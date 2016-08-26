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1074 Контактная группа договорилась о прекращении огня на юго-востоке Украины
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились о бессрочном «режиме тишины» с полуночи 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя председателя ОБСЕ в группе Мартина Сайдика.
«Я должен сказать, что это совместные инициативы всех участников Контактной группы. Надеюсь, что дети смогут спокойно начать учебный год», — сказал Сайдик.
Напомним, 3 августа ООН опубликовала обновленные данные о количестве убитых во время конфликта на востоке Украины с апреля 2014 по конец июля текущего года. По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате боевых действий погибли 9 553 человека, еще 22 137 человек получили ранения.
ООН призвала все стороны конфликта соблюдать условия режима прекращения огня и вывести солдат из жилых районов.
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