Новости
2267 Власти Москвы анонсировали вторую «ночь длинных ковшей»
Власти Москвы анонсировали вторую волну сноса самостроев в ночь на понедельник, 29 августа, сообщил глава столичной госинспекции по недвижимости Сергй Шогуров, передает РИА Новости.
Будут снесены объекты из списка самостроя, который мэрия Москвы обнародовала 28 июня.
Ранее Мосгорсуд признал законной вторую волну сноса павильонов в Москве. Иск подавала компания «Союз Сона», владеющая объектами у станции метро «Улица 1905 года», попавшими во второй список. По словам адвоката Артура Айрапетова, представляющего интересы истцов, «у остальных (владельцев павильонов, — ред.) теперь нет шансов».
Власти Москвы 28 июня опубликовали второй список объектов недвижимости, которые город считает самостроем и намерен снести в ближайшие два месяца. Входящие в него объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского.
В перечень вошли 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования, либо в полосах отвода инженерных сетей. В частности, 84 объекта расположены в охранных зонах московского метрополитена.
Напомним, первая волна сноса павильонов прошла в ночь с 8 на 9 февраля 2016 года и получила название «ночи длинных ковшей». Сотрудники коммунальных служб города на бульдозерах разрушали постройки в то время как протестующие владельцы помещений и арендаторы в последний момент выносили товары из своих магазинов. Решение о сносе 104 объектов, признанных самостроем, правительство Москвы приняло в декабре 2015 года.
Глава администрации президента Сергей Иванов назвал снесенные павильоны «гадюшниками», которые «не имеют отношения к так называемому малому бизнесу, поскольку, как правило, являются рассадниками криминала и антисанитарии».
Мэр столицы Сергей Собянин объяснил необходимость сноса объектов тем, что они были возведены на инженерных коммуникациях и над технической зоной метро, что опасно для жителей города.
Фото дня
Блог редакции
«Не будем сидеть в кустах». Как идет предвыборная кампания на улицах Москвы
Про марш на Москву, полицейские дубинки и народную демократию
«Не прекращайте тренировочный процесс»
Что означает турецкая военная операция в Сирии
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно397
-
Гуковские шахтеры3170
-
В Москве началась избирательная кампания1316
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров17221
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву10515
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3366
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»92473
Сливание и поглощение81311
«Агата Кристи»: как братья стали небратьями80212
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
21 комментарий