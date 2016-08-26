Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
«Диалоги» из Риги. 27 августа. Прямой эфир
Версия для печати

Новости

358 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

26.08.2016 Теги: кремль, путин, сирия, эрдоган

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщает официальный сайт Кремля.

«Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Отмечена важность совместных усилий в русле борьбы с терроризмом», — сказано в заявлении Кремля.

Читайте также:

«Ось дружбы» будет восстановлена. До чего договорились Путин и Эрдоган

Главы государств также обсудили «вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах».

Напомним, 9 августа состоялась совместная встреча президента России с президентом Турции. Итогом переговоров стала договоренность о создании механизма по Сирии, а также возобновление «турецкого потока» и постепенная отмена санкций.

Это первая встреча лидеров двух стран после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 в ноябре прошлого года.


5 комментариев

1
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 17:01
Фффсе! У меня полное дежавю.Турция,без согласия ЗАКОННОЙ сирийской власти вторглась на сирийскую территорию,а с пособником террористов и торговцем с запрещенными Эрдоганом говорят о «вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах».
Тут явно какая то ошибка.
НГ!!!Проверьте источники новости!)))
Ответить 
0
Алим Седьмой , 26 августа 2016 в 17:07
Интересно, чем обязан будет Эрдоган Путину за его согласие не только бомбить приграниные с Турцией города, но и вводить туда войска. На чем сошлись?
Ответить 
0
Юрий . , 26 августа 2016 в 17:10
Для того что бы стать лучшим другом России нужно убить первого русского в 16 лет, или сбить российский самолет в 60...
Ответить 
-2
Бен Джойс , 26 августа 2016 в 17:17
Тогда Турчинов лучший друг РФ?
Ответить 
0
vlad celler , 26 августа 2016 в 17:36
Так эта значить што палучаеца ? Асад теперь не друг россиянам штоле ?
Слил его наш дорогой ...гм...Владимир Владимирович ?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Страшно и злободневно

Партнеры

Трехэтажная жизнь. Зина и Антонина познакомились в доме-интернате, куда сдали себя сами, чтобы не быть обузой, и теперь помогают друг другу
Трехэтажная жизнь. Зина и Антонина познакомились в доме-интернате, куда сдали себя сами, чтобы не быть обузой, и теперь помогают друг другу

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

160
Елена С.: Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

26 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама