В Москве у станции метро «Дмитровская» при демонтаже незаконных палаток пострадал один человек, сообщает агентство «Москва».

По словам очевидцев, обвалилась балка.

«Поступила информация о том, что при демонтаже незаконных построек в районе д. 97 по ул. Бутырская пострадал человек. По предварительным данным, он был госпитализирован в ближайшую больницу», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу власти Москвы анонсировали вторую волну сноса самостроев в ночь на понедельник, 29 августа.

Напомним, 28 июня был опубликован второй список объектов недвижимости, которые город считает самостроем и намерен снести в ближайшие два месяца. Входящие в него объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского.

В перечень вошли 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования, либо в полосах отвода инженерных сетей. В частности, 84 объекта расположены в охранных зонах московского метрополитена.