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Новости

2203 СК: Петросян захватил заложников в банке Москвы из-за долгов по кредитам

26.08.2016 Теги: банк, банки, бизнес, заложники, кредит, суды, уголовное дело

Следствие считает основным мотивом захвата отделения «Ситибанка» в центре Москвы тяжелое финансовое положение задержанного, заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, передает ТАСС.

«В качестве первостепенного мотива следователи Главного управления рассматривают тяжелое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по кредитным договорам перед различными банками», — сказала она.

В пятницу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя ситуацию с захватом банка, предложил изменить кредитную политику.

По словам омбудсмена, тяжелая жизненная ситуация бизнесмена, который пошел на захват заложников, не может служить оправданием для подобных противоправных действий, однако инцидент доказывает необходимость обсуждения реформы кредитной политики страны.

«Банкротство — это тяжелейший стресс для предпринимателя, его близких и всех сотрудников, которые были заняты на предприятии. Свой долг и свою задачу уполномоченного я вижу в том, чтобы обеспечить профилактику подобных случаев», — сказал Титов.

Он добавил, что не может выступать защитником бизнесмена, так как поступок предпринимателя находится вне компетенции уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Вечером 24 августа бизнесмен Арам Петросян взял в заложники четырех человек в офисе «Ситибанка» на Большой Никитской улице. У него на шее была обмотанная желтым скотчем коробка — впоследствии оказалось, что она была наполнена солью. Через несколько часов, отпустив всех заложников, Петросян сдался.

Позже на допросе Петросян полностью признал свою вину и рассказал, что не собирается убивать заложников, а хотел привлечь внимание к своей с бизнесом, которая возникла четыре года назад, ему пришлось влезть, в долги. С тех пор он стал регулярно обращаться в органы государственной власти с различными инициативами по поддержке предпринимателей.

Перед захватом бизнесмен опубликовал видео, в котором просил президента Владимира Путина создать институт банкротства для физических и юридических лиц, а также структуры, которые помогали бы бизнесменам в сложных ситуациях.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного Кодекса России («захват заложников»).


8 комментариев

2
Ярослав Деньщиков , 26 августа 2016 в 09:25
Не тяжелое финансовое состояние толкают людей на подобные поступки, а отчаяние, опустошенность и обреченность, которую они ощущают при взаимодействии с органами судебной и исполнительной власти. Они понимают, наконец, что государством управляют бандиты, судят людей бандиты и "охраняют" людей бандиты. Пока это единичные неудачные вспышки сопротивления.
Потому что до этого доперли более-менее умные люди, которые понимают, что террором эту проблему не решить. Что банковские клерки не виноваты в том, что творят их боссы и владельцы. Но когда окажется, что под шумок борьбы с тиранией можно грабить банки и использовать хорошеньких девушек, будет намного интереснее.
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0
Алекс Ковалев , 26 августа 2016 в 10:10
Ярослав Деньщиков , 26 августа 2016 в 09:25
"банковские клерки не виноваты в том, что творят их боссы и владельцы"
Не виноваты? Возможно, но масса людей (и не только клерков), в принципе не плохих, а может даже очень честных и совестливых, с энтузиазмом играет в игру предложенную "боссами и их владельцами". И это немое согласие развязывает руки "управляющим бандитам" и "охраняющим бандитам".
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1
Ярослав Деньщиков , 26 августа 2016 в 11:22
Да, но это и называется террор. Когда за поступки президента или генсека должны гибнуть глупые матери-одиночки, голосовавшие за них, например.
Нужно быть очень принципиальным и честным человеком, чтобы не идти работать в Сбербанк, ВТБ, Газпром, Роснефть и кучу других организаций, понимая, что твоя хорошая вкусная зарплата это отобранные последние копейки у какой-нибудь пенсионерки, учительницы или медсестры.
Но это не значит, что всех, кто там работает, надо убивать. Это и есть народ, который мало думает, но много хочет. Его нужно воспитывать и учить, а не убивать. А верхушка, принимающая решения и изобретающая гнусные "правила игры", должна ответить за все отобранные копейки. Но до них ведь человек с коробкой не дойдет никогда.
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0
Arsen Lupin , 26 августа 2016 в 11:40
Только коммунизм, только хардкор :) Народ-то воспитываться и учиться не хочет, пока его в "центры перевоспитания" не загонишь.
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1
Алексей колесников , 26 августа 2016 в 09:43
Как бы немного интересно, что за бизнес у него был..
Попиливал муниципальный бюджет, работая прокладкой между чиновниками и мусорами ?
Или что то производил - выращивал??
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0
Motors59 1 , 26 августа 2016 в 10:57
Я бы не стал злорадствовать,чем бы он ни занимался.Я видел человека,который в кредит взял новую фуру Вольво,за нее банк у него отобрал двухэтажный дом в Обухове под Киевом,это как ближнее Подмосковье,сам он сидел возле поломанной машины в Донецке и плакал,денег на ремонт не было.Так что с моей точки зрения мужику захватившему банк -- респект и уважуха,другие в его ситуации вешаются.
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0
Ольга S. , 26 августа 2016 в 09:44
зато стабильность.................
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2
Nail Timler , 26 августа 2016 в 10:57
"Петросян захватил заложников в банке" - с утра прочитал новость, чуть в штаны не ....
"Аншлагу" денег не хватает, заложников начали брать?
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