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624 Россия обжаловала отстранение паралимпийцев от Игр в Рио
Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию в Швейцарский федеральный суд на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.
Апелляцию рассмотрят в понедельник.
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Президент ПКР Владимир Лукин рассказал Интерфаксу, что члены паралимпийской сборной могут обжаловать решение CAS в индивидуальном порядке.
Накануне президент России Владимир Путин пообещал провести в России специальные соревнования вместо Паралимпиады.
CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.
Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.
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