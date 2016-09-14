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Расследования

171 Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17

14.09.2016 Теги: боинг, донбасс, катастрофа, расследование


Фото: РИА Новости

28 сентября прокуратура Нидерландов опубликует вторую часть доклада о результатах расследования гибели малайзийского Боинга-777 (рейс МН17) в небе над восточной Украиной. Судя по имеющейся предварительной информации, в нем будут содержаться более развернутые (нежели в первой части, которая была опубликована в октябре прошлого года) ответы на вопросы о типе оружия, из которого 17 июля 2014 года был сбит самолет, в результате чего погибло все 298 человек, находившихся на борту, а так же — о том, откуда был произведен залп и кто это сделал. Впрочем, скорее всего, конкретные фамилии не будут названы и в этот раз.

В распоряжении «Новой» оказался текст, который с большой долей вероятности может лечь в основу официальной реакции России на результаты расследования голландской прокуратуры. Насколько нам известно, он был подготовлен на основе экспертных заключений специалистов «Корпорации — «Алмаз-Антей», которая, в том числе, проектирует ракеты класса «земля-воздух» и представители которой в прошлом году выступали фронтменами российской стороны в полемике с западными экспертами.

Напомним, подобный же документ, который мы опубликовали в мае 2015 года, стал поводом для выступления на страницах «Новой» представителей экспертного сообщества и журналистского расследования наших корреспондентов обстоятельств крушения «Боинга».

Мы решили опубликовать и этот — новый — текст, преследуя ту же цель — вызвать содержательную дискуссию. Поскольку журналисты «Новой» не являются, как и большинство наших читателей, специалистами в баллистике, ракето- и самолетостроении, мы не можем как-либо комментировать выводы профессионалов, задействованных в расследовании катастрофы как с российской или голландской, так и любой иной стороны. Поэтому мы обращаемся к представителям экспертного сообщества с предложением: изучить аргументы российских инженеров и озвучить собственные выводы после того, как достоянием гласности станут данные голландской прокуратуры, а «Новая газета», со своей стороны, предоставит слово представителям группы Bellingcat, результаты исследования которой подвергаются сомнению в данной публикации, и голландским специалистам, проводившим расследование.

*     *     *

 

«Так в чем противоречия «Алмаз — Антея»?

В последнее время в СМИ встречается множество различных материалов, критикующих позицию «Концерна «Алмаз — Антей» по поводу расследования обстоятельств крушения малазийского пассажирского самолета Boeing 777
9M-MRD, потерпевшего катастрофу 17.07.2014 г. над территорией Украины при выполнении рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Многие зачастую вообще задаются вопросом: а зачем «Алмаз — Антей» начал проводить свое расследование обстоятельств этого авиационного происшествия?

Дело в том, что еще в самом начале 2015 года эксперты международной комиссии пригласили специалистов Концерна к сотрудничеству.  И в феврале 2015 года представители «Алмаз — Антея» впервые прибыли в Нидерланды и ознакомились с частью материалов, находящихся в распоряжении технической комиссии. По просьбе голландских экспертов были подготовлены и переданы необходимые данные и разъяснения, касающиеся технических особенностей зенитного ракетного комплекса «Бук».  Работа была организована и проводилась на условиях определенной конфиденциальности.

Публично заявить о своей позиции в связи с расследованием резонансной катастрофы малазийского Boeing 777 Концерну пришлось только в связи с подачей иска в Евросуд в мае 2015 года.

Именно тогда со стороны некоторых представителей СМИ и начались нападки на позицию Концерна.

Больше других в этом преуспели эксперты группы Bellingcat.  В своем, претендующем на истину в последней инстанции, итоговом отчете, Bellingcat посвятил Концерну целых два раздела: «Версия «Алмаз — Антея» и «Ложные заявления о месте запуска ракеты».

Критика и обвинения начинаются прямо с самых первых строк.  Так и заявлено:

«Алмаз — Антей» — российская государственная оборонная компания, разработчик и производитель ракеты «Бук», сбившей МН17.  Эта компания провела две противоречащие друг другу презентации, связанные с гибелью МН17.  В презентациях фигурируют разные типы ракет, причем в обоих случаях их применение «убедительно доказано».  Кроме того,
«Алмаз — Антей» провел эффектный «натурный эксперимент», в ходе которого якобы установил положение ракеты в момент подрыва».

Давайте попробуем разобраться с претензиями Bellingcat последовательно.  В том числе и с «кавычками»...»

Читать весь доклад в PDF

 

 


1 комментарий

0
Мюнхаузен Барон , 14 сентября 2016 в 18:00
ФАКТ: Россия, в лице нелегитимного "самодержавца", сбила MH17.
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