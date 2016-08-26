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Новости

1053 Правительство ограничило госзакупки иностранных мяса и рыбы

26.08.2016 Теги: госзакупки, медведев, правительство, продукты

Правительство ограничило госзакупки для государственных и муниципальных нужд некоторых иностранных продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

«Ограничение закупок будет осуществляться по правилу “третьего лишнего”: если на тендер подано еще как минимум две заявки от России или стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), то заявка с импортными продуктами отклоняется. Это позволит установить на территории Евразийского экономического союза гарантированный рынок сбыта и обеспечит сохранение внутренней конкуренции среди сельхозпроизводителей наших стран», — пояснили в министерстве сельского хозяйства.

В перечень включены переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, шелушенный рис, сахар, соль и другие продукты.

В документе поясняется, что включенные в перечень продукты производятся в России и государствах ЕАЭС в достаточных объемах и ограничение их допуска в целях госзакупок «будет способствовать развитию производства продовольственных товаров в России и странах ЕАЭС».

«Установленные ограничения распространяются только на закупки для государственных и муниципальных нужд. Они не касаются коммерческих закупок, поставок продовольственных товаров в магазины, торговые сети, коммерческие предприятия питания и т.д.», — говорится в тексте документа.

На поставку иностранных фруктов и овощей ограничений пока решено не вводить из-за дефицита отечественных аналогов. как пояснил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, «отечественными фруктами и тепличными овощами Россия обеспечена лишь на треть».

«Сначала надо существенно нарастить собственное производство», — отметил он.

Новый порядок вступит в силу с 3 сентября 2016 года. С этого момента организаторам закупки продуктов для государственных и муниципальных нужд (например, для больниц, школ, заключенных или военных) предписано отклонять заявки поставщиков иностранных продуктов.

Ранее правительством были введены ограничения на закупку для государственных и муниципальных нужд непродовольственных товаров, в том числе изделий легкой промышленности, автомобилей и другой продукции машиностроения.


25 комментариев

6
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 13:24
Интересно как с этим коррегируются правила ВТО?
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-8
Бен Джойс , 26 августа 2016 в 13:32
А санкции, как предусмотрены ВТО?
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Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 13:37
Комментарий удален
-8
Бен Джойс , 26 августа 2016 в 13:47
Олексii, что случилось, аргументы кончились?
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2
Васо Днепровский , 26 августа 2016 в 14:07
и какие именно санкции по мнению известного эксперта Бена Джойса противоречат ВТО?
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-3
Бен Джойс , 26 августа 2016 в 14:14
Джойс поинтересовался у знатока Алексея и Киева, о том не противоречат ли санкции правилам ВТО? Это был вопрос, Васико, а не утверждение, может тут найдется грамотный человек и объяснит.
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0
Васо Днепровский , 26 августа 2016 в 14:45
А что вам до санкций? По указанию Вседержителя Дзюдохерии они вам мешать не должны. Или Беня не согласен с самими П.?
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-3
Бен Джойс , 26 августа 2016 в 14:51
Васико, мастер по переобуванию в воздухе, вопрос был о том, соответствуют ли правилам ВТО санкции в отношении РФ? А не о согласии с санкциями или нет.
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0
Васо Днепровский , 26 августа 2016 в 14:56
Бен, повторю специально для вашего поизносившегося ума - какое вам дело до санкций вообще. Вы же радоваться должны, что они есть...
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-1
Отто Гротеволь , 26 августа 2016 в 14:50
Бен Джойс , 26 августа 2016 в 14:14
Санкции введены в отношении отдельной, немногочисленной группы лиц, которым запрещён въезд в страны ЕС и Канады, США и т.д., заимствования банками РФ капиталов на международных рынках и т.п. Всё это не касается ВТО. То, что ВТО касается: запрет на экспорт в РФ технологий и приборов двойного назначения и запрет вести бизнес с фирмами, расположенными в Крыму. Время от времени что-то подобное вводится и в отношении других стран, членов ВТО, и на мой взгляд, логично (ИМХО). А вот ответные российские санкции целиком торговые и касаются ВТО, потому что они запрещают ввоз в страну всякого-разного (не хочу начинать перечислять). Кроме с/х и химии в России из отраслей от санкций не выиграл абсолютно никто. Ну, а пофамильно - тоже понятно, кто самый большой олигарх в с/х...
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7
Александр Бердников , 26 августа 2016 в 13:33
Маразм крепчает? Если выставляется, например, тухлое мясо от агрохолдинга Ткачёва или там тухлый лосось от "Русского моря" Тимченко, то иностранная заявка с вдвое меньшей ценой и хорошим качеством отбрасывается? Лихо, господин Медведев, очень лихо. Даже для Вас имеет место некий перебор, по моему скромному личному мнению.

