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Новости

941 «Ведомости» сообщили о возможном принятии однолетнего бюджета на 2017 год

26.08.2016 Теги: бюджет, правительство

Бюджет на 2017 год правительство может подготовить как однолетний. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

По мнению одного из них, на трехлетнем бюджете видны все проблемы: свести бюджет даже 2017 года с тем дефицитом, что предлагает Минфин (3,2%), практически невозможно. Другой чиновник добавляет: чтобы бюджет был реалистичным, в нем должны быть учтены решения по налогам, даже если они будут приняты после 2018 года, по пенсионной системе, а сейчас их нет и нет уверенности. Третий чиновник отмечает, что мешают также выборы.

До сих пор обсуждался именно трехлетний бюджет, но в последнее время появилась идея оставить однолетний бюджет еще на год, цитирует издание своего источника. По его мнению, это нужно из-за очень большой неопределенности, сложно планировать бюджет на трехлетку, потому что он будет исполняться уже за пределами выборного цикла, неизвестно, какие решения по доходам и расходам будут приняты.

В марте правительство решило вернуться к трехлетнему формату бюджета, от которого отказалось в 2015 году.

В июле правительство в целом одобрило предельный размер бюджетных расходов на 2017-2019 годы. Дефицит бюджета в 2017 году запланирован на уровне 3,2% ВВП, в 2018 году — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП. Параметры на все три года рассчитаны из цены на нефть $40 за баррель.


9 комментариев

6
Евгений Ковальски , 26 августа 2016 в 11:49
Третий чиновник отмечает, что мешают также выборы."

Отмените выборы и назначьте Путина царём.

"Бюджет на 2017 год правительство может подготовить как однолетний."

Лучше помесячно считать. Так ещё понятнее. Во вторых можно раздуть штат чиновников, ведь работы больше станет. Нужно чаще смотреть на монитор, который показывает цену на нефть.

"Параметры на все три года рассчитаны из цены на нефть $40 за баррель."

Так получается не чиновники рассчитывают, а нефть. В таком случае чиновников, министров можно смело увольнять. Зачем держать огромную армию бездельников в министерстве, если прямую зависимость "Уровень нашей жизни - цена на нефть" может посчитать простая секретарша?
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1
Васо Днепровский , 26 августа 2016 в 12:22
Так получается не чиновники рассчитывают, а нефть.
---
Это еще вчера Греф подтвердил - мол, нефть пошла вверх и в РФ наметилась экономическая стабилизация...
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1
Евгений Ковальски , 26 августа 2016 в 13:13
Сегодня нефть пошла вниз и великий банкир Греф опять заткнулся.
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2
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 11:59
правильно ! ... пока бюджет на год, а там - как карта ляжет ...
тaк ведь, товарищи ? - "жираф большой - ему видней" (а тем более - на непомерно высоких кабуках)
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2
Юрий Кожин , 26 августа 2016 в 12:24
"У крестьянина три сына..."
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0
Nail Timler , 26 августа 2016 в 13:47
А еще лутшее - однодневный бюджет. Улюкаев с утра встал - за окном +20С - профицит, -20С - дефцыт.
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0
Александр Бердников , 26 августа 2016 в 13:57
Да что там мелочиться, давайте лучше помесячно. А ещё лучше --- понедельно. Или вообще без бюджета --- всё равно он не исполняется по причине нереалистичности и жульничества при скрытом финансировании "секретных" статей.
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0
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 14:08
Однолетку - в три года!
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0
Алим Седьмой , 26 августа 2016 в 14:38
У России теперь один удел - день прожил и ладно! Спасибо тебе господи... ой... Владим Владимыч, за наше счастливое....счастливый день!
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