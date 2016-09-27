Расследования
1569 «Указ» об упразднении СК и «документальное подтверждение» отставки Бастрыкина оказались фейком. Кому выгодно?
Накануне реформы правоохранительной системы силовые кланы борются за сферы влияния
В понедельник СМИ сообщили о том, что глава Следственного комитета (СК), Александр Бастрыкин подал прошение об отставке. Интернет-издание Legal.Report, которое первым написало об этой новости, сослалось на подтверждающий документ. Этот документ есть в распоряжении «Новой газеты». Речь идет о выписке из базы канцелярии администрации президента.
Документ из канцелярии
Из выписки видно: кто-то действительно подал прошение об отставке, а исполнителем этого документа был глава СК Александр Бастрыкин. Это позволило всем предположить, что именно Бастрыкин решил уйти в отставку. Официальный представитель СК Владимир Маркин эту информацию опроверг. И, судя по всему, в выписке, которая ввела в заблуждение СМИ, речь шла об отставке самого Маркина. Однако этот документ появился не случайно: теперь стало очевидно, что в свете обсуждающихся реформ правоохранительных органов началась война силовых кланов.
Сегодня в редакцию «Новой газеты» прислали еще один «документ» — на этот раз копию «указа» президента России Владимира Путина об упразднении СК и передачи его функций в МВД. Мы связались с несколькими источниками в правоохранительных органах, которые знают о появлении этого документа и подтвердили, что это — фейк.
Фото «указа»
Копия этого «указа» сделана довольна правдоподобно, хотя и с орфографическими ошибками: например, в тексте написано «в соответствии с предложениями… Генеральной прокуратурой». Но, видимо, предполагалось, что после вчерашней новости об «отставке» Бастрыкина этот «документ» тщательно проверять никто не будет. Как рассказали «Новой газете» эксперты, появление такого указа без изменений в федеральном законодательстве в принципе невозможно.
«Конечно, это вопрос уголовно-процессуального кодекса, где определена подследственность каждого из следственных аппаратов, которые существуют в стране. И указ не может вносить такие изменения. Президент может внести проект закона в Госдуму, поручить указом проработку какого-то вопроса, а больше указом особо ничего сделать нельзя. [Упразднение СК и передача его функций МВД] — это серьезные изменения в законодательство, которых нельзя добиться простым указом президента. Так что очевидно, что это фейк», — сообщил «Новой газете» адвокат Вадим Клювгант.
Появление таких фейков говорит о борьбе силовых кланов за сферы влияния. В ближайшее время планируются серьезные реформы в правоохранительной системе, и, видимо, кто-то, переживающий за свое будущее или желающий занять чужое кресло, решил подготовить информационную почву, а значит подобные «сливы» будут продолжаться.
Автор
«Новая газета»
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