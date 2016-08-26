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1224 ФАС заявила о 160-кратном завышении цен на лекарства
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что в России цены на некоторые лекарства завышены в 160 раз, передает агентство «Прайм».
«Если мы возьмем, например, известную всем но-шпу. Сама химическая формула вещества, она абсолютно одинакова, но-шпа это называется, или дротаверин называется, еще 30 названий той самой но-шпы — это разные торговые наименования. Разница по официально зарегистрированным государственными органами ценам составляет 12 раз. А в некоторых случаях — и 160 раз», — сказал он.
По словам Артемьева, в сфере поставок и продажи лекарств существует «организованная преступность». Именно поэтому, считает глава ФАС, цены завышены.
«Что происходит — они собираются в какой-то бане, договариваются — “тебе этот подряд, тебе — этот”, “если я беру этот подряд, то я с тобой делюсь на субподряде 10%” — и занимаются этим вполне респектабельные структуры и на рынке есть эти структуры, которые уже представляют из себя криминальный мир», — добавил он.
О картельном сговоре на рынке лекарств служба сообщала на прошлой неделе. В сговоре подозреваются семь компаний: «Росмедкомплект», «Эталон-Трейдинг», «Маркет Фарм», «ПИК», «Компания «Интермедсервис», «Сервис-Фарм» и «Компания Интермедсервис Фарма».
В отношении них возбуждено дело по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции» (повышение, снижение или поддержание цен на торгах).
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