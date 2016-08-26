Типография «Пушкинская площадь» отказалась печатать журнал The News Times. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила главный редактор журнала Евгения Альбац.

«К сожалению, я должна сообщить читателям, что в понедельник журнал не придет ни в киоски, ни в магазины, ни к подписчикам. Сегодня типография «Пушкинская площадь», которая печатала журнал 8 лет, перед которой у нас ноль долгов, сообщила, что следующий номер она напечатать не может», — рассказала Альбац.

Как Альбац пояснила Интерфаксу, в типографии сообщили, что у них не хватает мощностей. Она подчеркнула, что знает, что на типографии было серьезное сокращение сотрудников, и крайне удивлена тем, что типография отказалась от 450 тысяч рублей, которые редакция платит за печать каждого тиража.

По ее словам, редакция пытается найти другую типографию, которая согласится печатать журнал.

The New Times — российский еженедельный журнал, выходит по понедельникам. Тираж оценивается в 50 тысяч экземпляров. В этом году Роскомнадзор вынес изданию предупреждение за то, что при упоминании украинского движения «Правый сектор» (организация запрещена в России), редакция не указала, что организация является запрещенной в России.