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716 Экс-акционеры ЮКОСа подали апелляцию на решение гаагского суда
Бывшие акционеры ЮКОСа подали апелляцию на решение гаагского суда, передает ТАСС со ссылкой на представителя Апелляционного суда Гааги Линду Бун ван дер Дрифт.
«Я могу подтвердить, что дело находится в Апелляционном суде Гааги. Его участниками являются компании Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited, а также Российская Федерация», — сказала она.
Дата слушаний пока неизвестна.
Напомним, в 2014 году Гаагский третейский суд обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа в качестве компенсации за нарушение энергетической хартии и фактическое экспроприирование корпорации, а Европейский суд по правам человека обязал российскую сторону выплатить акционерам 1,86 миллиарда евро. Российская сторона не признала это решение Гаагского суда.
Однако в апреле 2016 года Окружной суд Гааги признал решение третейского суда недействительными и снял с России обязательства по выплате 50 млрд долларов.
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