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Новости

801 Путин уволил двух генералов СК

26.08.2016 Теги: путин, следственный комитет, увольнения

Президент Владимир Путин освободил от должности первого заместителя руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Виталия Фролова и руководителя управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции Дмитрия Шершакова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, уволены восемь генералов. В их числе — замглавы МВД по республике Башкортостан Вячеслав Андреев, начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Вадим Антонов, замначальника Академии управления МВД России Василий Быкадоров, начальник ГУ МВД по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области Петр Иванов, первый заместитель начальника ГУ вневедомственной охраны МВД Алексей Лаушкин, а также руководитель следственного управления СКР по Тамбовской области Александр Тисковский.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на источники, в феврале 2015 года Шершаков был одним из основных претендентов на должность главного следователя СКР по Москве.

Фролов занял свой пост в апреле 2011 года.


7 комментариев

0
Владимир Василенко , 26 августа 2016 в 18:10
Как хорошо быть генералом,
Как хорошо быть генералом,
Лучшей работы,
Я вам, сеньоры,
Не назову!
(Эдуард Хиль)
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4
Nail Timler , 26 августа 2016 в 18:11
"Путин уволил двух генералов СК"
"Путин принял на работу двух лесников"
"Путин провел инспекцию в кладовках уборщиц"
Психологию завклубом не изменить - "Контрамарочки не нужны?"
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0
Владимир Василенко , 26 августа 2016 в 18:58
Ой, еще много чего - для ученых отлавливает амфоры,кольцует животных и "вожакует" стерхов , тушит пожары, водит комбайны, и самое главное - всей душой беспокоится о виолончелях.
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3
Александр Бердников , 26 августа 2016 в 18:20
Ну вот. Сперва Александр Васильевич Бортников наш доблестный СК пощипал, теперь лично Владимир Владимирович Путин то же самое сделал... Ну куда хрестьянину податься? Белые придут грабят, красные придут ... ну, в общем тоже не сахар. (С)
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-1
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 18:50
...в "пскопскИе" со сменными погонами надо подаваться
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1
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 18:48
двух их сотен (+ в отставке и с башенками) тысяч - большой урон для страны !
(ещё б их - на среднюю российскую пенсию посадить)
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0
Отто Гротеволь , 26 августа 2016 в 19:24
Вскрыты колоссальные злоупотребления в СК. Чистят все ближайшее окружение, Бастрыкин и в ус себе не дует. До этого: Минкульт. Замы арестованы, Мединский клеймит Голливуд. Минспорта: лучше не начинать. Мутко пользуясь беграничным дрверием, баллотируется на пост президента РФС. В ФТС вскывают миллиардные махинации, Бельянинова просят уйти, но тёплое местечко для него уже приготовлено. Никакой ответственности. Может в консерватории что-то подправить? Но там уже Ролдугин...
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