Бедному (во всех смыслах) Ленинградскому Государственному Университету долго придётся отмываться от позора, что Вы в нём учились и даже что-то преподавали.

(P.S. Кстати, не соизволите сообщить в своём Твиттере размер (удалено модератором)
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1
Александр Бердников , 26 августа 2016 в 14:23
(значит, теперь и цитаты из "Швейка" под запретом?)
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3
Александр Бердников , 26 августа 2016 в 13:37
"Склонять у гробового входа,
"О Смерть!" --- воскликнула Природа,
"Когда удастся мне опять
Такого олуха создать?"

(Ничего личного, просто Роберт Бёрнс. Музыка навеяла.)

Может, господин Медведев в глубине своей медведевско-юридической души и не дурак. Но он столь долго и столь искусно притворяется, что эта маска уже, похоже, накрепко приросла. (У Жириновского были те же проблемы, но он с ними справился. В пользу разрешения когнитивного диссонанса путём идентичности с маской.)
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2
Александр Бердников , 26 августа 2016 в 13:43
«... ограничение их допуска в целях госзакупок будет способствовать развитию производства продовольственных товаров в России и странах ЕАЭС».

Росту цен, падению качества и набиванию карманов избранных олигархов бюджетными деньгами это будет способствовать. И так уже дерьмо вместо хлеба едим, прости Господи.
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1
Алим Седьмой , 26 августа 2016 в 14:29
Я уже не могу мата коментировать купелнные в магазине российские продукты. Недавно купил для дачи консервы для дачи (ирногда приходится что-то по-быстрому приготовить из тех запасов, что есть в наличии), так в тушенке вообще не обнаружил мяса. Там есть несколько неких сгустов из соевого белка, залитых водой и небольши количеством жира. А в рыбных консервах больше воды (на этикетке указано, что это рыба, а не уха из рыбы) чем рыбы. Вот такими прдуктами (которые я САМ купил по свой довериевости с отечественным продуктам) теперь будуть кормить принудительно.
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5
Nail Timler , 26 августа 2016 в 13:43
Чот мне одному катса, что у Ткачева с Пригожиным ща масть попрёт.
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0
Elena Stulka , 26 августа 2016 в 14:40
Лукашенко!!!)))
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-1
Dr. Eric Gaijin , 26 августа 2016 в 15:27
Назарбаев :-):-):-)
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0
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 13:51
Ааа, ну это только для государственных и муниципальных нужд ограничения. Это правильно, а то еще наедятсо чиновники эностранных мясу и рыбы, не говорящих по-русски и финансируемых из иностранных источников, и заведетсо у них в животиках ветер свободы.
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0
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 13:56
гениальное ограничение правительства ! - подаренным путину омскими фермерами бычком накормить всю россию.
да и нет проблем ! - любимые шавки могут слетать пообедать в Ниццу , а поужинать в Дубае (ограничение это - на пользу людЯм рф, собачки ведь тут ни при чём)
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2
Владимир Спиридонов , 26 августа 2016 в 14:10
Ах, вымрут и Обаму обвинят...

Сколько надо пробыть в правительстве, сколько надо изучить наук, кем надо быть нравственно, чтобы оправдывать свой рабочий день перед самим собой на этой должности таким постановлением!
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-1
петр зима , 26 августа 2016 в 14:38
А масло пальмовое хоть оставят-то?
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0
Алим Седьмой , 26 августа 2016 в 14:50
А то-ж! Теперь пальмовое масло - наше все! Его нет только в мтеринском молоке. Еще оставят известь, мел, гипс и борную кислоту - без них молоко российское - не молоко.
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-1
Elena Stulka , 26 августа 2016 в 14:39
Какое поле деятельности для Лукашенко!!!
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