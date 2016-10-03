Расследования / Выпуск № 110 от 3 октября 2016
14 Карточный думик
Подробности поствыборного скандала в «Справедливой России» дают возможность представить, какие политические пасьянсы раскладывались перед единым днем голосования. И, очевидно, не только в этой партии
Прошедшие выборы в Госдуму запомнились не только беспрецедентно высоким результатом «Единой России» (партия власти взяла конституционное большинство), но и ничтожно низким показателем «Справедливой России»: социал-демократы получили всего 23 мандата, почти вдвое сократив свое представительство в сравнении с предыдущим созывом. Многие кандидаты остались недовольны итогами избирательной кампании и крайне негативно высказывались в отношении своего лидера Сергея Миронова, правда — пока в кулуарах. В начале прошлой недели несколько членов президиума партии, поддерживаемые своими коллегами из регионов, даже хотели объявить Миронову вотум недоверия: многим эсерам пришло обращение, в котором несколько видных партийцев (их имена и фамилии известны редакции) высказывали намерение инициировать проведение внеочередного съезда с целью «принятия решения об ответственности лидера партии — Миронова С.М». Пока что эта инициатива осталась только «на бумаге». Мы поговорили с одним из «мятежников» в рядах эсеров — пока еще действующим депутатом Госдумы. По его просьбе мы не будем называть его фамилию (аудиозапись разговора в распоряжении редакции есть).
«В конце осени прошлого года состоялось расширенное заседание центрального совета партии «Справедливая Россия», на котором подводились итоги региональных сентябрьских выборов в законодательные собрания. Выборы, надо заметить, для нашей партии сложились удачно: эсеры оказалась представлены во многих областных и республиканских думах и муниципальных советах. Лидер партии Сергей Миронов не скрывал своего удовольствия и с редко присущим ему энтузиазмом рисовал нам красивую картину грядущих парламентских выборов: мы не просто достигнем небывалых доселе показателей, а станем второй партией в Госдуме.
Делясь некоторыми подробностями своей встречи с президентом, Сергей Михайлович даже обронил, что глава государства будто бы готов выступить за переформатирование парламента и создание двухпартийной системы. Этими двумя партиями, как нетрудно догадаться, по мнению Миронова, должны были стать «Единая Россия» и «Справедливая Россия». «Коммунисты вольются в наши ряды, а проект ЛДПР можно считать закрытым», — сказал он тогда. Вряд ли стоит описывать, насколько сильно все мы были впечатлены этой фразой. Учитывая, что ЛДПР в последние годы, очевидно, по согласованию с администрацией президента, активно использовала крайне радикальную публичную риторику и таким образом оттягивала на себя часть русских националистов, с трудом верилось в реальность таких перспектив.
Однако впоследствии эсеры иногда улавливали довольно любопытные сигналы, свидетельствовавшие о близости руководителя «Справедливой России» с Кремлем. Сам факт относительно частого диалога между Мироновым и Путиным не казался удивительным: президент регулярно взаимодействует с партийными лидерами и реагирует на их просьбы и жалобы. Но вот координация Миронова и администрации президента вызывала вопросы. Между тем в декабре 2015 года Сергей Миронов вызвал к себе депутата Петрова — по духу больше бизнесмена, нежели политика, основателя группы компаний «РОЛЬФ» и на тот момент, пожалуй, самого крупного спонсора партии. По итогам длительного разговора, содержание которого Сергей (Петров) затем в красках пересказывал однопартийцам, Миронов, по сути, вычеркнул его из нашей партии. Ошарашенный Петров негодовал: «Я столько лет содержал партию! Как так?» — «Не нужны мне больше, Сергей, твои деньги!» — отвечал Миронов.
Выяснилось, что чиновник из управления внутренней политики администрации президента болезненно воспринял интервью депутата Дмитрия Гудкова, в котором тот назвал в числе своих сторонников в парламенте Сережу Петрова. В принципе идеологическая близость Петрова и Гудкова никогда не смущала Миронова, ведь они охотно оставляли друг другу карточки для голосования, часто общались в стенах Госдумы, обедали вместе, — но тут вдруг он увидел в Петрове «диссидента». Это был, пожалуй, самый яркий индикатор того, что Миронов стал плотно взаимодействовать с администрацией.
