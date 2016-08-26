Власти Москвы анонсировали вторую волну сноса самостроев в ночь на понедельник, 29 августа, сообщил глава столичной госинспекции по недвижимости Сергй Шогуров, передает РИА Новости.

Будут снесены объекты из списка самостроя, который мэрия Москвы обнародовала 28 июня.

Ранее Мосгорсуд признал законной вторую волну сноса павильонов в Москве. Иск подавала компания «Союз Сона», владеющая объектами у станции метро «Улица 1905 года», попавшими во второй список. По словам адвоката Артура Айрапетова, представляющего интересы истцов, «у остальных (владельцев павильонов, — ред.) теперь нет шансов».

Власти Москвы 28 июня опубликовали второй список объектов недвижимости, которые город считает самостроем и намерен снести в ближайшие два месяца. Входящие в него объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского.

В перечень вошли 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования, либо в полосах отвода инженерных сетей. В частности, 84 объекта расположены в охранных зонах московского метрополитена.

Напомним, первая волна сноса павильонов прошла в ночь с 8 на 9 февраля 2016 года и получила название «ночи длинных ковшей». Сотрудники коммунальных служб города на бульдозерах разрушали постройки в то время как протестующие владельцы помещений и арендаторы в последний момент выносили товары из своих магазинов. Решение о сносе 104 объектов, признанных самостроем, правительство Москвы приняло в декабре 2015 года.

Глава администрации президента Сергей Иванов назвал снесенные павильоны «гадюшниками», которые «не имеют отношения к так называемому малому бизнесу, поскольку, как правило, являются рассадниками криминала и антисанитарии».

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил необходимость сноса объектов тем, что они были возведены на инженерных коммуникациях и над технической зоной метро, что опасно для жителей города.