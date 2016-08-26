Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
«Диалоги» из Риги. 27 августа. Прямой эфир
Версия для печати

Новости

704 Во Франции женщинам разрешили носить буркини

Решение по делу вынес Государственный Совет

26.08.2016 Теги: запреты, их нравы, культура, мусульмане, суды, франция

Госсовет Франции вынес решение по знаковому для страны «делу буркини», отменив запрет на ношение мусульманского закрытого купальника.

Несколько попыток искупаться в этой одежде, предпринятых женщинами в разных городах Франции, закончились скандалами — в итоге местные власти принимали распоряжения, запрещающие появляться в буркини в общественных местах.

Одно из этих решений, принятых мэрией города Вильнев-Лубе (Лазурный берег), обжаловала в Госсовете французская Лига прав человека (LDH). Правозащитники сделали это после того, как административный суд Ниццы 22 августа признал решение мэрии законным.

И вот только что Госсовет отменил постановление властей Вильнева-Лубе, что должно повлиять на отмену еще 30 подобных решений, принятых в разных городах Франции.

Согласно постановлению, Государственный совет «не увидел никаких угроз общественной безопасности в одежде, которую кто-то может надевать для купания».


2 комментария

0
Алик Батов , 26 августа 2016 в 17:05
Vive la France!
Ответить 
1
Alex M. , 26 августа 2016 в 17:22
Культурное самоубийство запада продолжается под радостные вскрикивания либералов о мульти-культи и толерантности.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Юрий Сафронов

собкор в Париже

Другие материалы

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Страшно и злободневно

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

160
Елена С.: Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

26 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама