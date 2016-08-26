Новости
354 В Москве во время сноса палаток у метро «Дмитровская» обвалилась балка
В Москве у станции метро «Дмитровская» при демонтаже незаконных палаток пострадал один человек, сообщает агентство «Москва».
По словам очевидцев, обвалилась балка.
«Поступила информация о том, что при демонтаже незаконных построек в районе д. 97 по ул. Бутырская пострадал человек. По предварительным данным, он был госпитализирован в ближайшую больницу», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пятницу власти Москвы анонсировали вторую волну сноса самостроев в ночь на понедельник, 29 августа.
Напомним, 28 июня был опубликован второй список объектов недвижимости, которые город считает самостроем и намерен снести в ближайшие два месяца. Входящие в него объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского.
В перечень вошли 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования, либо в полосах отвода инженерных сетей. В частности, 84 объекта расположены в охранных зонах московского метрополитена.
Фото дня
Блог редакции
Аты-баты, где дебаты?
Беспризорный протест
«Не будем сидеть в кустах». Как идет предвыборная кампания на улицах Москвы
Про марш на Москву, полицейские дубинки и народную демократию
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно637
-
Гуковские шахтеры3304
-
В Москве началась избирательная кампания1357
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров17384
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву10565
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3371
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»92566
Сливание и поглощение81484
«Агата Кристи»: как братья стали небратьями80255
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев