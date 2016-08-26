Бюджет на 2017 год правительство может подготовить как однолетний. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

По мнению одного из них, на трехлетнем бюджете видны все проблемы: свести бюджет даже 2017 года с тем дефицитом, что предлагает Минфин (3,2%), практически невозможно. Другой чиновник добавляет: чтобы бюджет был реалистичным, в нем должны быть учтены решения по налогам, даже если они будут приняты после 2018 года, по пенсионной системе, а сейчас их нет и нет уверенности. Третий чиновник отмечает, что мешают также выборы.

До сих пор обсуждался именно трехлетний бюджет, но в последнее время появилась идея оставить однолетний бюджет еще на год, цитирует издание своего источника. По его мнению, это нужно из-за очень большой неопределенности, сложно планировать бюджет на трехлетку, потому что он будет исполняться уже за пределами выборного цикла, неизвестно, какие решения по доходам и расходам будут приняты.

В марте правительство решило вернуться к трехлетнему формату бюджета, от которого отказалось в 2015 году.

В июле правительство в целом одобрило предельный размер бюджетных расходов на 2017-2019 годы. Дефицит бюджета в 2017 году запланирован на уровне 3,2% ВВП, в 2018 году — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП. Параметры на все три года рассчитаны из цены на нефть $40 за баррель.