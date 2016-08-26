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1199 В Чечне отказались от видеокамер на избирательных участках
Избирком Чечни решил не оснащать избирательные участки видеокамерами на грядущих выборах, а ограничиться наблюдателями, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избирательной комиссии Умара Байханова.
«Оснащение избирательных участков средствами видеонаблюдения требует финансовых затрат, и мы не видим в них необходимости, у нас в регионе достаточно развит институт наблюдателей. На совещании с представителями политических партий и кандидатов, участвующих в выборах, нами была достигнута договоренность, что они будут выставлять своих наблюдателей на выборах практически во все участковые комиссии», — заявил Байханов.
Он уверил журналистов, что кандидаты подписали соглашение, пообещав тем самым способствовать проведению честных выборов в республике.
18 сентября в России пройдет единый день голосования. Чечня, как и другие регионы, будет выбирать депутатов Госдумы, а также главу республики, депутатов местного парламента и представительных органов муниципальных образований.
Официально на пост главы Чечни претендуют нынешний исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров, кандидат от «Партии роста» Идрис Усманов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов и выдвиженец коммунистов, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев.
Ранее в пятницу стало известно о встрече президента Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. Исполняющий обязанности главы Чечни доложил президенту о «стабильной ситуации» в республике.
«Вот так потихоньку решаем вопросы, но, конечно, без Вашего участия, без Вашей поддержки у нас не получается — есть такие вопросы, которые требуют Вашего вмешательства», — завершил доклад Кадыров.
При этом не уточняется, в какие именно вопросы Кадыров попросил вмешаться президента.
Напомним, в начале апреля 2016 года истек срок полномочий Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.
2 июля Кадыров сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах («По воле Всевышнего Аллаха я дал согласие на участие в выборах Главы Чеченской Республики») и пообещал, что они «будут самыми честными и справедливыми в мировой практике».
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