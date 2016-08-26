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На популярном автомобильном сайте появилось сообщение о продаже «олимпийской» машины — BMW X6. Такие автомобили вручили победителям Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Машина выдана самим призедентом России ВВ Путиным! За достижения на олимпийских играх в РИО 2016 а точнее за олимпийское золото!!!» — написал продавец автомобиля (орфография сохранена — ред.).

За новую BMW владелец запросил более 4,5 млн рублей.

Объявление появилось на сайте 25 августа. В пятницу, 26 августа, на странице указано, что автомобиль уже продан.

В четверг победители и призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро встретились с президентом Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым и получили государственные награды и ключи от новых автомобилей BMW. «Золотые» медалисты стали обладателями X6, «серебряные» призеры получили X4, а «бронзовые» — X3.

В Рио российские спортсмены завоевали 56 медалей, в том числе, 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.