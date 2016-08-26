Следствие считает основным мотивом захвата отделения «Ситибанка» в центре Москвы тяжелое финансовое положение задержанного, заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, передает ТАСС.

«В качестве первостепенного мотива следователи Главного управления рассматривают тяжелое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по кредитным договорам перед различными банками», — сказала она.

В пятницу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя ситуацию с захватом банка, предложил изменить кредитную политику.

По словам омбудсмена, тяжелая жизненная ситуация бизнесмена, который пошел на захват заложников, не может служить оправданием для подобных противоправных действий, однако инцидент доказывает необходимость обсуждения реформы кредитной политики страны.

«Банкротство — это тяжелейший стресс для предпринимателя, его близких и всех сотрудников, которые были заняты на предприятии. Свой долг и свою задачу уполномоченного я вижу в том, чтобы обеспечить профилактику подобных случаев», — сказал Титов.

Он добавил, что не может выступать защитником бизнесмена, так как поступок предпринимателя находится вне компетенции уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Вечером 24 августа бизнесмен Арам Петросян взял в заложники четырех человек в офисе «Ситибанка» на Большой Никитской улице. У него на шее была обмотанная желтым скотчем коробка — впоследствии оказалось, что она была наполнена солью. Через несколько часов, отпустив всех заложников, Петросян сдался.

Позже на допросе Петросян полностью признал свою вину и рассказал, что не собирается убивать заложников, а хотел привлечь внимание к своей с бизнесом, которая возникла четыре года назад, ему пришлось влезть, в долги. С тех пор он стал регулярно обращаться в органы государственной власти с различными инициативами по поддержке предпринимателей.

Перед захватом бизнесмен опубликовал видео, в котором просил президента Владимира Путина создать институт банкротства для физических и юридических лиц, а также структуры, которые помогали бы бизнесменам в сложных ситуациях.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного Кодекса России («захват заложников»).