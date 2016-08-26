Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
«Диалоги» из Риги. 27 августа. Прямой эфир
Версия для печати

Новости

2194 В интернете появилось объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона

26.08.2016 Теги: авто, бразилия, олимпиада


Фото автомобиля

На популярном автомобильном сайте появилось сообщение о продаже «олимпийской» машины — BMW X6. Такие автомобили вручили победителям Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Машина выдана самим призедентом России ВВ Путиным! За достижения на олимпийских играх в РИО 2016 а точнее за олимпийское золото!!!» — написал продавец автомобиля (орфография сохранена — ред.).

За новую BMW владелец запросил более 4,5 млн рублей.

Объявление появилось на сайте 25 августа. В пятницу, 26 августа, на странице указано, что автомобиль уже продан.

В четверг победители и призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро встретились с президентом Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым и получили государственные награды и ключи от новых автомобилей BMW. «Золотые» медалисты стали обладателями X6, «серебряные» призеры получили X4, а «бронзовые» — X3.

В Рио российские спортсмены завоевали 56 медалей, в том числе, 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.


13 комментариев

0
Сергей Кравченко , 26 августа 2016 в 15:01
Шок! Позорище...
Ответить 
3
Dr. Eric Gaijin , 26 августа 2016 в 15:21
А где здесь позорище?
С паршивой овцы хоть шерсти клок... :-)
Ну захотел чемпион продать халяву ... и?
Славно обработал вату, ну Путин ,,сам,, подарил... маладца! Вовремя среагировал... вторая ,,путинская,, бэха будет дешевле... :-)
Ответить 
3
Максим Сербин , 26 августа 2016 в 15:25
а что вас возмущает? и медали бы продавали, они не из золота просто. совершенно нормальная логика нормального человека - моя собственность, как хочу, так и распоряжаюсь. или вы, лично ВЫ, на премию гособлигации каждый раз покупаете? пещерный социализм какой-то...
Ответить 
3
Володя Морозов , 26 августа 2016 в 15:30
ну в этой истории прекрасно все. И премиумные "фашистские" авто скрепным чемпионам-патриотам в нищей стране, и их мгновенный слив с дисконтом через интернет
Ответить 
-1
Dr. Eric Gaijin , 26 августа 2016 в 15:45
Хех, надыть было колорадскими лентами раскрасить и впарить подороже... :-)
Аббажаю дебилов ... :-)
В сию новость надо было бы вставить не фото немецкого авто, а фото ,,счастливого,, нового обладателя :-)
Спасибо авторам и комментаторам... повеселили...
Ответить 
2
Алим Седьмой , 26 августа 2016 в 15:08
А медали еще не начали продавать?
Ответить 
0
Николай Камсков , 26 августа 2016 в 15:33
Хреново как-то с духовностью у спортпатриотов.
Ответить 
1
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 15:40
Призедент России ВВ Путин.
Ответить 
1
Dr. Eric Gaijin , 26 августа 2016 в 15:52
ФОТИЙ ТУ , 26 августа 2016 в 15:40
........
:-)
Спасибадедазапабеда? :-):-):-)
Ответить 
-3
Taras Pupkov , 26 августа 2016 в 15:44
Супер)))
А вдруг "скрепы" ни причём)))
Может его (BMW) продают из-за несогласия с присоединением Крыма и нежеланием принимать подарки от "кровавого режима"...
А вы так сразу оговорили человека))))
Ответить 
0
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 15:52
Ну, тогда бы в объявлении так и было написано, как у вас, а там такого нету.
Ответить 
0
Анатолий Беднов , 26 августа 2016 в 15:49
Это как во Франции: продавали прядь волос короля Карла Лысого.
Ответить 
0
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 15:55
Вот видите, как история повторяетсо, а у нас - царя Хрена Лысого.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Страшно и злободневно

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

160
Елена С.: Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

26 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама