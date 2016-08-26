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704 Во Франции женщинам разрешили носить буркини
Решение по делу вынес Государственный Совет
Госсовет Франции вынес решение по знаковому для страны «делу буркини», отменив запрет на ношение мусульманского закрытого купальника.
Несколько попыток искупаться в этой одежде, предпринятых женщинами в разных городах Франции, закончились скандалами — в итоге местные власти принимали распоряжения, запрещающие появляться в буркини в общественных местах.
Одно из этих решений, принятых мэрией города Вильнев-Лубе (Лазурный берег), обжаловала в Госсовете французская Лига прав человека (LDH). Правозащитники сделали это после того, как административный суд Ниццы 22 августа признал решение мэрии законным.
И вот только что Госсовет отменил постановление властей Вильнева-Лубе, что должно повлиять на отмену еще 30 подобных решений, принятых в разных городах Франции.
Согласно постановлению, Государственный совет «не увидел никаких угроз общественной безопасности в одежде, которую кто-то может надевать для купания».
Автор
Юрий Сафронов
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