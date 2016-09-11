Расследования
65 Полковника нашли в «капусте»
Деньги предприятий ОПК, похищенные из Нота-банка, обнаружили у полковника Захарченко. Все логично: раньше он курировал «оборонку»
Дмитрий Захарченко. Фото: РИА Новости
В пятницу вечером в ходе совместной операции сразу нескольких подразделений ФСБ был задержан врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко. Дело в отношении Захарченко, безусловно, войдет в историю российских правоохранительных органов — полковник МВД установил рекорд по сумме изъятых денег: во время обысков у Захарченко нашли эквивалент 8 млрд рублей в разных валютах. «Новая газета» поговорила с несколькими источниками в правоохранительных органах и выяснила, что задержание высокопоставленного полицейского связано сразу с несколькими громкими уголовными делами.
Управление, которое возглавляет Захарченко, занималось борьбой с экономической преступностью в сфере ТЭК и химической промышленности. Полковнику полиции предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: о злоупотреблении должностными полномочиями, о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования и о получении взятки. «В обысках у Захарченко участвовало около 30 оперативников из разных подразделений ФСБ. Нагнали людей из разных служб, чтобы ни у кого не возникло желания взять лишнее», — шутит источник «Новой газеты» в ФСБ.
Читайте также:
При обыске у замначальника антикоррупционного главка МВД изъяли 8 млрд рублей
По его словам, главной движущей силой в разработке Захарченко было управление «М» ФСБ России, которое, помимо прочего, курирует как раз МВД. Кроме управления «М» в оперативных мероприятиях также участвовали УСБ ФСБ и ГУСБ МВД. Судя по всему, когда сотрудники спецслужб ехали на обыски, у них уже была оперативная информация о том, какие деньги они найдут у полковника полиции.
По словам собеседников «Новой газеты», Дмитрий Захарченко попал в поле зрения оперативников в связи с делом в отношении Захария Калашова, более известного в криминальном мире как Шакро Молодой.
Напомним, около месяца назад по этому делу уже были арестованы высокопоставленные силовики — первый заместитель ГСУ СК России по Москве Денис Никандров, а также руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Дело в отношении сотрудников СКР сопровождало то же управление «М» ФСБ, что сегодня занимается и Дмитрием Захарченко. Тогда же стало очевидно, что аресты офицеров СКР — не последние в этом деле: оперативники отрабатывали все возможные связи Шакро Молодого и на «прослушку» поставили немало высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.
В эту сеть, видимо, попал и руководитель управления «Т» ГУЭБиПК МВД. Хотя деньги, найденные у него при обыске, по словам наших источников, не имеют никого отношения к воровскому миру.
Оперативная съемка: Часть денег, найденных у полковника Захарченко
Люди, участвовавшие в обысках у Захарченко, рассказали «Новой газете», что на вопрос, откуда деньги, полицейский ответил: «Банкиры отдали на хранение». Ту же версию Захарченко повторил и на суде, когда ему избирали меру пресечения: «Это не мои деньги. Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня никаких не было» (цитата по «Коммерсанту»).
Деньги, найденные при обысках у Дмитрия Захарченко, имеют отношение к другому громкому уголовному делу — о хищениях в Нота-банке, у которого была отозвана лицензия в конце 2015 года. Руководство банка сегодня обвиняется в хищении 26 млрд рублей из кредитного учреждения. Основными корпоративными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям. А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Бывшие сотрудники Нота-банка описали «Новой газете» типичную картинку, которую они наблюдали незадолго до отзыва лицензии. «Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших банкоматов толпилось по 3—5 бомжей и алкоголиков, которые массово снимали наличные на «левые» кредитки», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка. Часть этих наличных денег, судя по всему, и была передана на хранение врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России.
По словам источников «Новой газеты» в ФСБ, Дмитрий Захарченко был хорошо знаком с бывшим финансовым директором банка Галиной Марчуковой. По предварительной версии, именно полковник полиции предупредил руководство банка о готовящихся в их отношении оперативно-разыскных мероприятиях. «Марчукову мой подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал», — рассказал ТАСС адвокат Захарченко Юрий Новиков.
Связь Дмитрия Захарченко с Нота-банком выглядит неслучайной. Основными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По совпадению и по словам наших источников в МВД России, до того как возглавить управление «Т», Захарченко руководил 24-м отделом, который относился к управлению «М» ГУЭБиПК МВД России (борьба с экономическими преступлениями в сферах машиностроения и металлургии). Отдел Захарченко как раз специализировался на преступлениях в сфере ОПК, на режимных объектах и ЗАТО. То есть арестованный полковник полиции должен был хорошо знать клиентов Нота-банка и сам банк, работавший с их деньгами.
Сам Захарченко своей вины не признал и утверждал на суде, что заинтересован в установлении истины больше следствия. Тем не менее суд принял решение арестовать высокопоставленного полицейского. Защита Захарченко уже заявила, что будет обжаловать арест.
Автор
Роман Анин
редактор отдела расследований
Другие материалы
Блог редакции
Сотрудника Росгвардии задержали за нападение на курьера
В Москве представили «первый в мире летающий автомобиль»
Автогонщик Евгений Фирсов погиб во время тестового заезда
Реконструкция длиною в сто лет
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»335
-
Москва. День города: благоустройство и кино3908
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»3656
-
Выборы Госдумы. Кампания в центре Москвы1789
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований2127
-
Беслан. 1.09.200412348
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Страны НАТО не признают независимость Абхазии, завоеванную ею в...
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
Откуда у Вас эта информация? По моей информации бомба у них будет в...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Самое читаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»82321
Кризис среднего класса53906
Генерал Маркин и рождение силового гламура47653
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев