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Новости

398 В Армении в результате ДТП погибли два сотрудника ФСБ

26.08.2016 Теги: армения, дтп, фсб

Автомобиль с двумя сотрудниками пограничного управления ФСБ сорвался в пропасть в Армении, сообщает News.am.

Автомобиль Mitsubishi Pajero, за рулем которого был капитан пограничного управления ФСБ России в Армении Александр Свитко, скатился в овраг. Он был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой и скончался в больнице.

Военнослужащий-контрактник Артак Петросян, который также находился в машине, скончался на месте.

В Армении возбудили уголовное дело по части 2. статьи 242 Уголовного кодекса республики (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).


3 комментария

2
Dr. Eric Gaijin , 26 августа 2016 в 18:31
И вот какого... фасэбеее,, делает,, в ,,независимой,, Армении?
И после всех этих ,,залётов,, кто-нить будет ,,базлать,, о том, что Россия ни при чём и оне нейтрльны? Как жеж?
Провокаторы. И Азербайджану давно это стоит понять.... не будет России - будет мир и договорённость, в противном случае - только война...
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0
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 18:52
... как там, в совке, было (?) - "на их места придут тысячи!"
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0
Nail Timler , 26 августа 2016 в 19:46
"в наше время КГБ в булочную на Mitsubishi Pajero не ездила".
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