Новости
8947 Путин одобрил введение курортного сбора в России
Президент России Владимир Путин одобрил введение в стране курортного сбора в тех регионах, где есть санаторно-курортные комплексы. «Пилотный проект» будет реализован в четырех регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье), сообщает Интерфакс.
Глава государства заявил, что сбор должен быть необременителен для отдыхающих и идти строго на развитие санаторно-курортной инфраструктуры.
«Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих», — сказал он.
При этом Минфин не должен сокращать поддержку регионам, добавил Путин, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову.
«А то посчитаете, что они разбогатели, а регионы эти деньги направят на другие цели. Вот и все. А мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма», — сказал президент.
В ответ на это Силуанов сообщил, что сбор должен быть на уровне 50-100 рублей и добавил, что такую идею поддерживают в Совете Федерации.
Идея ввести курортный сбор в России обсуждалась в начале апреля. Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский тогда обращал внимание, что жители Краснодарского края, Сочи и Крыма «бьют тревогу по состоянию пляжной составляющей туризма в силу того, что резкий всплеск посещаемости приводит к перегрузке пляжной зоны». Курортный сбор Рязанский назвал «вынужденной мерой».
Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на министерство по делам Северного Кавказа сообщила, что в России курортный сбор введут с 2017 года. При этом сообщалось, что первым регионом. где его введут, станет Ставропольский край. Предполагалось, что сбор не будет входить в стоимость путевки, туристы смогут оплатить его при прибытии или отъезде с курорта.
О другом сборе — туристическом — в мае писала газета «Известия». Сообщалось, что правительство России не одобрило его введение, поскольку это приведет к подорожанию отдыха, что в свою очередь станет препятствием развитию российских курортов. Нежелательным введение нового налога сочли и в Роспотребнадзоре, Минпромторге, Минфине, Минэкономразвития, Минюсте и других ведомствах. Вместе с тем Ростуризм поддержал введение туристского сбора.
В России уже существовал курортный сбор с 1991 по 2004 год. Тогда сбор не платили пенсионеры, дети, инвалиды и отдыхающие по путевкам.
Фото дня
Блог редакции
«Не будем сидеть в кустах». Как идет предвыборная кампания на улицах Москвы
Про марш на Москву, полицейские дубинки и народную демократию
«Не прекращайте тренировочный процесс»
Что означает турецкая военная операция в Сирии
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно412
-
Гуковские шахтеры3177
-
В Москве началась избирательная кампания1318
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров17230
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву10519
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3366
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»92480
Сливание и поглощение81326
«Агата Кристи»: как братья стали небратьями80215
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
37 комментариев