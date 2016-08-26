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762 В результате взрыва на юго-востоке Турции погибли девять полицейских
На полицейском КПП в городе Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции прогремел взрыв. В результате девять полицейских погибли и еще 64 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Photos from #Cizre car bomb attack this morning, sourheast #Turkey.— Rasan Remzi (@RasanRemzi) 26 августа 2016 г.
9 killed, 64 wounded. pic.twitter.com/ZyKD6alxqt
Сообщается, что около семи часов утра (время совпадает с московским) на КПП в 50 метрах от здания полиции взорвался заминированный автомобиль. В результате полицейское управление полностью разрушено.
По словам очевидцев, сейчас слышны взрывы на складе оружия, который располагался недалеко от места теракта.
В организации теракта власти подозревают боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкая провинция Ширнак граничит с Сирией и Ираком. В ней проживает также и курдское население.
Напомним, 18 августа МИД России призвал россиян воздержаться от поездок на юго-восток Турции из-за участившихся там терактов.
В этот день в Турции произошла серия терактов, в результате которых погибли 11 человек, в том числе четыре турецких военнослужащих и один сотрудник службы безопасности, еще 226 человек получили ранения. Два взрыва произошли у полицейских участков в городах Элязыг и Ван. Власти Турции полагают, что теракты эти теракты совершили курдские боевики.
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