27 июня (уже в этом году) на партийном съезде мы собрались утвердить предвыборную программу партии и федеральный список кандидатов на выборах. Но наш лидер приготовил нам массу сюрпризов, кардинально перетасовав региональные списки и объявив о замене некоторых «первых» номеров на новых членов партии. Так мы узнали, что вчерашние либерал-демократы Игорь Ананских, Денис Волчек, Ирина Чиркова, единороссы Вадим Белоусов и Александр Ремезков и коммунист Сергей Собко вдруг в течение одной ночи стали эсерами. Слухи о том, что Ананских рискует лишиться места в рядах ЛДПР, ходили давно, но трудно было предположить, что этот мандат ему готов подарить Сергей Михайлович Миронов. Впрочем, был ли это подарок?
Также недоумение вызвало включение в региональный список по Курганской области депутата Ремезкова, о чьих похождениях в Краснодарском крае незадолго до выборов рассказывало федеральное телевидение.
Замена лидеров списков на «перебежчиков» (многие из которых в итоге прошли в Думу) всерьез разозлила партийцев: однажды дело чуть было не дошло до публичной драки с Мироновым. Особое желание «выяснить отношения» проявляли представители Северо-Кавказской группы, которых в списках «подвинули» ниже из-за нового члена партии — футбольного тренера Валерия Газзаева. Как затем пояснили некоторые сотрудники аппарата партии, место в Госдуме Газзаеву якобы было обещано неким лицом из «Газпрома» за его рьяное противостояние министру спорта Виталию Мутко во время выборов президента Российского футбольного союза (РФС) и лоббирование отмены лимита на легионеров в футболе.
Дополнило веселую картину на съезде появление в рядах партии известного интеллектуала Анатолия Вассермана, политолога Михаила Делягина и балерины Анастасии Волочковой. Последняя запомнилась дважды: когда проводила задорную фотосессию, на которую выстроилась почти половина делегатов съезда, и когда рассуждала о принципах социал-демократии в избирательном штабе партии в полупрозрачном платье.
В общем, несмотря на этот, так скажем, эксцесс в ходе съезда, абсолютное большинство кандидатов разъехались по своим регионам с полной уверенностью в том, что Сергей Михайлович сделает все для того, чтобы партия добилась хорошего результата. Этой уверенности способствовали и увещевания: «Справедливая Россия» проведет самую мощную федеральную предвыборную агитацию. Обещалось хорошее финансирование, яркие видеоролики, смелые выступления на дебатах и, что подчеркивалось особо (хотя и не на расширенных встречах), административная поддержка на местах.
О том, что эти обещания не будут исполнены, стало понятно летом, когда подавляющее большинство кандидатов были вынуждены занимать деньги для того, чтобы проводить агитацию в регионах. Расходы пришлось нести, кстати, на обещанные видеоролики, так как отснятые на партийные деньги кадры лично меня и многих моих коллег категорически не устроили по своему качеству.
Качество выступлений на дебатах тоже оставило удручающее впечатление: в федеральном информационном поле наша партия оказалась откровенно самой слабой. Многие затем сошлись во мнении, что лидер партии ошибочно сузил повестку кампании: постоянно упоминались казусы в жилищно-коммунальном комплексе, а за пределами остались проблемы работников бюджетной сферы — почти не говорилось про учителей и врачей. Не сработала и ключевая идея Сергея Михайловича: «публичное уничтожение «Единой России» и ее лидера Дмитрия Медведева». Впоследствии глава предвыборного штаба партии Александр Бурков скажет: «Критикуя Медведева, мы нарвались на обратную реакцию».
В общем, все региональные отделения были брошены на амбразуру на свой страх и риск: ни денег, ни видеороликов, ни административной поддержки (еще раз спасибо Сергею Михайловичу за его идею о необходимости критики Медведева).
Тем не менее многие по-прежнему доверяли Миронову, поскольку он постоянно нам вдалбливал: партия получит не менее четверти мандатов в Госдуме. Видимо, в качестве дополнительной обработки сознания за неделю до выборов значительные партийные средства были потрачены на выпуск газеты тиражом около 5 млн экземпляров, передовицу которой украшал соцопрос, якобы проведенный администрацией президента. В соответствии с этим опросом, «Единая Россия» получала 46% голосов, «Справедливая Россия» — 25%, КПРФ — 18%, ЛДПР — 10%. Наверняка у кого-то осталась эта газета, а свою я, увы, выбросил.
Итак, у меня есть все основания предполагать, что Миронов знал: его фракция составит 23 депутата.
