Прошедшие выборы в Госдуму запомнились не только беспрецедентно высоким результатом «Единой России» (партия власти взяла конституционное большинство), но и ничтожно низким показателем «Справедливой России»: социал-демократы получили всего 23 мандата, почти вдвое сократив свое представительство в сравнении с предыдущим созывом. Многие кандидаты остались недовольны итогами избирательной кампании и крайне негативно высказывались в отношении своего лидера Сергея Миронова, правда — пока в кулуарах. В начале прошлой недели несколько членов президиума партии, поддерживаемые своими коллегами из регионов, даже хотели объявить Миронову вотум недоверия: многим эсерам пришло обращение, в котором несколько видных партийцев (их имена и фамилии известны редакции) высказывали намерение инициировать проведение внеочередного съезда с целью «принятия решения об ответственности лидера партии — Миронова С.М». Пока что эта инициатива осталась только «на бумаге». Мы поговорили с одним из «мятежников» в рядах эсеров — пока еще действующим депутатом Госдумы. По его просьбе мы не будем называть его фамилию (аудиозапись разговора в распоряжении редакции есть).

«В конце осени прошлого года состоялось расширенное заседание центрального совета партии «Справедливая Россия», на котором подводились итоги региональных сентябрьских выборов в законодательные собрания. Выборы, надо заметить, для нашей партии сложились удачно: эсеры оказалась представлены во многих областных и республиканских думах и муниципальных советах. Лидер партии Сергей Миронов не скрывал своего удовольствия и с редко присущим ему энтузиазмом рисовал нам красивую картину грядущих парламентских выборов: мы не просто достигнем небывалых доселе показателей, а станем второй партией в Госдуме.

Делясь некоторыми подробностями своей встречи с президентом, Сергей Михайлович даже обронил, что глава государства будто бы готов выступить за переформатирование парламента и создание двухпартийной системы. Этими двумя партиями, как нетрудно догадаться, по мнению Миронова, должны были стать «Единая Россия» и «Справедливая Россия». «Коммунисты вольются в наши ряды, а проект ЛДПР можно считать закрытым», — сказал он тогда. Вряд ли стоит описывать, насколько сильно все мы были впечатлены этой фразой. Учитывая, что ЛДПР в последние годы, очевидно, по согласованию с администрацией президента, активно использовала крайне радикальную публичную риторику и таким образом оттягивала на себя часть русских националистов, с трудом верилось в реальность таких перспектив.

Однако впоследствии эсеры иногда улавливали довольно любопытные сигналы, свидетельствовавшие о близости руководителя «Справедливой России» с Кремлем. Сам факт относительно частого диалога между Мироновым и Путиным не казался удивительным: президент регулярно взаимодействует с партийными лидерами и реагирует на их просьбы и жалобы. Но вот координация Миронова и администрации президента вызывала вопросы. Между тем в декабре 2015 года Сергей Миронов вызвал к себе депутата Петрова — по духу больше бизнесмена, нежели политика, основателя группы компаний «РОЛЬФ» и на тот момент, пожалуй, самого крупного спонсора партии. По итогам длительного разговора, содержание которого Сергей (Петров) затем в красках пересказывал однопартийцам, Миронов, по сути, вычеркнул его из нашей партии. Ошарашенный Петров негодовал: «Я столько лет содержал партию! Как так?» — «Не нужны мне больше, Сергей, твои деньги!» — отвечал Миронов.

Выяснилось, что чиновник из управления внутренней политики администрации президента болезненно воспринял интервью депутата Дмитрия Гудкова, в котором тот назвал в числе своих сторонников в парламенте Сережу Петрова. В принципе идеологическая близость Петрова и Гудкова никогда не смущала Миронова, ведь они охотно оставляли друг другу карточки для голосования, часто общались в стенах Госдумы, обедали вместе, — но тут вдруг он увидел в Петрове «диссидента». Это был, пожалуй, самый яркий индикатор того, что Миронов стал плотно взаимодействовать с администрацией.

27 июня (уже в этом году) на партийном съезде мы собрались утвердить предвыборную программу партии и федеральный список кандидатов на выборах. Но наш лидер приготовил нам массу сюрпризов, кардинально перетасовав региональные списки и объявив о замене некоторых «первых» номеров на новых членов партии. Так мы узнали, что вчерашние либерал-демократы Игорь Ананских, Денис Волчек, Ирина Чиркова, единороссы Вадим Белоусов и Александр Ремезков и коммунист Сергей Собко вдруг в течение одной ночи стали эсерами. Слухи о том, что Ананских рискует лишиться места в рядах ЛДПР, ходили давно, но трудно было предположить, что этот мандат ему готов подарить Сергей Михайлович Миронов. Впрочем, был ли это подарок?

Также недоумение вызвало включение в региональный список по Курганской области депутата Ремезкова, о чьих похождениях в Краснодарском крае незадолго до выборов рассказывало федеральное телевидение.

Замена лидеров списков на «перебежчиков» (многие из которых в итоге прошли в Думу) всерьез разозлила партийцев: однажды дело чуть было не дошло до публичной драки с Мироновым. Особое желание «выяснить отношения» проявляли представители Северо-Кавказской группы, которых в списках «подвинули» ниже из-за нового члена партии — футбольного тренера Валерия Газзаева. Как затем пояснили некоторые сотрудники аппарата партии, место в Госдуме Газзаеву якобы было обещано неким лицом из «Газпрома» за его рьяное противостояние министру спорта Виталию Мутко во время выборов президента Российского футбольного союза (РФС) и лоббирование отмены лимита на легионеров в футболе.

Дополнило веселую картину на съезде появление в рядах партии известного интеллектуала Анатолия Вассермана, политолога Михаила Делягина и балерины Анастасии Волочковой. Последняя запомнилась дважды: когда проводила задорную фотосессию, на которую выстроилась почти половина делегатов съезда, и когда рассуждала о принципах социал-демократии в избирательном штабе партии в полупрозрачном платье.

В общем, несмотря на этот, так скажем, эксцесс в ходе съезда, абсолютное большинство кандидатов разъехались по своим регионам с полной уверенностью в том, что Сергей Михайлович сделает все для того, чтобы партия добилась хорошего результата. Этой уверенности способствовали и увещевания: «Справедливая Россия» проведет самую мощную федеральную предвыборную агитацию. Обещалось хорошее финансирование, яркие видеоролики, смелые выступления на дебатах и, что подчеркивалось особо (хотя и не на расширенных встречах), административная поддержка на местах.

О том, что эти обещания не будут исполнены, стало понятно летом, когда подавляющее большинство кандидатов были вынуждены занимать деньги для того, чтобы проводить агитацию в регионах. Расходы пришлось нести, кстати, на обещанные видеоролики, так как отснятые на партийные деньги кадры лично меня и многих моих коллег категорически не устроили по своему качеству.

Качество выступлений на дебатах тоже оставило удручающее впечатление: в федеральном информационном поле наша партия оказалась откровенно самой слабой. Многие затем сошлись во мнении, что лидер партии ошибочно сузил повестку кампании: постоянно упоминались казусы в жилищно-коммунальном комплексе, а за пределами остались проблемы работников бюджетной сферы — почти не говорилось про учителей и врачей. Не сработала и ключевая идея Сергея Михайловича: «публичное уничтожение «Единой России» и ее лидера Дмитрия Медведева». Впоследствии глава предвыборного штаба партии Александр Бурков скажет: «Критикуя Медведева, мы нарвались на обратную реакцию».

В общем, все региональные отделения были брошены на амбразуру на свой страх и риск: ни денег, ни видеороликов, ни административной поддержки (еще раз спасибо Сергею Михайловичу за его идею о необходимости критики Медведева).

Тем не менее многие по-прежнему доверяли Миронову, поскольку он постоянно нам вдалбливал: партия получит не менее четверти мандатов в Госдуме. Видимо, в качестве дополнительной обработки сознания за неделю до выборов значительные партийные средства были потрачены на выпуск газеты тиражом около 5 млн экземпляров, передовицу которой украшал соцопрос, якобы проведенный администрацией президента. В соответствии с этим опросом, «Единая Россия» получала 46% голосов, «Справедливая Россия» — 25%, КПРФ — 18%, ЛДПР — 10%. Наверняка у кого-то осталась эта газета, а свою я, увы, выбросил.

Итак, у меня есть все основания предполагать, что Миронов знал: его фракция составит 23 депутата.

Руководитель аппарата партии Татаринов пожимал плечами: «У нас нижний порог — 70 тысяч голосов». Явку никто из руководства не учитывал. Между тем в ноябре прошлого года, когда принимался бюджет на 2016 год, усилиями Минфина был внесен ряд поправок в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми оказались урезаны обязательные расходы на информирование населения о проведении выборов. Думаю, это было сделано намеренно: для искусственного снижения явки. Поэтому в ряде регионов отдельные категории населения, которые не пользуются интернетом и изредка смотрят местное телевидение, попросту не знали о грядущих выборах.

22 сентября, когда вся страна увидела этот грандиозный провал партии «Справедливая Россия», Миронов оправдывался на президиуме партии. Я там присутствовал. То, что он произнес, повергло нас в еще большее уныние: «Меня развели. За две недели до выборов мне позвонили из администрации и предложили выступить с политическим заявлением. Я это делать отказался. Вместо меня это сделал Жириновский. А теперь послушайте. Сегодня социального заказа на проект «Справедливая Россия» от власти нет. Делайте выводы». Какие выводы нам делать? Что, партии скоро не будет как таковой?

Лично я, как и многие мои однопартийцы, уверены: россказни Сергея Михайловича и нарисованные им же соцопросы — просто блеф. Он действительно взаимодействовал с администрацией президента, и нынешний показатель — результат этого взаимодействия. Недаром Миронов по окончании выборов в целом назвал их «успешными».

Вместе с тем, если для страны эти выборы завершились, для самого Миронова — точно нет. Слишком много обязательств он взял на себя перед людьми.

Самый лучший результат «Справедливая Россия» показала в Челябинской области — более 15% голосов избирателей. Пройти должны были двое: лидер списка Валерий Гартунг и второй номер — Ильдар Самиев. В том, что Гартунг получит мандат, никто в принципе не сомневался. Вопросы были по Самиеву, которому очень нужен был этот мандат: в конце прошлого года по подозрению в даче взятки был задержан его партнер по ТРЦ «Колумбус» Роман Манаширов, и перспектива привлечения к ответственности самого Самиева выглядела вполне реальной. Как тут быть без депутатской неприкосновенности?.. Насколько мне известно, с руководством партии была достигнута следующая договоренность: Гартунг выставлялся по Коркинскому одномандатному округу Челябинска, где должен был выиграть у единоросса Анатолия Литовченко. Таким образом, «списочный» мандат отходил Самиеву. Но Гартунг проиграл: всё решили какие-то 3% голосов. Прибывшая в Челябинск рабочая группа ЦИК не обнаружила существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов…

Аналогичная ситуация произошла с другим спонсором партии — Денисом Волчеком, который шел третьим номером в региональном списке по Санкт-Петербургу. Предполагалось, что второй номер списка Елена Драпека победит в Северо-Восточном одномандатном округе № 211, а первый номер, депутат питерского ЗакСа Олег Нилов, выступит обычным «фронтменом» списка и уступит мандат Волчеку. В результате по окончании выборов, как говорится, что-то пошло не так: Драпека успешно избралась в Думу, а следом за ней в Москву отправился Нилов, который уступил место в ЗакСе племяннице Сергея Миронова Надежде Тихоновой (она, кстати, возглавит фракцию эсеров в ЗакСе). Волчек, как и Самиев, как и многие-многие другие, не попавшие в Госдуму люди, с нетерпением ждут встречи с Мироновым.

Пока же Сергей Михайлович недоступен. 26 сентября, когда лидеры фракций делили комитеты («Единая Россия» получила 13 комитетов, ЛДПР и коммунисты — по 5, «Справедливая Россия» — всего 3) и провожали уходящего в СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина, от эсеров присутствовал Михаил Емельянов. Дело в том, что Сергей Михайлович еще находится в отпуске на Кипре.»