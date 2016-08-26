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886 За покупку алкоголя детьми предложили штрафовать родителей
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) готовит поправки в законодательство, которые предусматривает штрафы для родителей, чьи дети покупают алкоголь, сообщает «Коммерсантъ».
В настоящее время наказание в случае покупки несовершеннолетними спиртного несут только продавцы. АКОРТ предлагает штрафовать и родителей — на сумму в размере 2–3 тыс. руб. и в размере 4–5 тыс. руб. при повторном нарушении.
Кроме этого, ассоциация предлагает изменить федеральный закон №171 «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Сейчас там указано, что продавец имеет право лишь попросить покупателя предъявить документ, подтверждающий достижение им 18 лет, при этом покупатель может отказаться это делать. В новой редакции предлагается ужесточить этот пункт — обязать покупателя предъявить документ.
Планируется, что АКОРТ закончит подготовку своих предложений к началу работы нового созыва Госдумы, депутатов которой розничные сети хотят привлечь к сложившей проблеме. По словам главы ассоциации Ильи Ломакина-Румянцева, применение принципов комплексной ответственности могло бы существенно сократить число ошибок и сделать продажу алкоголя несовершеннолетним невозможным.
По мнению юристов, инициатива противоречит российскому и международному праву. Они указывает, что в США в подобных случаях ответственность за покупку спиртного несут сами несовершеннолетние.
В настоящее время закон РФ предусматривает штраф в размере 30–50 тыс. руб. для физических лиц, 100–200 тыс. руб. для должностных и 300–500 тыс. руб. для юрлиц за продажу алкоголя несовершеннолетним. Повторное нарушение грозит привлечением к уголовной ответственности.
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