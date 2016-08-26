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801 Путин уволил двух генералов СК
Президент Владимир Путин освободил от должности первого заместителя руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Виталия Фролова и руководителя управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции Дмитрия Шершакова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, уволены восемь генералов. В их числе — замглавы МВД по республике Башкортостан Вячеслав Андреев, начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Вадим Антонов, замначальника Академии управления МВД России Василий Быкадоров, начальник ГУ МВД по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области Петр Иванов, первый заместитель начальника ГУ вневедомственной охраны МВД Алексей Лаушкин, а также руководитель следственного управления СКР по Тамбовской области Александр Тисковский.
Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на источники, в феврале 2015 года Шершаков был одним из основных претендентов на должность главного следователя СКР по Москве.
Фролов занял свой пост в апреле 2011 года.
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