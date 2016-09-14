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Расследования

19 Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17

14.09.2016 Теги: боинг, донбасс, нидерланды, украина


Фото: Зинаида Бурская / «Новая газета»

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat прокомментировала оказавшийся в распоряжении «Новой газеты» текст, который с большой долей вероятности может лечь в основу официальной реакции России на результаты расследования голландской прокуратуры.

Напомним, 28 сентября Нидерланды опубликуют вторую часть доклада о результатах расследования гибели малайзийского «Боинга-777» (MH17) на востоке Украины.

Насколько известно «Новой газете», в своей официальной позиции Россия будет руководствоваться докладом, подготовленном специалистами корпорации «Алмаз-Антей».

Публикуя оказавшийся в нашем распоряжении текст, мы рассчитываем вызвать содержательную дискуссию. В своем ответе на выводы «Алмаз-Антея» руководитель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс эмоционально отреагировал на критику «Алмез-Антея» в свой адрес, назвав текст корпорации «убогой болтовней».

«Новая газета» публикует полный ответ Bellingcat.

1. Большую часть своего доклада «Алмаз-Антей» посвятил разговорам о заголовках и стоковых фотографиях, опубликованных в СМИ Нидерландов и Украины. Мы к этому отношения не имеем. Говоря о фрагментах и типе ракет, мы основываемся лишь на докладе комиссии (возглавляемой советом оп безопасности Нидерландов — ред.).

2. «Алмаз-Антей» об этом заявлял во время первой пресс-конференции, они говорили, что была использована или ракета модификации 9M38, или 9M38-M1. Их график указывал на то, что речь шла о 9M38(M1). 8 июня «Алмаз-Антей» заявили: «На основе проведенного анализа сделан вывод, что если малазийский Boeing-777, летевший рейсом МН17 17.07.2014 над Донецкой областью, был сбит зенитным ракетным комплексом, то это могла быть только ракета 9М38М1 комплекса «Бук-М1», пущенная из района южнее населенного пункта Зарощенское».

Должны заметить, что здесь нет никаких мистических скобок вокруг M1.

3. «Алмаз-Антей» заявляет, что мы исказили их данные о месте запуска в докладе. Призываем их перечитать наш отчет, поскольку мы четко рассказываем о замеченных ими нестыковках в датах и расчетах, а также о другом возможном (по версии «Алмаз-Антея» — ред.) месте запуска — поселке Зарощенское.

4. Также, что касается места запуска. Если данные, предоставленные «Алмаз-Антей», верны, то странно, что пока так и нет никаких прямых доказательств, нет очевидцев. Журналисты опросили местных жителей, и никто из них не видел и не слышал запуска. Совсем другая ситуация в Снежном: оттуда поступали сведения о запуске, и есть и другие подтверждения, что пуск был произведен из этого места.

5. Независимо от того, что на некоторых фотографиях изображены учебные или непригодные к использованию ракета, «Алмаз-Антей» очень кстати для себя проигнорировал самое главное свидетельство того, что речь идет о ракете 9M38M1 5301 зенитной бригады, — фотографию, сделанную спустя месяц после того, как был сбит MH17 в Каменске-Шахтинском. На ней четко видно обозначение — 9M38M1.

6. Что касается «эксперимента» «Алмаз-Антея» (речь идет о моделировании ситуации гибели «Боинга» — ред.), для нас имеет значение только оценки комиссии по безопасности.

Мы, конечно, ждем результатов совместного расследования, которые будет представлены на пресс-конференции 28 сентября — тогда будет объявлено место пуска и тип ракеты.


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