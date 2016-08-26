Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщает официальный сайт Кремля.

«Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Отмечена важность совместных усилий в русле борьбы с терроризмом», — сказано в заявлении Кремля.

Главы государств также обсудили «вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах».

Напомним, 9 августа состоялась совместная встреча президента России с президентом Турции. Итогом переговоров стала договоренность о создании механизма по Сирии, а также возобновление «турецкого потока» и постепенная отмена санкций.

Это первая встреча лидеров двух стран после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 в ноябре прошлого года.