для неработающих граждан. Как сообщила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, россиянам трудоспособного возраста, «которые выбрали для себя путь неработы», придется платить за пользование медицинскими услугами (за исключением льготников). Точный размер будущего платежа пока неизвестен, но председатель социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский говорил о 18 тысячах рублей в год. Сегодня незанятые граждане могут пользоваться полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) и при этом не платить страховые взносы во внебюджетные фонды. По оценкам Минтруда, серая занятость распространяется на 15 млн россиян, а убыток для бюджета в этой связи оценивается в 500 миллиардов рублей.

Предложения по борьбе с неформальной занятостью регулярно поступают от разных ведомств — в прошлом году с этой идеей выступала Федеральная служба занятости (Роструд). В начале сентября с инициативой ограничить медицинскую помощь неработающим россиянам выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Бюджеты регионов платят не пойми за кого, — заметила спикер. — 40 миллиардов бюджеты переплачивают за неработающее население. <…> Каждый должен нести свой чемодан». Она же и поручила профильным ведомствам разработать соответствующие поправки в законодательство.

Среди некоторых экономистов действительно есть мнение, что введение такого платежа — ключевая мера для борьбы с теневой занятостью. «Нужен простой подход: если ты не являешься официальным безработным и не ухаживаешь за нетрудоспособными членами семьи, то для тебя должен быть установлен определенный минимальный взнос в систему ОМС, а также взносы в пенсионную систему (по крайней мере, на социальную пенсию)», — говорил в интервью «Новой» бывший зам­министра Минздравсоцразвития Александр Сафонов (выпуск №62 от 10 июня 2016).  Однако к проекту есть множество вопросов: например, будет ли не заплатившему человеку отказано в медицинской помощи, несмотря на нормы Конституции, и как чиновники проведут границу между безработицей и неформальной занятостью.

Техническую сторону законопроекта раскритиковал депутат «Справедливой России» Михаил Емельянов: «Непонятен и объект налогообложения, непонятно, как исчислять доход, непонятно, за что наказывать, если человек действительно не работает и не может найти работу». Кроме того, без установления размера доходов человека налог ему начислить невозможно, а доходы безработных государству неизвестны. Глава Роструда Михаил Иванков в качестве решения этой проблемы предлагал проверять доходы граждан на основе регистрируемых трансакций, сопоставляя их суммы с отчислениями в Пенсионный фонд. Однако юридически это трудноисполнимо: сегодня у налоговых органов отсутствуют законодательные возможности для контроля расходов населения.

Налог на тунеядство входит в число наиболее одиозных обязательных выплат, таких как налоги на холостяков и бездетных граждан, известных еще по советской эпохе. Аналогичный закон — декрет «О предупреждении социального иждивенчества» — действует сегодня в Белоруссии. Взнос составляет около $200 в год, а в случае неуплаты нарушителя ждет штраф или административный арест с выполнением общественно полезных работ. Российская Конституция определяет труд как право, а не обязанность, но сами россияне не очень согласны с такой трактовкой. Декабрьский опрос ВЦИОМа показал, что 45% населения поддерживает введение закона о тунеядстве.

Нет никаких иллюзий насчет того, почему властям именно сейчас понадобился такой законопроект. В отличие от советских законов, об идеологических соображениях речи не идет — чиновниками движет исключительно финансовая целесообразность и указы сверху. Неделю назад Владимир Путин обсуждал социально-экономическое положение регионов с членами Совета безопасности. По-видимому, там и было принято решение срочно найти новые способы пополнения региональных бюджетов. 


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Автор

Арнольд Хачатуров

корреспондент

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Этот материал вышел в номере

№ 109 от 30 сентября 2016 № 109 от 30 сентября 2016

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