Автомобиль с двумя сотрудниками пограничного управления ФСБ сорвался в пропасть в Армении, сообщает News.am.

Автомобиль Mitsubishi Pajero, за рулем которого был капитан пограничного управления ФСБ России в Армении Александр Свитко, скатился в овраг. Он был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой и скончался в больнице.

Военнослужащий-контрактник Артак Петросян, который также находился в машине, скончался на месте.

В Армении возбудили уголовное дело по части 2. статьи 242 Уголовного кодекса республики (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).