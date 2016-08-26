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Новости

1199 В Чечне отказались от видеокамер на избирательных участках

26.08.2016 Теги: выборы, кадыров, чечня

Избирком Чечни решил не оснащать избирательные участки видеокамерами на грядущих выборах, а ограничиться наблюдателями, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избирательной комиссии Умара Байханова.

«Оснащение избирательных участков средствами видеонаблюдения требует финансовых затрат, и мы не видим в них необходимости, у нас в регионе достаточно развит институт наблюдателей. На совещании с представителями политических партий и кандидатов, участвующих в выборах, нами была достигнута договоренность, что они будут выставлять своих наблюдателей на выборах практически во все участковые комиссии», — заявил Байханов.

Он уверил журналистов, что кандидаты подписали соглашение, пообещав тем самым способствовать проведению честных выборов в республике.

18 сентября в России пройдет единый день голосования. Чечня, как и другие регионы, будет выбирать депутатов Госдумы, а также главу республики, депутатов местного парламента и представительных органов муниципальных образований.

Официально на пост главы Чечни претендуют нынешний исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров, кандидат от «Партии роста» Идрис Усманов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов и выдвиженец коммунистов, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев.

Ранее в пятницу стало известно о встрече президента Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. Исполняющий обязанности главы Чечни доложил президенту о «стабильной ситуации» в республике.

«Вот так потихоньку решаем вопросы, но, конечно, без Вашего участия, без Вашей поддержки у нас не получается — есть такие вопросы, которые требуют Вашего вмешательства», — завершил доклад Кадыров.

При этом не уточняется, в какие именно вопросы Кадыров попросил вмешаться президента.

Напомним, в начале апреля 2016 года истек срок полномочий Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

2 июля Кадыров сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах («По воле Всевышнего Аллаха я дал согласие на участие в выборах Главы Чеченской Республики») и пообещал, что они «будут самыми честными и справедливыми в мировой практике».


13 комментариев

2
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 14:00
В Чечне отказались от видеокамер на избирательных участках, а вить и действительно, зачем, аллах, он и так все видит.
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2
kirill malinov , 26 августа 2016 в 14:03
Куда делись вэб-камеры розданные на прошлые выборы? Кто ответил за кражу или умышленную порчу госимущества? По прошлой заявке Чурова, вэб-камерами были оснащены все в полном объёме.
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0
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 14:12
куда-а !? а недвижимости ... без них никак нельзя ! как же за крышами и башенками теремков вести наблюдение ?
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1
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 14:13
Ну, они как бы испарились, вместе с демократией.
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2
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 14:06
... от видеокамер, a от избирательных участкoв ?
такая открытость выборов в свободной стране может быть только перед кончиной
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1
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 14:06
Действительно бедная республика.
https://www.gazeta.ru/auto/201...
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2
Алекс Ковалев , 26 августа 2016 в 14:09
"у нас в регионе достаточно развит институт наблюдателей"
Судя по извинениям со снятыми штанами еще как развит! Чеченцы не глупые, зная что "наблюдатели" на участке все 146% проголосуют как надо!
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2
Алим Седьмой , 26 августа 2016 в 14:10
Ну, раз Кадыров сказал что выборы «будут самыми честными и справедливыми в мировой практике», то зачем нужны видеокамеры? Что тут не понятно?
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4
Владимир Спиридонов , 26 августа 2016 в 14:11
Читатели приветствуют решение, читателям всё видно без камер.
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1
Максим Сербин , 26 августа 2016 в 14:20
«Оснащение избирательных участков средствами видеонаблюдения требует финансовых затрат, и мы не видим в них необходимости, у нас в регионе достаточно развит институт наблюдателей. На совещании с представителями политических партий и кандидатов, участвующих в выборах, нами была достигнута договоренность, что они будут выставлять своих наблюдателей на выборах практически во все участковые комиссии»
=====
угу, развит. не по годам. главное, чтобы к нам не развивались эти работяги - чеченские наблюдатели.
больше всего мне понравилась фраза про "совещание" и "достигнута договоренность". опять же - на здоровье, только между собой. "совещайтесь" и "достигайте"
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1
bob benk , 26 августа 2016 в 14:32
Ну да,зачем лишние глаза...
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0
Владимир Василенко , 26 августа 2016 в 14:51
Спрашивается а зачем видеокамеры, когда приставленные наблюдатели и так прекрасно запомнят кто за кого голосовал. Все логично. А если какой наблюдатель плохо смотреть будет, и не всех заметит, то с него строго спросят ответственные люди самого Кадырова
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