Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию в Швейцарский федеральный суд на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

Апелляцию рассмотрят в понедельник.

Президент ПКР Владимир Лукин рассказал Интерфаксу, что члены паралимпийской сборной могут обжаловать решение CAS в индивидуальном порядке.

Накануне президент России Владимир Путин пообещал провести в России специальные соревнования вместо Паралимпиады.

CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.