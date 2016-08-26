Бывшие акционеры ЮКОСа подали апелляцию на решение гаагского суда, передает ТАСС со ссылкой на представителя Апелляционного суда Гааги Линду Бун ван дер Дрифт.

«Я могу подтвердить, что дело находится в Апелляционном суде Гааги. Его участниками являются компании Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited, а также Российская Федерация», — сказала она.

Дата слушаний пока неизвестна.

Напомним, в 2014 году Гаагский третейский суд обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа в качестве компенсации за нарушение энергетической хартии и фактическое экспроприирование корпорации, а Европейский суд по правам человека обязал российскую сторону выплатить акционерам 1,86 миллиарда евро. Российская сторона не признала это решение Гаагского суда.

Однако в апреле 2016 года Окружной суд Гааги признал решение третейского суда недействительными и снял с России обязательства по выплате 50 млрд долларов.