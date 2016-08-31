В провинции Сонгкхла на юге Таиланда при пересечении границы с Малайзией по запросу российского бюро Интерпола задержали известного хакасского бизнесмена Василия Смольникова, владельца «Черногорскотделстроя» (ЧОС) и депутата Черногорского горсовета, председателя комиссии по бюджету, финансам и промышленности. 42-летний Смольников — зять депутата Верховного совета Хакасии Виктора Кузьмина, руководящего другой крупной строительной компанией — «Людвиг». Смольникова заочно арестовали и объявили в международный розыск в начале года, обвинив в даче взятки в 200 тысяч рублей и хищении 17 млн рублей, направленных из федеральной казны на строительство домов для погорельцев в Шире. При задержании Смольников не сопротивлялся, сейчас ждет в тюрьме Бангкока экстрадиции. Это произойдет, скорее всего, в середине сентября.

Напомню: в прошлогоднюю Пасху, 12 апреля, огненный смерч уничтожил в четырех десятках сел Хакасии 1215 домов, почти полторы тысячи семей остались без жилья (часть домов — на двух хозяев), погиб 31 человек, 90 травмированы. «Новая» подробно писала в 2015-м о той беде (№ 39 — «Огонь шел стеной, дома сгорали за 10 минут», № 41 — «Пепел и пипидастры»). 16 апреля 2015 года Владимир Путин в прямом телеэфире дал поручение преодолеть последствия пожаров уже к 1 сентября прошлого года.

Скажу сразу: не преодолены они и поныне, а деньги до строителей до сих пор не дошли. Для Хакасии на ликвидацию последствий ЧС предусмотрели перечислить 4,1 млрд, в том числе 3,1 млрд рублей на поддержку граждан, потерявших жилье. Почему-то в самой республике называют менее значимые суммы, я опираюсь на данные Счетной палаты РФ. Еще 27 января она опубликовала отчет, из которого следует: на момент проверки, 29 октября 2015 года (то есть сроки, установленные президентом, два месяца как закончились), в Хакасию поступил 81% денег — 2,5 млрд рублей.



Фото: РИА Новости

О том, как их осваивали, «Новая газета» писала в репортаже из Ширы — в этом 10-тысячном селе сгорели заживо 12 человек и 401 домовладение (№ 76 за прошлый год — «Хоббитания»). Сумма, пусть даже неполная, пусть лишь 2,5 млрд — для маленькой Хакасии немалая, ее можно было застроить качественными усадьбами, дать людям ориентир на достойную жизнь. Нет, культивируя скромность на грани нищеты, консервируя средневековье, построили скворечники. Следуя соцнормам: в основном по 33 и 42 кв. метра, коробочки из белых газобетонных блоков, из самых непритязательных стройматериалов, без надворных построек. То есть исходя из перечисленных сумм и того, что вышло в итоге, можно предположить, что интернациональные бригады сколачивали эти курятники золотыми слитками. Но поскольку корреспондент «Новой» своими глазами наблюдал, как и что строилось, эта версия не проходит. Вероятнее другое. 40 тысяч рублей — такую огромную цену за кв. метр утвердили в Москве. А вниз по пищевой цепочке, в саму Хакасию, как утверждали «Новой» осведомленные источники в Шире, цена опустилась уже до 20 тысяч за кв. метр. Но и на местах, само собой, не обошлось без махинаций. По словам самих строителей, реальная стоимость квадрата — 7–10 тысяч рублей.

Вот местного Смольникова и высветили. Тонким — такое впечатление — лучиком света, чтобы, не дай бог, не засветить остальных.

Что Василию Васильевичу вменяют? Правительство Хакасии назначило ЧОС генподрядчиком восстановительных работ без конкурса, на его счета перечислили 600 млн рублей. Притом репутация у ЧОС с его 20 тысячами рублей уставного капитала уже тогда оставляла желать лучшего: и внушительные долги, и проигранные суды. Далее, по версии СК, Смольников заключил договор субподряда с «Производственным центром легких стальных тонкостенных конструкций», фактическим собственником которого сам и являлся. И перевел более 17 млн рублей на счет подконтрольной фирмы, а затем этими деньгами погасил кредитные долги как принадлежащих ему компаний, так и свои личные. (Корпоративные долги смежникам остались подвешенными.) Кроме того, Смольникова обвиняют в даче взятки в 200 тысяч рублей ведущему инженеру по надзору за строительством республиканского Управления капитального строительства Юрию Протасову: он должен был решить вопрос с финансированием проведенных работ.

В конце прошлого года Смольников уехал в Юго-Восточную Азию, по одному из популярных туристических направлений. А чего было не ехать: личные долги он из федеральных денег погасил, границу пересечь ему позволили. В Хакасии же ему сразу заочно предъявили обвинение, объявили в розыск, арестовали имущество (3 нежилых помещения, 6 квартир, земельный участок), заблокировали счета. Приостановили членство в «Единой России»: он входил, как заведено, в региональный политсовет партии. Уголовные дела завели и на других руководителей ЧОС и субподрядной организации, не рассчитавшейся с рабочими. Возвращаться Смольников желанием не горел: границу Таиланда он пересекал, чтобы продлить свое пребывание в королевстве — все так делают, кто не хочет иметь неприятностей с местными властями.

Так вышло, что взяли Смольникова накануне дня рождения губернатора Хакасии Виктора Зимина. Тот, повествуя ранее о безобразиях в Шире, вспоминал, не называя по имени, некоего «жулика», обещал найти и наказать.

А по сути? Что настроили-то на миллиарды? Согласно отчету Счетной палаты РФ, из 97 госконтрактов на строительство 1038 домов на общую сумму 2,3 млрд рублей на момент проверки, 29.10.2015, объем выполненных работ составил 48% от общей цены контрактов (1,1 млрд рублей). Не выполнено 60 из 97 контрактов. Качество работы печного, отопительного и сантехнического оборудования оставляет желать лучшего. «На момент окончания проверки из 1038 объектов жилищного строительства в эксплуатацию введены только три жилых дома (два — в Абакане и один — в Саяногорске)», — сообщил аудитор Юрий Росляк.

И до сих пор жители Ширы жалуются на множественные недоделки. Щели, плохие утепление и вентиляция, промерзают и текут потолки, образуется конденсат, как следствие — плесень. Она тут и зеленая, и белая, и черная. Отстают обои. Некачественная проводка. Нет заборов. Вода размывает фундаменты — ливневой канализации нет. Этим летом дома, которым нет и года, пошли трещинами. Веранды и топочные отошли от основного здания. Возникли проблемы с водой — просто потому, что с бурильщиками водозаборных скважин не рассчитался тот самый ЧОС. Как и, например, с другой компанией — за утеплитель. От долгов ЧОС не отказывается, но ни ОБЭП, ни приставы помочь не в состоянии. ЧОС сейчас под наблюдением по делу о банкротстве. Вероятно, кредиторы получат возмещение только в ходе распродажи имущества компании. А пока некоторые додумались просить погорельцев самих оплатить их работу. Скважины, веранды, топочные. Так, глядишь, и в целом счет за дом выставят.

Подрядчиков на президентскую стройку привлекли множество: из Красноярска, Минусинска, Кемерова, Барнаула и так далее. За работу им не светило ни 40 тысяч с квадрата, ни 20 и ни 10. Пару тысяч в лучшем случае, остальные уходили на стройматериалы. Но и эти зарплатные деньги ужимали до предела. Строители утверждали, что гендиректор ЧОС принуждал покупать листовую кровлю, напольное покрытие, оконные конструкции по завышенной цене у одного поставщика. Оставшиеся гроши строителям все равно не заплатили. Кому-то дали денег на билеты домой, остальные выбирались сами.

Искусство беспроблемно и безбедно жить в России подразумевает умение получать выгоду как от разрухи, пожаров, наводнений и прочих ЧС, так и выступать бенефициарами мер, направленных на ликвидацию их последствий.

Не знаю, виноват ли Смольников или нет, но, разумеется, инкриминируемые ему суммы кажутся просто смешными. Смольникова, очевидно, вся эта эпопея с погорельцами, в которую он ввязался, в конечном итоге не порадовала. Если пока не все потерял, то, вполне возможно, вскорости потеряет.

А кто нашел-то, не потерял? И почему даже благие цели и огромные деньги у нас оборачиваются стыдом и позором? Сгоревшую республику восстановили вкривь-вкось, да еще и по архаичным нормативам. Совсем непросто найти погорельцев, довольных сданным им жильем. Строители, жившие на стадионе в палатках, спавшие на нарах, работавшие в три смены, остались без денег. Чиновники хакасские до сих пор неровно дышат — столько людей в погонах стояло буквально за спиной, следя за расходованием денег… Но кого-то же должны были осчастливить миллиарды из госказны? Нет?