Госсовет Франции вынес решение по знаковому для страны «делу буркини», отменив запрет на ношение мусульманского закрытого купальника.

Несколько попыток искупаться в этой одежде, предпринятых женщинами в разных городах Франции, закончились скандалами — в итоге местные власти принимали распоряжения, запрещающие появляться в буркини в общественных местах.

Одно из этих решений, принятых мэрией города Вильнев-Лубе (Лазурный берег), обжаловала в Госсовете французская Лига прав человека (LDH). Правозащитники сделали это после того, как административный суд Ниццы 22 августа признал решение мэрии законным.

И вот только что Госсовет отменил постановление властей Вильнева-Лубе, что должно повлиять на отмену еще 30 подобных решений, принятых в разных городах Франции.

Согласно постановлению, Государственный совет «не увидел никаких угроз общественной безопасности в одежде, которую кто-то может надевать для купания».