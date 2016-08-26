Участники «тракторного марша» на Москву подвергаются силовому давлению со стороны сотрудников правоохранительных органов: одного из них арестовали, ко второму пришли домой с допросом, другим пообещали проблемы с учебой у детей. Об этом «Новой газете» сообщили лидер химкинских дальнобойщиков Андрей Бажутин и представитель вологодского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Надежда Куражковская.



Фото © Али Феруз / «Новая газета»

В частности, Бажутин рассказал, что сотрудники Центра «Э» в четверг, 25 августа, пришли домой и задержали одного из организаторов марша Алексея Волченко. Его арестовали на десять суток. По предварительной информации, Волченко вменяется экстремистская деятельность. В настоящее время он находится в отделении полиции города Кропоткин Краснодарского края.

«К остальным фермерам приезжают домой и запугивают, оказывают давление. ОБЭП проверяет финансово-хозяйственную деятельность. У фермеров сейчас, насколько я знаю, период сбора урожая. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов выясняют, у кого дети учатся или планируют поступать в вузы, и угрожают проблемами при поступлении, отчислениями», — добавил лидер химкинских дальнобойщиков.

В свою очередь Надежда Куражковская, которая сейчас находится вместе с Бажутиным и другими дальнобойщиками в Ростовской области, где несколько дней назад разогнали «тракторный марш», рассказала, что 26 августа полиция пришла в ее дом в Вологодской области в поселке Нижнее. Дома были только трое детей, двое из них несовершеннолетние.

«Старшая дочь позвонила мужу и сказала, что пришла полиция. После этого связь с ней тут же прервалась. Мы с мужем пытались до нее дозвониться, но безуспешно. Тогда я позвонила в отделение полиции Кадуйского района Вологодской области. Спросила, на каком основании они пришли ко мне домой, на что получила ответ, что с их отделения к нам никого не направляли», — рассказала Куражковская.

Старшая дочь активистки Елена не пустила сотрудников полиции в квартиру. Она вышла к ним на лестничную площадку, где те попытались ее допросить. Удостоверения они не показали, просто представились.

«Так как моя дочь учится на юриста, она им сказала, что, согласно 51 статье Конституции, она имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких», — добавила Куражковская.



Фото © Али Феруз / «Новая газета»

«Когда соседка передала телефон дочери, я попросила Лену, чтобы она потребовала от полиции удостоверения», — продолжила Надежда. Один из них показал — им оказался старший оперуполномоченный по Вологодской области Алексей Запанков, второй отказался. Сотрудники полиции сообщили, что их отправили по распоряжению ростовской полиции, городской или областной, она не уточнила.

«Они пытались выяснить все про меня, про моих детей. Сказали моей дочери, что мы здесь в Ростове провели митинг и нас арестовали. Сказали, что если она позвонит мне и попросит отпустить, то меня выпустят. Когда я объяснила дочери, что мы никакие митинги не проводили и нас не арестовывали, она успокоилась», — рассказала представитель вологодского ОПР.

По словам Куражковской, она участвует в марше, чтобы поддержать фермеров. «Мы выражаем им солидарность. У нас в стране еще остались люди, которых не запугали, не зажали, которые могут за себя постоять. Сейчас все забыли про Конституцию, про то, что у каждого есть права, которые можно и нужно отстаивать», — пояснила Куражковская.

Она добавила, что также выражает солидарность председателю санкт-петербургского отделения ОПР Сергею Владимирову, которого накануне, 24 августа, арестовали в Ростове-на-Дону на десять суток.

«Он приехал поддержать фермеров, они просто сидели на стоянке, разговаривали. Сначала к ним приехал полпред президента по Южно-федеральному округу, поговорил. Как только он уехал, приехал ОМОН и скрутил их. Мы сразу поехали в Ростов, чтобы поддержать его. При подъезде к городу нас обложили полицией: когда мы подъехали, их было очень много. Сейчас меньше, при этом много гражданских», — рассказала Куражковская.

По ее словам, по пути в Ростов-на Дону их несколько раз останавливали, каждый раз — на несколько часов. В первый раз это произошло на МКАД.

«Якобы у нас митинги и шествия, хотя мы просто стояли в пробке. Нас выстроили в колону и сфотографировали. Потом на каждого водителя составили протокол по статье КоАП 20.2. В следующий раз нас остановили. когда мы свернули на трассу М-4 «Дон». Продержали более четырех часов, машины проверяли с собаками-кинологами. В следующий раз нас остановили в Тульской области, когда мы встали на стоянку у кафе “253 км”. Там мы переночевали, утром собрались ехать, но нас снова заблокировали. Наконец, в последний, четвертый раз, нас задержали в Воронежской области на посту ГИБДД в Новой Усмани («Новая газета» писала об этом, — ред.)», — заключила Надежда Куражковская.



Фото © Али Феруз / «Новая газета»

Напомним, ранее Аксайский районный суд Ростовской области оштрафовал на 10 тысяч рублей участников тракторного марша Ивана Смыкова и Владимира Немцова. Их признали виновными по статье 20.2 КоАП России (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Активист «Объединения перевозчиков России» Рустам Малламагомедов рассказал, что вечером 22 августа на него напали и избили трое сотрудников ОМОНа.

В Москве полиция задержала и забрала документы у дальнобойщиков, которые направлялась в Краснодар поддержать участников «тракторного марша». Позже полиция отпустила их, составив протокол и изъяв флаги.

В Ростовской области после встречи с заместителем полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Леонидом Беляком задержали около 40 участников «тракторного марша» на Москву. Один из сотрудников правоохранительных органов объявил фермерам, что они проводят несанкционированный митинг.

23 августа фермеры устроили марш-пробег на Москву после того, как им не удалось рассказать премьеру Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах собственности в крае, а также о том, что в судах они сталкиваются с покрывающей действия рейдеров системой. Полиция в поселке Дорожный заблокировала стоянку тракторов и машин дальнобойщиков, чтобы помешать маршу.