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Новости

2267 Власти Москвы анонсировали вторую «ночь длинных ковшей»

26.08.2016 Теги: власти, москва, снос

Власти Москвы анонсировали вторую волну сноса самостроев в ночь на понедельник, 29 августа, сообщил глава столичной госинспекции по недвижимости Сергй Шогуров, передает РИА Новости.

Будут снесены объекты из списка самостроя, который мэрия Москвы обнародовала 28 июня.

Ранее Мосгорсуд признал законной вторую волну сноса павильонов в Москве. Иск подавала компания «Союз Сона», владеющая объектами у станции метро «Улица 1905 года», попавшими во второй список. По словам адвоката Артура Айрапетова, представляющего интересы истцов, «у остальных (владельцев павильонов, — ред.) теперь нет шансов».

Власти Москвы 28 июня опубликовали второй список объектов недвижимости, которые город считает самостроем и намерен снести в ближайшие два месяца. Входящие в него объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского.

В перечень вошли 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования, либо в полосах отвода инженерных сетей. В частности, 84 объекта расположены в охранных зонах московского метрополитена.

Напомним, первая волна сноса павильонов прошла в ночь с 8 на 9 февраля 2016 года и получила название «ночи длинных ковшей». Сотрудники коммунальных служб города на бульдозерах разрушали постройки в то время как протестующие владельцы помещений и арендаторы в последний момент выносили товары из своих магазинов. Решение о сносе 104 объектов, признанных самостроем, правительство Москвы приняло в декабре 2015 года.

Глава администрации президента Сергей Иванов назвал снесенные павильоны «гадюшниками», которые «не имеют отношения к так называемому малому бизнесу, поскольку, как правило, являются рассадниками криминала и антисанитарии». 

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил необходимость сноса объектов тем, что они были возведены на инженерных коммуникациях и над технической зоной метро, что опасно для жителей города. 


21 комментарий

1
Юрий . , 26 августа 2016 в 11:49
Как все начиналось...

Двое, проезжая в машине по Москве.
- Сереж, глянь, а что это там у тебя за магазинчик такой страшненький?
- Не беспокойтесь Владимир Владимирович, все исправим! Все-все исправим! За одну ночь! Ну или максимум за две!
---
Забота Кремля о малом бизнесе росла не по дням, а по ночам...
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-7
Arsen Lupin , 26 августа 2016 в 11:52
Вот бы еще в Питере кое-где подчистили, к примеру, на Сенной...
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9
Юрий . , 26 августа 2016 в 11:56
Arsen Lupin , 26 августа 2016 в 11:52

В Питере уж лучше Ольгино снести, а то там столько грязи развелось. Прибежище паразитов устроили. По всей стране от них запах идет.
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-8
Arsen Lupin , 26 августа 2016 в 12:01
Записывайтесь в экипаж Авроры, товарищ. Все в ваших руках %)
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4
Юрий . , 26 августа 2016 в 12:29
Arsen Lupin , 26 августа 2016 в 12:01

Не-не, ни каких Аврор! Много чести. Клопов и тараканов только дустом...
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2
Нина Щукина , 26 августа 2016 в 11:56
Опомнились! А где, вы - ВЛАСТЬ были, когда давали разрешение на возведение этих трущеб????????
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1
Владимир Василенко , 26 августа 2016 в 13:51
Как что делали? И тогда тоже анонсировали. Сейчас в России власти очень любят все анонсировать. Хотя я смутно представляю что это такое - АНОНСИРОВАТЬ. Оно по звучанию почему-то воспринимается как что-то очень неприличное. Отстаю видимо от современной действительности.
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-5
Бен Джойс , 26 августа 2016 в 14:22
Владимир, а что в Киеве не сносят самострой, который называют МАФами (малыми архитектурными формами)??
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0
Владимир Василенко , 26 августа 2016 в 14:34
Сносят поэтапно. Насколько эффективно - не знаю. Я не киевлянин.
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-3
Бен Джойс , 26 августа 2016 в 14:39
Ну, аналогичное происходит в вашей стране, ено критикуете нашу, очень интересно...
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1
Владимир Василенко , 26 августа 2016 в 15:19
Это не критика. Ответил на вопрос да только и всего. Или вам не понравилось мое критическое отношение к слову - АНОНСИРОВАТЬ ?. Так еще более противней звучат такие как омбудсмен и бойфренд.
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0
Александр Бердников , 26 августа 2016 в 14:06
Ну как. Тогда они стригли деньгу за разрешения на возведение этих трущоб. Теперь свободное место кончилось и трущобы больше не возводят. Так что мэрия расчищает свободные площадки, чтобы стричь деньги за повторное возведение, но уже новых трущоб. И так по циклу.

Есть, знаете ли, такие бесконечные циклы: while (true) do... --- пока внутри цикла не произойдёт системное прерывание и вся система не вылетит в трубу.
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-2
Александр К , 26 августа 2016 в 15:10
Александр Вы не правы, допустим у метро Семеновская были палатки со всей невыносимой грязью, не понятными строениями и бомжами. Продавали все подряд как на каком-то блошином рынке. Стояли какие-то закусочные от которых воняло (уж простите).Сейчас разбили парк, поставили скамейки. Рядом институт, на лавочках сидят студенты, читают и общаются. На Пушкинской площади снесли ТЦ Пирамиду, теперь коренные москвичи могут вспомнить Пушкинскую площадь. Изменились Чистые пруды (имею ввиду станцию метро). В общем лепота! А где-то Собянин положил плитку, теперь по ней можно ходить в лаптях, да и медведям по легче, асфальт то горячий (летом))
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-1
A H , 26 августа 2016 в 14:31
Бен Джойс и Люпин = Бивис и Бадхед...
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-3
Бен Джойс , 26 августа 2016 в 14:40
А.Н. Вуди Вудпекер.
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-3
Александр К , 26 августа 2016 в 14:46
Бен Джойс и Люпин = Бивис и Бадхед...
__________________
Глупо, и очень глупо для взрослого человека. Не понимаю одного, Сергей Алексеевич всегда не терпит посты с оскорблениями и с переходами на личности. Но вам по моему простительно, все таки вы жертва "нашего режима"!
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1
A H , 26 августа 2016 в 15:04
Мир вам, не ув. Александр Казулин.
Я всего лишь ассоциировал двух штатных писарей НГ с мультяшными персонажами. И кого я этим оскорбил ?
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-1
Александр К , 26 августа 2016 в 15:16
За обращение ко мне по имени и фамилии спасибо (без иронии). Впервые мою фамилию написали правильно, а до этого коверкали как могли, и Вам неуважаемый А.Н. все прощали . Все таки......ну сами понимаете почему! Хорошего Вам дня!
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-2
Александр К , 26 августа 2016 в 15:16
в отличие от Вас, своей фамилии не стесняюсь!
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0
Елена Иванова , 26 августа 2016 в 15:46
A H , 26 августа 2016 в 15:04
Я всего лишь ассоциировал двух штатных писарей НГ с мультяшными персонажами. И кого я этим оскорбил ?
Мультяшных персонажей :)
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0
Юрий (Минск) , 26 августа 2016 в 14:33
Длинный ковш гранате не помеха !
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