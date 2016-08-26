Путин одобрил введение курортного сбора в России.

Президент России Владимир Путин одобрил введение в стране курортного сбора в тех регионах, где есть санаторно-курортные комплексы. «Пилотный проект» будет реализован в четырех регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье), сообщает Интерфакс.

Глава государства заявил, что сбор должен быть необременителен для отдыхающих и идти строго на развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

«Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих», — сказал он.

При этом Минфин не должен сокращать поддержку регионам, добавил Путин, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову.

«А то посчитаете, что они разбогатели, а регионы эти деньги направят на другие цели. Вот и все. А мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма», — сказал президент.

В ответ на это Силуанов сообщил, что сбор должен быть на уровне 50-100 рублей и добавил, что такую идею поддерживают в Совете Федерации.

Идея ввести курортный сбор в России обсуждалась в начале апреля. Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский тогда обращал внимание, что жители Краснодарского края, Сочи и Крыма «бьют тревогу по состоянию пляжной составляющей туризма в силу того, что резкий всплеск посещаемости приводит к перегрузке пляжной зоны». Курортный сбор Рязанский назвал «вынужденной мерой».

Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на министерство по делам Северного Кавказа сообщила, что в России курортный сбор введут с 2017 года. При этом сообщалось, что первым регионом. где его введут, станет Ставропольский край. Предполагалось, что сбор не будет входить в стоимость путевки, туристы смогут оплатить его при прибытии или отъезде с курорта.

О другом сборе — туристическом — в мае писала газета «Известия». Сообщалось, что правительство России не одобрило его введение, поскольку это приведет к подорожанию отдыха, что в свою очередь станет препятствием развитию российских курортов. Нежелательным введение нового налога сочли и в Роспотребнадзоре, Минпромторге, Минфине, Минэкономразвития, Минюсте и других ведомствах. Вместе с тем Ростуризм поддержал введение туристского сбора.

В России уже существовал курортный сбор с 1991 по 2004 год. Тогда сбор не платили пенсионеры, дети, инвалиды и отдыхающие по путевкам.