Руководитель аппарата партии Татаринов пожимал плечами: «У нас нижний порог — 70 тысяч голосов». Явку никто из руководства не учитывал. Между тем в ноябре прошлого года, когда принимался бюджет на 2016 год, усилиями Минфина был внесен ряд поправок в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми оказались урезаны обязательные расходы на информирование населения о проведении выборов. Думаю, это было сделано намеренно: для искусственного снижения явки. Поэтому в ряде регионов отдельные категории населения, которые не пользуются интернетом и изредка смотрят местное телевидение, попросту не знали о грядущих выборах.
22 сентября, когда вся страна увидела этот грандиозный провал партии «Справедливая Россия», Миронов оправдывался на президиуме партии. Я там присутствовал. То, что он произнес, повергло нас в еще большее уныние: «Меня развели. За две недели до выборов мне позвонили из администрации и предложили выступить с политическим заявлением. Я это делать отказался. Вместо меня это сделал Жириновский. А теперь послушайте. Сегодня социального заказа на проект «Справедливая Россия» от власти нет. Делайте выводы». Какие выводы нам делать? Что, партии скоро не будет как таковой?
Лично я, как и многие мои однопартийцы, уверены: россказни Сергея Михайловича и нарисованные им же соцопросы — просто блеф. Он действительно взаимодействовал с администрацией президента, и нынешний показатель — результат этого взаимодействия. Недаром Миронов по окончании выборов в целом назвал их «успешными».
Вместе с тем, если для страны эти выборы завершились, для самого Миронова — точно нет. Слишком много обязательств он взял на себя перед людьми.
Самый лучший результат «Справедливая Россия» показала в Челябинской области — более 15% голосов избирателей. Пройти должны были двое: лидер списка Валерий Гартунг и второй номер — Ильдар Самиев. В том, что Гартунг получит мандат, никто в принципе не сомневался. Вопросы были по Самиеву, которому очень нужен был этот мандат: в конце прошлого года по подозрению в даче взятки был задержан его партнер по ТРЦ «Колумбус» Роман Манаширов, и перспектива привлечения к ответственности самого Самиева выглядела вполне реальной. Как тут быть без депутатской неприкосновенности?.. Насколько мне известно, с руководством партии была достигнута следующая договоренность: Гартунг выставлялся по Коркинскому одномандатному округу Челябинска, где должен был выиграть у единоросса Анатолия Литовченко. Таким образом, «списочный» мандат отходил Самиеву. Но Гартунг проиграл: всё решили какие-то 3% голосов. Прибывшая в Челябинск рабочая группа ЦИК не обнаружила существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов…
Аналогичная ситуация произошла с другим спонсором партии — Денисом Волчеком, который шел третьим номером в региональном списке по Санкт-Петербургу. Предполагалось, что второй номер списка Елена Драпека победит в Северо-Восточном одномандатном округе № 211, а первый номер, депутат питерского ЗакСа Олег Нилов, выступит обычным «фронтменом» списка и уступит мандат Волчеку. В результате по окончании выборов, как говорится, что-то пошло не так: Драпека успешно избралась в Думу, а следом за ней в Москву отправился Нилов, который уступил место в ЗакСе племяннице Сергея Миронова Надежде Тихоновой (она, кстати, возглавит фракцию эсеров в ЗакСе). Волчек, как и Самиев, как и многие-многие другие, не попавшие в Госдуму люди, с нетерпением ждут встречи с Мироновым.
Пока же Сергей Михайлович недоступен. 26 сентября, когда лидеры фракций делили комитеты («Единая Россия» получила 13 комитетов, ЛДПР и коммунисты — по 5, «Справедливая Россия» — всего 3) и провожали уходящего в СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина, от эсеров присутствовал Михаил Емельянов. Дело в том, что Сергей Михайлович еще находится в отпуске на Кипре.»
Автор
Отдел расследований
Другие материалы
Этот материал вышел в номере
Фото дня
Блог редакции
Раненые ландшафты
Прокурор Чечни назвал слова Кадырова о расстреле наркозависимых вырванными из контекста
Острова преткновения
Париж рисует красную черту
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23475
-
30 тысяч марафонцев в Москве2754
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+47082
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2791
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге957
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6665
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
вот публикация версии от российского военого историка потверждающего...
Космическое измерение трагедии
не , я ошибся! уличённым новый айфон подарят! так лучше?
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Завидую москвичам. питербуржцам.Музей театры выставки мирового...
Самое читаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»215461
Почему китайцы называют Россию «медленно тонущий корабль»183803
«Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет!» Кадыров предложил силовикам убивать наркоманов в Чечне без суда. Аудио182588
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев