На полицейском КПП в городе Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции прогремел взрыв. В результате девять полицейских погибли и еще 64 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что около семи часов утра (время совпадает с московским) на КПП в 50 метрах от здания полиции взорвался заминированный автомобиль. В результате полицейское управление полностью разрушено.

По словам очевидцев, сейчас слышны взрывы на складе оружия, который располагался недалеко от места теракта.

В организации теракта власти подозревают боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкая провинция Ширнак граничит с Сирией и Ираком. В ней проживает также и курдское население.

Напомним, 18 августа МИД России призвал россиян воздержаться от поездок на юго-восток Турции из-за участившихся там терактов.

В этот день в Турции произошла серия терактов, в результате которых погибли 11 человек, в том числе четыре турецких военнослужащих и один сотрудник службы безопасности, еще 226 человек получили ранения. Два взрыва произошли у полицейских участков в городах Элязыг и Ван. Власти Турции полагают, что теракты эти теракты совершили курдские боевики.