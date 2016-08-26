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Новости

243 Суд арестовал захватившего банк в Москве предпринимателя

26.08.2016 Теги: арест, суды

Пресненский районный суд Москвы на два месяца арестовал предпринимателя Арама Петросяна, который захватил заложников в столичном отделении «Ситибанка», сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Петросяна меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 октября», — сказала судья Тереза Жребец.

Как уточняет телеканал «Дождь», во время заседания Петросян заявил, что будет сотрудничать со следствием.

«Я прошу суд меру пересечению не выбирать изоляцию. Это для меня смерть, моя мать не выдержит. Я прошу вас как человек человека. Я слово даю, что я ни шагу влево, ни шагу вправо», — цитирует обвиняемого телеканал. 

Его обвиняют по части 2 статьи 206 УК России (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия).

Ранее Петросян признал свою вину. По его словам, он не собирался убивать заложников, а хотел лишь привлечь внимание к своей проблеме.

Напомним, 24 августа бизнесмен Арам Петросян взял в заложники четырех человек в офисе «Ситибанка» на Большой Никитской улице, угрожая устроить взрыв. У него на шее была обмотанная желтым скотчем коробка, впоследствии оказалось, что это муляж с солью.

В ходе переговоров, в которых участвовал глава столичной полиции Анатолий Якунин, бизнесмен требовал дать ему доступ на федеральные телеканалы. Через несколько часов, отпустив всех заложников, Петросян сдался.


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