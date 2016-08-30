Расследования
5084 Шакро, угро и ЧК
Очищение Московского уголовного розыска от «оборотней в погонах» идет с подачи ФСБ после скандального расследования о связях муровцев с королем оргпреступности
Петр Саруханов / «Новая газета»
Начальник Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор полиции Игорь Зиновьев, как сообщили во вторник сразу несколько информагентств, покинул свою должность и в ближайшее время займет пост главы столичного УВД по ВАО. Для генерала Зиновьева, руководившего самым известным подразделением Петровки с января 2014 года, переход на службу в окружное управление, безусловно, можно считать понижением по карьерной лестнице.
Вместе с тем сам угро, по данным ТАСС, ожидает значительная оптимизация личного состава — две трети сотрудников выведены за штат и в ближайшее время могут покинуть столичную полицию. Кроме того, в рамках реформы прекратят свое существование и ряд подразделений МУРа (в частности, отдел по борьбе с наркотиками, поскольку эти задачи после упразднения ФСКН выполняет созданное этой весной Главное управление по борьбе с оборотом наркотиков (ГУБОН) МВД).
Единственный отдел, не затронутый реформой, — знаменитый «убойный» (1-я ОРЧ), который занимается раскрытием убийств.
В самом ведомстве готовящиеся сокращения объяснили не только известным секвестром бюджетных ассигнований на правоохрану, но и будто бы намерением руководства МВД «избавиться от коррупционеров в системе уголовного розыска».
Однако идея очищения передового управления ГУ МВД по Москве от «оборотней в погонах», по нашим данным, принадлежит руководству ФСБ, выявившему сомнительные связи муровцев с группировкой криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), находящегося в СИЗО «Лефортово» по обвинению в даче крупной взятки высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета России (СКР).
Пожалуй, самое громкое уголовное дело последних лет — дача взятки в размере 1 млн долларов королем преступного мира России, «вором в законе» Шакро Молодым высокопоставленным сотрудникам СКР Михаилу Максименко, Александру Ламонову и Денису Никандрову — этой осенью может обрасти новыми подробностями.
Напомним предысторию. К арестам приближенных к главе СКР Александру Бастрыкину сотрудников привели их действия по якобы намеренному развалу уголовного дела о вымогательстве в декабре 2015 года 8 млн рублей у владелицы известного московского ресторана Elements на Рочдельской улице Жанны Ким. Тогда Ким отказалась оплачивать работы по созданию нового интерьера ресторана дизайнеру Фатиме Масиковой, которая обратилась за помощью к своему товарищу Андрею Кочуйкову. Последний в узких кругах был известен как Итальянец и будто бы считался правой рукой «вора в законе» Шакро Молодого. Кочуйков прибыл на Рочдельскую в сопровождении группы вооруженных молодых людей, многие из которых формально трудились в ЧОП «Защитник», а фактически исполняли функции личных «пехотинцев» Захария Калашова.
В ресторане гостей встретили представлявшие интересы Жанны Ким адвокаты из адвокатского бюро «Диктатура закона» во главе с бывшим работником РУБОПа Эдуардом Буданцевым, в свою очередь, больше известным как специалист по урегулированию деликатных конфликтов. В ходе выяснения «объективной истины» по этому делу завязалась потасовка, завершившаяся смертью двух человек из окружения Итальянца — оба были застрелены Буданцевым.
Следственное управление СКР по ЦАО в рамках возбужденных уголовных дел — по факту умышленного убийства (ст. 105 УК РФ), вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) — буквально сразу же задержало большую часть участников смертельной «стрелки». При этом обвиняемый в двойном убийстве Буданцев решением суда был помещен под домашний арест (в начале августа мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде), а участник вымогательства Кочуйков — в СИЗО «Бутырка».
Тогда Шакро Молодой через своих доверенных лиц обратился за помощью в освобождении Итальянца к начальнику УСБ СКР Александру Ламонову, который сообщил о заманчивом предложении заработать крупную сумму денег своему непосредственному начальнику — главе Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (УМВиСБ) СКР Михаилу Максименко. Последний, в свою очередь, обратился к заместителю начальника ГСУ СКР Денису Никандрову, в чье производство перешло соединенное уголовное дело. Никандров весной этого года выделил из дела материалы, касавшиеся вымогательства денег у Жанны Ким, в отдельное производство и вернул их в ЦАО, потребовав от окружных следователей переквалифицировать обвинение Кочуйкову на менее тяжкое «самоуправство», которое обеспечивало ему смягчение меры пресечения. Услуги высокопоставленных сотрудников СКР обошлись Шакро в 1 млн долларов, который был передан около здания СУ СКР по ЦАО на улице Льва Толстого. Однако реализовать преступный замысел Шакро и сотрудникам СКР не удалось — все это время их действия документировались сотрудниками Службы контрразведки (СК) ФСБ (занимается враждебным проникновением иностранных спецслужб и организаций) и Управления «М» ФСБ (осуществляет контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы), которые сначала задержали только что вышедшего из изолятора Кочуйкова, затем — Калашова, а чуть позже и сотрудников СКР.
Связь криминальной России с Россией правоохранительной. Неизвестные подробности арестов топовых сотрудников СК
Калашову СУ ФСБ были предъявлены обвинения в организации вымогательства у владелицы ресторана Elements (по версии следствия, именно влиятельный авторитет направил туда Кочуйкова) и даче взятки должностному лицу.
Однако в ближайшее время, по нашим данным, помимо Жанны Ким в деле о вымогательстве могут появиться и другие потерпевшие. За последний год, со слов сотрудника ФСБ, в органы внутренних дел обратились около десяти предпринимателей с заявлениями о вымогательстве, сопряженном с угрозой жизни, со стороны работников ЧОП «Защитник». Однако районные отделы и окружные управления полиции, продолжает собеседник, не давали заявлениям ход, вынося постановления об отказе в возбуждении уголовных дел: «Указания саботировать проверку по заявлениям бизнесменов поступали из МУРа и ГУУРа (Главное управление уголовного розыска МВД. — А. С.). Таким образом, полиция фактически прикрывала вымогателей от уголовной ответственности».
По его словам, первые сигналы участия угро были получены ФСБ в ходе проведения оперативно-технических мероприятий по делу об освобождении Андрея Кочуйкова: «Развалить уголовное дело только руками следователя нельзя — необходимы соответствующие действия и от органа, осуществляющего оперативное сопровождение. В данном случае этим органом был МУР. Неслучайно на следующий день после задержания сотрудников СКР начальник ГУУР МВД Виктор Голованов писал объяснение главе МВД Владимиру Колокольцеву».
В настоящее время, по сведениям источника в ФСБ, Управление «М» через органы прокуратуры инициировало массовые проверки вынесенных полицией постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел о вымогательстве.
«В случае если подозрения [в незаконном характере постановлений] подтвердятся, сотрудников МУРа и ГУУРа, отдававших соответствующие распоряжения, можно рассматривать в качестве соучастников вымогательства», — говорит собеседник, предполагая возбуждение не менее пяти дел по этому составу (ст. 163 УК РФ). Множественность эпизодов вымогательства, по словам сотрудника ФСБ, в свою очередь, необходима ФСБ для того, чтобы лицам из числа сотрудников уголовного розыска можно было вменить создание и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
«Осталось только очертить круг членов этого ОПС», — говорит собеседник, отмечая, что действия некоторых из них были зафиксированы в ходе ОТМ.
Ответственность за действия МУРа несет лично начальник ГУУР МВД Виктор Голованов, настаивает сотрудник ФСБ. По нашим данным, основными инициаторами проверок МУРа являются глава Управления «М» ФСБ Сергей Алпатов и глава Нацгвардии Виктор Золотов. Им оппонирует министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Голованов работает в системе уголовного розыска с 1990 года, нынешний МУР во многом ассоциируется именно с этой фигурой. Возможно, именно поэтому глава МВД встал на его защиту.
Что касается судьбы рядовых муровцев, то тем сотрудникам, которых выведут из штата, предстоит пройти проверку, в том числе по линии Управления «М» ФСБ. Каждого такого сотрудника проверят и персонально дадут указание — вводить в штат или отправить искать новую работу.
Авторы
Андрей Сухотин
корреспондент
Другие материалы
Юлия Минеева
корреспондент
Другие материалы
Фото дня
Блог редакции
Яшин представил доклад о связях «Единой России» с преступностью
Мединский против кремлевских
Глава минобрнауки посоветовала родителям блокировать доступ в интернет
Перпендикулярная Карпова
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»5340
-
Страшно и злободневно12751
-
Гуковские шахтеры6485
-
В Москве началась избирательная кампания2303
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров22490
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12448
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Это слово ругательное и прошу ко мне его не применять - Иван...
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
А кого Вы считаете "владельцем банка"? Пару сотен молодчиков, которых...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?118686
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»80419
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной78758
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
7 комментариев