Правительство ограничило госзакупки для государственных и муниципальных нужд некоторых иностранных продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

«Ограничение закупок будет осуществляться по правилу “третьего лишнего”: если на тендер подано еще как минимум две заявки от России или стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), то заявка с импортными продуктами отклоняется. Это позволит установить на территории Евразийского экономического союза гарантированный рынок сбыта и обеспечит сохранение внутренней конкуренции среди сельхозпроизводителей наших стран», — пояснили в министерстве сельского хозяйства.

В перечень включены переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, шелушенный рис, сахар, соль и другие продукты.

В документе поясняется, что включенные в перечень продукты производятся в России и государствах ЕАЭС в достаточных объемах и ограничение их допуска в целях госзакупок «будет способствовать развитию производства продовольственных товаров в России и странах ЕАЭС».

«Установленные ограничения распространяются только на закупки для государственных и муниципальных нужд. Они не касаются коммерческих закупок, поставок продовольственных товаров в магазины, торговые сети, коммерческие предприятия питания и т.д.», — говорится в тексте документа.

На поставку иностранных фруктов и овощей ограничений пока решено не вводить из-за дефицита отечественных аналогов. как пояснил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, «отечественными фруктами и тепличными овощами Россия обеспечена лишь на треть».

«Сначала надо существенно нарастить собственное производство», — отметил он.

Новый порядок вступит в силу с 3 сентября 2016 года. С этого момента организаторам закупки продуктов для государственных и муниципальных нужд (например, для больниц, школ, заключенных или военных) предписано отклонять заявки поставщиков иностранных продуктов.

Ранее правительством были введены ограничения на закупку для государственных и муниципальных нужд непродовольственных товаров, в том числе изделий легкой промышленности, автомобилей и другой продукции машиностроения.