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Новости

8947 Путин одобрил введение курортного сбора в России

26.08.2016 Теги: крым, отдых, путин

Президент России Владимир Путин одобрил введение в стране курортного сбора в тех регионах, где есть санаторно-курортные комплексы. «Пилотный проект» будет реализован в четырех регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье), сообщает Интерфакс.

Глава государства заявил, что сбор должен быть необременителен для отдыхающих и идти строго на развитие санаторно-курортной инфраструктуры. 

«Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих», — сказал он.

При этом Минфин не должен сокращать поддержку регионам, добавил Путин, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову. 

«А то посчитаете, что они разбогатели, а регионы эти деньги направят на другие цели. Вот и все. А мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма», — сказал президент.

В ответ на это Силуанов сообщил, что сбор должен быть на уровне 50-100 рублей и добавил, что такую идею поддерживают в Совете Федерации.

Идея ввести курортный сбор в России обсуждалась в начале апреля. Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский тогда обращал внимание, что жители Краснодарского края, Сочи и Крыма «бьют тревогу по состоянию пляжной составляющей туризма в силу того, что резкий всплеск посещаемости приводит к перегрузке пляжной зоны». Курортный сбор Рязанский назвал «вынужденной мерой». 

Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на министерство по делам Северного Кавказа сообщила, что в России курортный сбор введут с 2017 года. При этом сообщалось, что первым регионом. где его введут, станет Ставропольский край. Предполагалось, что сбор не будет входить в стоимость путевки, туристы смогут оплатить его при прибытии или отъезде с курорта.

О другом сборе — туристическом — в мае писала газета «Известия». Сообщалось, что правительство России не одобрило его введение, поскольку это приведет к подорожанию отдыха, что в свою очередь станет препятствием развитию российских курортов. Нежелательным введение нового налога сочли и в Роспотребнадзоре, Минпромторге, Минфине, Минэкономразвития, Минюсте и других ведомствах. Вместе с тем Ростуризм поддержал введение туристского сбора.

В России уже существовал курортный сбор с 1991 по 2004 год. Тогда сбор не платили пенсионеры, дети, инвалиды и отдыхающие по путевкам.


37 комментариев

17
alisa alieva , 26 августа 2016 в 12:20
Нашли еще один способ обобрать народ.
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6
Сергей Булавский , 26 августа 2016 в 12:43
Тем больше причин отдыхать не в России. А эти сборы всё равно местные гоблины разворуют!
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3
A H , 26 августа 2016 в 13:45
Поэтому курортный збор нужно начинать вводить с крымчан...
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11
ВРАЧ ПСИХИАТР , 26 августа 2016 в 12:23
Глава государства заявил, что сбор должен быть необременителен для отдыхающих и идти строго в (удалено модератором)...
От модератора: Ну, уж напраслину-то на главу государства не возводите. Про "карман коррупционеров" он ничего пока еще не говорил)).
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5
Юрий . , 26 августа 2016 в 12:34
Очевидное-невероятное. Курортов нет, а курортный сбор есть.
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-12
Александр К , 26 августа 2016 в 12:40
Юрий, а почему вы считаете что курортов нету? может Вы кроме (своего) Мариупольского курорта не где не были? Кстати от Енакиево далеко до курортов?
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13
Юрий . , 26 августа 2016 в 12:49
Александр К , 26 августа 2016 в 12:40

Мне, как проживающему в России гражданину России, смешон Президент России пытающийся влезть во все, даже в то чего нет.
Если бы Обама собрал вдруг всех крупных владельцев отелей на морском побережье и начал бы учить их развитию туризма в США, то над ним бы ржала вся Америка.
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-11
Александр К , 26 августа 2016 в 13:22
Юрий я не говорю о том какое у вас гражданство, мне все равно. Плевать если честно! Просто хочется узнать от Енакиево далеко до Мариуполя, ну Вам то не знать? все таки родная земля, родной Ваш город.
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2
Васо Днепровский , 26 августа 2016 в 13:38
В нормальные времена было чуть менее 200 км.
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-9
Александр К , 26 августа 2016 в 13:55
Спасибо Васо! Только почему-то Ваш бывший земляк не хочет отвечать, наверное стесняется своей исторической Родины, а я вот не стесняюсь! И Крымчан не ругаю за то что повелись на пенсии и пособии в России, так как сам когда-то отказался от одного гражданства в пользу гражданства РФ.И в какой-то степени благодарен что моя историческая Родина (т.е. РФ) меня приняла!
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3
Васо Днепровский , 26 августа 2016 в 14:01
Спасибо Васо!
---
Гуглу спасибо. Я всего 2 точки на карте поставил.

