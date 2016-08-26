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Новости

1074 Контактная группа договорилась о прекращении огня на юго-востоке Украины

26.08.2016 Теги: донбасс, обсе, украина

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились о бессрочном «режиме тишины» с полуночи 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя председателя ОБСЕ в группе Мартина Сайдика.

«Я должен сказать, что это совместные инициативы всех участников Контактной группы. Надеюсь, что дети смогут спокойно начать учебный год», — сказал Сайдик.

Напомним, 3 августа ООН опубликовала обновленные данные о количестве убитых во время конфликта на востоке Украины с апреля 2014 по конец июля текущего года. По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате боевых действий погибли 9 553 человека, еще 22 137 человек получили ранения. 

ООН призвала все стороны конфликта соблюдать условия режима прекращения огня и вывести солдат из жилых районов.


13 комментариев

6
Анатолий Прокопьев , 26 августа 2016 в 18:52
На моей памяти уже 100500 раз договаривались и каждый раз "шахтеры и трактористы" находили причины для продолжения войны.. После договоров 2014 года им надо было захватить аэропорт, после договора 2015 года - Дебальцево, что хотят захватить сейчас? Мариуполь?
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1
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 18:56
но ведь когда военторг закрыт ... шахтеры и трактористы не стреляют
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3
Анатолий Прокопьев , 26 августа 2016 в 19:02
Кто ж его закроет? Это уже больше, чем памятник, это теперь наше все!
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2
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 19:12
" ...его закроет?" - внезапная смерть завмага
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1
Ирина Черненко , 26 августа 2016 в 19:23
TCHISTIAKOV BORIS , 26 августа 2016 в 19:12
" ...его закроет?" - внезапная смерть завмага
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Чахлык невмерущий (Кощей бессмертный) - накаченный мельдонием и обколотый ботоксом, вечен для скрепосакральных россиян, как ленин со сталиным - живее всех живых... Он и из Мавзолея будет рулить...
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5
Анатолий Прокопьев , 26 августа 2016 в 19:01
ЛНРДНР мир невыгоден, иначе придется решать экономические проблемы, а их решить невозможно.. Да и не для мира создали группировку в 30 тыщ бойцов, прокормить и содержать такую армию в мирное время нереально.
Только перманентная война делает население лояльным, а затраты логичными..
Украине мир дает возможность снизить расходы на войну и направить их в экономику.. Но разве это кто-то позволит?
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6
Юрий . , 26 августа 2016 в 19:03
Россия набила Донбасс уже тысячами единиц тяжелой военной техники, тысячами "отпускников" и сотнями эшелонов боеприпасов и горючки. Как это все может не стрелять? И какое государство согласится терпеть у себя на территории такую орду?
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2
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 19:24
У меня ощущение.что огонь прекратят.Конечно единичные перестрелки будут,как без них,но радикально прекратят.У Московии осталось времени до 8 ноября. После победы Клинтон,шансов сохранить лицо не останется.
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0
Анатолий Прокопьев , 26 августа 2016 в 19:46
У меня ощущения, что в России военная истерия еще только набирает обороты..
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0
Юрий . , 26 августа 2016 в 19:48
АЛЕКСЕЙ НЕВАЖНО(КИЕВ) , 26 августа 2016 в 19:24

Кстати, в 2015, перед 1 сентября была такая же фигня с прекращением огня. Не долго оно продержалось. Сотни тон боеприпасов притащенных Россией на Донбасс жгли российским боевиками руки и требовали реализации.
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0
Владимир Василенко , 26 августа 2016 в 19:47
Путин уже натравил свой народ на Украину. И тому Россию еще долго не обуздать. Только международное давление и реальная сила в состоянии сдерживать ее имперский пыл. А все эти договоренности - политические игры российских ястребов.
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0
владимир рихтер , 26 августа 2016 в 19:48
Участники контактной группы, безусловно, стрелять друг в друга не будут. А вот что касается ЛДНР, то бессрочный военный конфликт - это их образ жизни. Долго "режима тишины" они не выдержат. Костер войны погаснет только тогда, когда в него перестанут подбрасывать дровишки.
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0
Василий Васильевич , 26 августа 2016 в 19:48
Что-ж...Сегодня послушаем, как опять лупят гуманитарной гречкой по Станице
______________________________________
Может чего-то и приняли "участники", да вот бандиты ЛДНР - хоть и босота, но не идиоты...прекращение войны для них прямая смерть ...и убивать они будут до последнего российского патрона и снаряда
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