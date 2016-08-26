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138 ЦИК обязал кандидатов на выборы согласовывать кубы
Центральная избирательная комиссия обязала кандидатов на выборы согласовывать агитационные пикеты, если они используют сборно-разборные конструкции, передает ТАСС.
«При организации агитационных публичных мероприятий... следует руководствоваться положениями федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях», в том числе положениями о том, что уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию», — сказано в заявлении комиссии.
В феврале профильный комитет Госдумы одобрил поправки, обязывающие одиночных пикетчиков с кубами заранее уведомлять об акциях. По мнению автора инициативы, депутата Сергея Кузина, пикетирующие должны предупреждать о проведении акции за три дня.
Так называемые кубы использовал оппозиционер Алексей Навальный в своей избирательной кампании на выборах мэра Москвы в 2013 году.
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