Про Сало, Крым и ваше гражданство - вступать в полемику желания нет.

Хорошего вам дня.
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-6
Александр К , 26 августа 2016 в 14:05
Гуглу спасибо. Я всего 2 точки на карте поставил.
________________
Я так и думал! Но Вам все равно спасибо за ответ, и Вам хорошего дня. Надеюсь Сало объявиться со своим фирменном ответом "вывсеврете")))
От модератора: Сначала объявится модератор. И обратит ваше внимание на то, что вопросы, вами задаваемые можно вполне оценить по разряду "флуд, не относящийся к теме публикации". Т.е. увод от обсуждения темы важной и нужной в пустую перебранку. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые вполне могут произойти.))
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-4
Александр К , 26 августа 2016 в 14:24
Сергей Алексеевич не смею с Вами спорить (правила форума знаю). Вы правы, мои вопросы не по теме и к теме статьи не относятся. Буду ждать...
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8
Сергей Булавский , 26 августа 2016 в 13:24
Американские бизнесмены к Обаме по этому поводу просто бы не приехали. Вежливо ответили бы, что каждый должен заниматься своим делом... Если оно у него есть. А если нет - получать пособие по убогости и не морочить другим голову...
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4
ВРАЧ ПСИХИАТР , 26 августа 2016 в 13:11
Согласен, виноват! Хорошо, что наказали Вы, а не более строгие органы!)))
Ответить 
9
Вадим Галенский , 26 августа 2016 в 12:28
Путин одобрил введение курортного сбора в России.
Глава государства заявил, что сбор должен быть необременителен для отдыхающих и идти строго на развитие санаторно-курортной инфраструктуры.
***********************
Проще говоря "денег нет" (с),поэтому вводятся новые поборы,окромя тех что уже есть.

При этом Минфин не должен сокращать поддержку регионам, добавил Путин, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову.
*****************************
А вот и подтверждение версии о "денег нет" (с). Какой бы не была сумма сбора,регионы РФ снимают с довольствия и думаю это будет касатся не только курортных регионов. Бюджет двоих не вынесет,или ВПК и войнушки по всему миру или бюджетники-россияне (в том числе "сакральные" крымчане). Ответ напрашивался сам собой...
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12
Owod_ RUS , 26 августа 2016 в 12:29
«Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих», — сказал он." - всё правильно. Когда лезешь в карман к ребёнку правой рукой, левой нужно давать ему конфетку (дешёвую, конечно же) и гладить ребёнка по головке. Ну, или в пупок целовать...
Ответить 
10
Otto Traumer , 26 августа 2016 в 12:30
Работаешь - платишь налоги. Отдыхаешь- платишь сборы. Как говорил персонаж из одного советского мультфильма - "Это добром не кончится...".
Ответить 
4
Володя Морозов , 26 августа 2016 в 12:32
..где еще есть санаторно-курортные комплексы =)
Ответить 
1
Вениамин Хозин , 26 августа 2016 в 12:33
Глава государства заявил, что сбор должен быть необременителен для отдыхающих
---------------------------------------
И снова любимое занятие -попытка посиделок не на стуле и поедания рыбки.
Ответить 
8
Sergey Flestrin , 26 августа 2016 в 12:49
"Незаметно для отдыхающих" - это как? По ночам у спящих "аккуратно" по карманам шарить? А если застукают - ссылаться на Обаму и НАТО.
Ответить 
1
Ашот Ибрагимов , 26 августа 2016 в 13:24
Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения
https://www.youtube.com/watch?...

Как правильно делить деньги!
https://www.youtube.com/watch?...
Ответить 
14
Green Wolf , 26 августа 2016 в 12:51
Сбор на ремонт "Провала".
Ответить 
-1
Dr. Eric Gaijin , 26 августа 2016 в 15:09
Green Wolf , 26 августа 2016 в 12:51
Сбор на ремонт "Провала"
:-):-):-):-):-):-)
++++++
Ответить 
5
Green Wolf , 26 августа 2016 в 12:54
Предполагалось, что сбор не будет входить в стоимость путевки, туристы смогут оплатить его при прибытии или отъезде с курорта.
----
А если уехать и не оплатить, то что?
Ответить 
5
Александр Бердников , 26 августа 2016 в 13:49
А для этого у нас есть т.н. "коллекторы". В Нацгвардии, например.
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