"Путин уволил двух генералов СК"

Президент Владимир Путин освободил от должности первого заместителя руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Виталия Фролова и руководителя управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции Дмитрия Шершакова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, уволены восемь генералов. В их числе — замглавы МВД по республике Башкортостан Вячеслав Андреев, начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Вадим Антонов, замначальника Академии управления МВД России Василий Быкадоров, начальник ГУ МВД по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области Петр Иванов, первый заместитель начальника ГУ вневедомственной охраны МВД Алексей Лаушкин, а также руководитель следственного управления СКР по Тамбовской области Александр Тисковский.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на источники, в феврале 2015 года Шершаков был одним из основных претендентов на должность главного следователя СКР по Москве.

Фролов занял свой пост в апреле 2011 года.