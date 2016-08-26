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Новости

1224 ФАС заявила о 160-кратном завышении цен на лекарства

26.08.2016 Теги: лекарства, фас, цены

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что в России цены на некоторые лекарства завышены в 160 раз, передает агентство «Прайм».

«Если мы возьмем, например, известную всем но-шпу. Сама химическая формула вещества, она абсолютно одинакова, но-шпа это называется, или дротаверин называется, еще 30 названий той самой но-шпы — это разные торговые наименования. Разница по официально зарегистрированным государственными органами ценам составляет 12 раз. А в некоторых случаях — и 160 раз», — сказал он.

По словам Артемьева, в сфере поставок и продажи лекарств существует «организованная преступность». Именно поэтому, считает глава ФАС, цены завышены.

«Что происходит — они собираются в какой-то бане, договариваются — “тебе этот подряд, тебе — этот”, “если я беру этот подряд, то я с тобой делюсь на субподряде 10%” — и занимаются этим вполне респектабельные структуры и на рынке есть эти структуры, которые уже представляют из себя криминальный мир», — добавил он.

О картельном сговоре на рынке лекарств служба сообщала на прошлой неделе. В сговоре подозреваются семь компаний: «Росмедкомплект», «Эталон-Трейдинг», «Маркет Фарм», «ПИК», «Компания «Интермедсервис», «Сервис-Фарм» и «Компания Интермедсервис Фарма».

В отношении них возбуждено дело по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции» (повышение, снижение или поддержание цен на торгах).


6 комментариев

0
constantin akentiev , 26 августа 2016 в 20:51
тоже цивилизация
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5
Доктор Ольга , 26 августа 2016 в 20:54
Надо такие новости до патриотов доводить, а то они не догадываются сколько стоят на самом деле их лекарства. А ещё они, скорее всего, не в курсе, что с марта 2015 года все чиновники и их семьи и все близкие получают ВСЕ лекарства БЕСПЛАТНО. Закон они они такой придумали, а Путин его подписал. Только почему-то об этих художествам власти им киселёвы-соловьёвы не докладывают...
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1
tchistiakov boris , 26 августа 2016 в 21:00
... "я другой такой страны не знаю - где так вольно дышит человек"
поверьте, это - безо всякой издёвки и подначки.
- у кого есть на что приобретать - нет проблем,
- у кого не на что - увасестькрым !
(дышит, душит, дохнет - сегодня уже можно подставлять на свой выбор)
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0
andy klimens , 26 августа 2016 в 21:11
Че-то я не пойму этот ФАС, наоборот, наверно, должно быть - чем выше цена на лекарства - выше смертность - меньше расходы на социалку, меньше трансферты в ПФ, меньше ненужного населения.
Столько народу дружкам Ротенберг-Вексельберг-Ковальчукам для обслуживания экономики трубы-карьера, охраны и обслуги не надо.
Вот с максимальной ценой на сигареты они правильно сделали, а тут наоборот
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1
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 21:24
И почемуй-то эту баню до сих пор не накрыли, интересно.
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0
Nail Timler , 26 августа 2016 в 21:28
"Что происходит — они собираются в какой-то бане, договариваются" - человек в теме, опыт не пропьёшь.
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