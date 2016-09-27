Расследования
869 Cвязан с группой подрядчиков РЖД
Что известно о человеке, предположительно давшем взятку полковнику антикоррупционного главка МВД Захарченко
Дмитрий Захарченко в суде. Фото: РИА Новости
Сегодня в Мосгорсуде на рассмотрении вопроса о законности ареста врио начальника управления «Т» ГУЭиПК Дмитрия Захарченко впервые было озвучено имя человека, который, по версии следствия, дал взятку полицейскому. Им, как считают следователи, был предприниматель из Санкт-Петербурга Анатолий Пшегорницкий. Изучив бизнес Пшегорницкого, «Новая газета» обнаружила, что он связан с группой подрядчиков РЖД, на которую, как мы сообщали ранее, работал полковник Захарченко.
Анатолий Пшегорницкий владел несколькими компаниями из сферы электроэнергетики. Самой известной из них, пожалуй, была «Русинжиниринг», в которой у Пшегорницкого была доля.
«Русинжиниринг» была крупным подрядчиком «ФСК ЕС» — государственной компании, управляющей национальной электрической сетью. Правда, их партнерство в последнее время зашло в тупик: в арбитражных судах Москвы сейчас рассматриваются иски на сотни миллионов рублей от «ФСК ЕС» к «Русинжинирингу». Стоит отметить, что бизнес Пшегорницкого относится к сфере, которую Дмитрий Захарченко должен был курировать как руководитель управления «Т» ГУЭБиПК — это управление занимается борьбой с экономической преступностью в сфере ТЭК.
Сам Захарченко рассказал в суде, что 25 декабря 2015 года действительно встречался с Пшегорницким, его хорошим знакомым, в ресторане Village Kitchen. Однако денег, по словам полковника, ему не передавали. Наоборот: он видел, как оперативники поставили им на стол тарелку с «жучком»: «Мы тогда даже стали шутить и смеяться на эту тему», — сказал полковник.
По версии следствия, Захарченко получил деньги за то, что предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о готовящихся оперативных мероприятиях в отношении руководства кредитного учреждения. Напомним, в настоящее время расследуется уголовное дело о хищениях 26 млрд рублей из банка, основными вкладчиками которого были предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Однако, как сообщали источники «Новой газеты», деньги, найденные у полковника Захарченко, могут иметь отношение не только к хищениям в Нота-банке, но и к крупным подрядам от РЖД. В частности, банкир Герман Горбунцов рассказал в интервью «Новой газете», что Захарченко получал по 150 тысяч евро в месяц от группы людей, монополизировавших строительные подряды РЖД. Впоследствии за свою эффективность Захарченко стал полноправным партнером этой группы.
«Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что деньги, которые нашли у Захарченко, принадлежат ему. По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам», — говорил Горбунцов.
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Как сообщало международное агентство Reuters, Андрей Крапивин (бывший советник Владимира Якунина), Валерий Маркелов и третий партнер, Борис Ушерович, стояли за огромной империей из нескольких десятков компаний, некоторые из которых контролировались ими напрямую, другие — через номинальных людей. Эти компании выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, а обслуживались в банках, ранее принадлежавших Горбунцову.
Однако затем между Горбунцовым и подрядчиками РЖД произошел конфликт. Банкир был вынужден бежать в Лондон, где на него в 2012 году было совершено покушение. Перед тем как уехать из России, Горбунцов скопировал базу данных принадлежавших ему банков со всеми финансовыми проводками. Эта база есть в распоряжении «Новой газеты».
Судя по ней, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, затем уходила на фиктивные фирмы или выводилась в офшоры. Компании, принадлежавшие группе людей, о которой говорит Горбунцов, даже имели свой специальный код в банке — «клиент "Токио"».
В этой же базе мы нашли проводки на 250 млн долларов на кипрскую фирму Ancillmar Ltd — реквизиты этой компании, как говорят знакомые Дмитрия Захарченко, полковник давал лично, для перечисления ему денег.
Предполагаемый взяткодатель Анатолий Пшегорницкий, судя по открытым источникам информации, также связан с этой группой подрядчиков РЖД.
Полицейский Захарченко мог заработать и больше 30 миллиардов рублей. Он был членом влиятельной группы, монополизировавшей подряды РЖД. Расследование
Например, Пшегорнцикому принадлежала доля в компании «Технологика», которая в свою очередь владела 50% в ООО «АВВ комплектация», а вторая половина контролировалась «МПЦентр ЖАТ». Эта компания — крупный строительный подрядчик РЖД; ее финансовые проводки есть в «секретной базе» РЖД, и она также относится к «клиенту «Токио».
«Новой газете» пока не удалось связаться с Анатолием Пшегорницким: телефоны его компаний не отвечают.
Автор
Роман Анин
редактор отдела расследований
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