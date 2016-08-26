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Новости

624 Россия обжаловала отстранение паралимпийцев от Игр в Рио

26.08.2016 Теги: паралимпийцы, суды

Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию в Швейцарский федеральный суд на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

Апелляцию рассмотрят в понедельник.

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Президент ПКР Владимир Лукин рассказал Интерфаксу, что члены паралимпийской сборной могут обжаловать решение CAS в индивидуальном порядке.

Накануне президент России Владимир Путин пообещал провести в России специальные соревнования вместо Паралимпиады.

CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.


4 комментария

2
Доктор Ольга , 26 августа 2016 в 20:06
Поздно после драки кулаками махать...
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4
Василий Васильевич , 26 августа 2016 в 20:39
Дык эта...гордая Россия не признаёт юрисдикции гейропейских судов...Или признаёт?
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1
Мои Пятькопеек , 26 августа 2016 в 20:43
Расчёт такой: главное, чтобы европейцы сами признавали. Ещё Ленин говаривал: капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим... Вот, с тех пор и стережём...
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1
Anton Zuykov , 26 августа 2016 в 21:00
"капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим..."

парадокс в том, что капиталисты все их продают, а капиталистов еще так никто и не повесил. Вся идея коммунизма неожиданно оказалась (для дурачков) пшиком, а капитализм все стоит
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