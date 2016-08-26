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Новости

762 В результате взрыва на юго-востоке Турции погибли девять полицейских

26.08.2016 Теги: взрыв, полиция, теракт, турция

На полицейском КПП в городе Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции прогремел взрыв. В результате девять полицейских погибли и еще 64 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что около семи часов утра (время совпадает с московским) на КПП в 50 метрах от здания полиции взорвался заминированный автомобиль. В результате полицейское управление полностью разрушено.

По словам очевидцев, сейчас слышны взрывы на складе оружия, который располагался недалеко от места теракта.

В организации теракта власти подозревают боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкая провинция Ширнак граничит с Сирией и Ираком. В ней проживает также и курдское население.

Напомним, 18 августа МИД России призвал россиян воздержаться от поездок на юго-восток Турции из-за участившихся там терактов. 

В этот день в Турции произошла серия терактов, в результате которых погибли 11 человек, в том числе четыре турецких военнослужащих и один сотрудник службы безопасности, еще 226 человек получили ранения. Два взрыва произошли у полицейских участков в городах Элязыг и Ван. Власти Турции полагают, что теракты эти теракты совершили курдские боевики.


2 комментария

-1
Юрий Морозов , 26 августа 2016 в 10:36
>> ...18 августа МИД России призвал россиян воздержаться от поездок на юго-восток Турции из-за участившихся там терактов...
МИД России ЗНАЛ???
Как же так? Мы же вроде опять подружились?
Или опять... Обама?
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1
Алекс Ковалев , 26 августа 2016 в 11:12
Юрий Морозов , 26 августа 2016 в 10:36
Моя жена еще месяц назад была против поездки в Турцию (командировка), притом по той же причине. В МИДе не работает... Но как же она узнала?!
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