Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

886 За покупку алкоголя детьми предложили штрафовать родителей

26.08.2016 Теги: алкоголь, дети, законодательство

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) готовит поправки в законодательство, которые предусматривает штрафы для родителей, чьи дети покупают алкоголь, сообщает «Коммерсантъ». 

В настоящее время наказание в случае покупки несовершеннолетними спиртного несут только продавцы. АКОРТ предлагает  штрафовать и родителей — на сумму в размере 2–3 тыс. руб. и в размере 4–5 тыс. руб. при повторном нарушении.

Кроме этого, ассоциация предлагает изменить федеральный закон №171 «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Сейчас там указано, что продавец имеет право лишь попросить покупателя предъявить документ, подтверждающий достижение им 18 лет, при этом покупатель может отказаться это делать. В новой редакции предлагается ужесточить этот пункт  — обязать покупателя предъявить документ.

Планируется, что АКОРТ закончит подготовку своих предложений к началу работы нового созыва Госдумы, депутатов которой розничные сети хотят привлечь к сложившей проблеме. По словам главы ассоциации Ильи Ломакина-Румянцева, применение принципов комплексной ответственности могло бы существенно сократить число ошибок и сделать продажу алкоголя несовершеннолетним невозможным.

По мнению юристов, инициатива противоречит российскому и международному праву. Они указывает, что в США в подобных случаях ответственность за покупку спиртного несут сами несовершеннолетние. 

В настоящее время закон РФ предусматривает штраф в размере 30–50 тыс. руб. для физических лиц, 100–200 тыс. руб. для должностных и 300–500 тыс. руб. для юрлиц за продажу алкоголя несовершеннолетним. Повторное нарушение грозит привлечением к уголовной ответственности.


8 комментариев

3
Катерина Пожарская , 26 августа 2016 в 09:57
Может органы опеки тоже привлечь, раз уж мы ищем кого-бы наказать.
Ответить 
7
Сергей Булавский , 26 августа 2016 в 10:20
Прелесть! Бюджету - тройная выгода: и акцизы за проданный алкоголь, и налоги, и штрафы. Три раза ободрать одну овцу - это высший класс!
Ответить 
2
Максим Инь , 26 августа 2016 в 09:59
Как же голь на выдумки хитра, когда нужно выслужиться перед луноликим и пополнить бюджет за счет граждан))
Т.е. будут продавать всем подряд, а на выходе хватать за руку и выдавать квитанции о штрафе?)))
Тогда надо закон о штрафовании соседей, друзей, родственников, которые это видели. А?
Добро пожаловать в 1937?
Ответить 
8
Алекс Ковалев , 26 августа 2016 в 10:00
"По мнению юристов, инициатива противоречит российскому и международному праву. Они указывает, что в США в подобных случаях ответственность за покупку спиртного несут сами несовершеннолетние."
Хороший подход в США! Чем раньше человек осознает свою ответственность за совершенные им правонарушения тем лучше. Только вот штраф в отношении подростка неприменим (откуда у неработающего деньги? мамины-папины?), а вот привлечение к общественным работам самое то. Пусть несовершеннолетний правонарушитель пометет улицы, проубирает мусор (им же и оставленный), только боюсь, что нашим законотворцам не воспитание нужно, а деньги изъятые из семейного бюджета.
Ответить 
5
andy klimens , 26 августа 2016 в 10:36
Че всего лишь штраф, надо и конфискацию и принудительные бесплатные работы вводить - пополнять бюджет, так пополнять!:)
К тому же,что плохого для нынешнего режима употребление алкоголя с детских лет - одни "+" - послушное пьяное большинство, которое проблемы свои будет решать погружением в алкотранс, средняя продолжительность жизни уменьшается - соответственно, нагрузка на пенсионный фонд и др. социальные выплаты снижается
Ответить 
1
Owod_ RUS , 26 августа 2016 в 12:23
А потом такие вот "инициативные" показушно возмущаются - за что это, мол, наши паралимпийцы несут коллективную ответственность, это ж, мол, двойные стандарты и т. д.!
Ответить 
1
Nail Timler , 26 августа 2016 в 13:56
А еще я предлагаю штрафовать внуков, если их бабушкам и дедушкам будут продавать спиртное, табак и презервативы.
Ответить 
1
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 14:06
А чего, хорошая стимуляция для родителей им самим покупать детям вотки, это ж дешевле, чем штраф, но гарантированная прибыль государству. Распивать можно вместе, опять же укрепление институту семьи. А в процессе можно, например и поорать чонить, типа обамачмо дедываивали, обмотавшись триколором и гейоргиевской ленточкой. Так что поднятие потреотического духа будет налицо. Трех зайцев одним выстрелом убьем!
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Страшно и злободневно

Партнеры

Трехэтажная жизнь. Зина и Антонина познакомились в доме-интернате, куда сдали себя сами, чтобы не быть обузой, и теперь помогают друг другу
Трехэтажная жизнь. Зина и Антонина познакомились в доме-интернате, куда сдали себя сами, чтобы не быть обузой, и теперь помогают друг другу

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

160
Елена С.: Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

26 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама